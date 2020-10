La actriz confesó estar conociendo a una persona gracias a las redes sociales. Fuente: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 09:26

Amor en tiempos de coronavirus: mientras que para algunos la cuarentena estricta generó que las posibilidades de conocer personas se redujeran, para otros despertó el ingenio de utilizar las redes sociales para "ver qué onda". Este último es el caso de Romina Gaetani. En una reciente entrevista abrió su corazón y confesó estar conociendo a alguien por medio de Instagram.

"La cuarentena es un poco dificil. Pero ojo, hay levante", le confesó la actriz a Juan Etchegoyen para Mitre Live. "Yo estoy re abierta al amor. Estoy separada desde hace tres años y podría estar conociendo a alguien ahora", agregó con picardía.

Ante la divertida expresión, el periodista no dudó en ahondar para saber más cómo había comenzado el romance virtual y Romina con gracia contestó: "Me da cagazo Tinder y Happen. Lo que me brindó la cuarentena, que yo no lo venía ejerciendo, era el levante por Instagram".

La risa se hizo eco en la cálida charla y sin dudar Gaetani agregó: "Hay con uno que podría juntarme después de la pandemia. Uno da. Me gustó que no la dudó". Y sin ánimos de dar a conocer el nombre, en forma de conclusión comentó: "Igual en este momento qué la va a dudar. Es buen mozo, guapo, pero no sé si es mi onda. Igualmente con lo guapo uno no hace mucho". ¿Habrá amor post pandemia mundial?