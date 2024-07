Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré cumplió 11 años: los mensajes de sus papás

Escuchar

Un día como hoy, pero del año 2013, nacía Rufina, la hija de la María Eugenia ‘La China’ Suárez y Nicolás Cabré. Con motivo de celebrar sus 11 años, sus padres utilizaron las redes sociales para enviarle un sentido mensaje.

Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez cumplió 11 años Instagram: sangrejaponesa

Primero fue la actriz y cantante quien hiz uso de su cuenta de Instagram, donde tiene 6.5 millones de seguidores, para celebrar un nuevo natalicio de su primogénita. “Rufina. 11 años atrás nacía el amor. Mi primera hija, mi primer amor, mi maestra, mi budita. Mi deseo es estar a tu lado siempre, juntitas en todo. Gracias por tanto. Te amo con mi vida”, escribió sobre una fotografía en sus stories.

El emotivo posteo de la China Suárez por los 11 años de Rufina (Foto: captura Instagram/@sangrejaponesa)

Por su parte, el intérprete de Pablo Marquesi en Son Amores (eltrece) publicó un video que retrató algunos de los momentos que vivió con su única hija, desde su nacimiento hasta el día de hoy. “Es tremendo con la velocidad que pasan las cosas, como vuelan los años, cuando uno ama así, con absolutamente todo el corazón. Esa es una de las millones de cosas que me enseñas vos. Es tremenda la sensación esta de no poder explicar con palabras lo que me haces sentir y vivir”, comenzó diciendo en el posteo que realizó en su perfil, donde cuenta con 877.000 seguidores.

Y completó: “Hoy es tu cumple y de verdad no sé cómo expresar estas sensaciones, estos sentimientos de orgullo, felicidad, de amor… No sé cómo desearte todo lo mejor del mundo, o darte los más largos abrazos y besos, sin tener esta sensación de quedarme siempre corto. Pero acá voy… sos la mejor personita que conozco, sin lugar a dudas me enseñas lo que es el amor más puro e incondicional que puede existir. Te mereces todo lo que sueñes y más. Y como siempre te digo, disfruta, sé feliz y no cambies nunca… seguí así, seguí creciendo, hacete inmensa, que no tenés límites, y seguí iluminándonos como lo haces todos los días. Feliz cumple hermosa de mi corazón… te amo, te amo, te amo… y como siempre vuelve esta sensación de quedarme corto otra vez”.

El comentario de la China Suárez al posteo de Nicolás Cabré por los 11 años de Rufina (Foto: captura Instagram/@sangrejaponesa)

Al leer el sentido mensaje de su expareja y padre de su hija mayor, emocionada, la actriz le comentó: “Gracias por ser el mejor papá para Rufi”.

La decisión que tomó Nicolás Cabré tras una pregunta de Rufina

Pese a que Nicolás Cabré siempre fue reacio a compartir su vida privada, sobre todo a tener redes sociales, parte de su círculo íntimo le insistió para abrirse una cuenta de Instagram y así lo hizo en 2022.

A principios de este mes, el actor estuvo como invitado en Soñé que volaba (Olga) y se refirió a cómo tomó la decisión de publicar fotos de su hija, algo que comenzó a hacer en el último tiempo.

“Lo que pienso y lo que creo, lo sigo pensando y lo sigo creyendo. Vos le estás abriendo la puerta a no sabes quién, pero es así, también me tengo que adaptar. Creo que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo con las redes, pero también entendí que para Rufi significaba otra cosa. Entendí que yo tenía que adaptarme a determinado tipo de cosas y ella estaba esperando que subamos una foto”, explicó.

En ese sentido, recordó la charla que tuvo con su hija, con la que cambió mucho su postura ante las redes. “Una vez me preguntó ‘¿alguna vez vamos a subir una foto juntos?’. Entonces yo subí una foto -que fue más fuerte que yo- en la que ella estaba de espaldas... Después entendí lo que significaba también para ella”, agregó.

LA NACION