Ronnie Wood - “Thing About You”

¡Lloren, chicos, lloren! Sí, sí, porque el único, el irrepetible, el mítico, el tipo que fue miembro de The Birds, The Jeff Beck Group, (que es de) Faces, el Rolling Stone, Ronald-Ron-Ronnie-Woody-Wood vuelve con su séptimo trabajo solista, después de ocho años de su último material de estudio, Not for Beginners.

El disco se llamará I Feel Like Playing, se pondrá a la venta el 27 de septiembre y contará con la participación de Slash, Flea, Billy Gibbons, Kris Kristofferson, Bobby Womack, Ian McLagan y, dicen, Eddie Vedder a pesar de que no esté confirmado en su sitio oficial. Allí, en forma de adelanto, se puso a disposición el tema "Thing About You": un rock blusero que suena a sur, con un riff constante y bailable y solos de viola por doquier (?).

No sé a ustedes, pero a mí me hizo el día. Y por eso, no digo nada más que: ¡escuchen, caracho!

lanacionar