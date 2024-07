Sabrina Carballo confirmó su separación a seis meses de ser mamá y se sinceró: “Fue caótica”

Escuchar

En las últimas horas, la noticia de la separación de Sabrina Carballo generó sorpresa en el mundo del espectáculo, sobre todo porque hace tan solo seis meses se convirtió en madre primera vez. Este sábado, la actriz brindó detalles de la ruptura con Damián Potenza, el padre de su hija.

Caetana nació el jueves 28 de diciembre a las 21:30 horas y pesó 3.700 kg (Foto: Instagram/damianpont)

Todo comenzó cuando en diálogo con Catalina Dugli en Agarrate Catalina (AM 1110), la exintegrante del Hotel de los Famosos (eltrece) se refirió a su rol como mamá de Caetana, la beba que tuvo hace seis meses. “Estoy aprendiendo. Un poco enloquecida y un poco agotada como le pasa a todas las mamás. Gracias a Dios tiene salud, es una beba re copada y se adapta a todo. Ahora empezó a comer”, se sinceró.

Y siguió: “Es complicado desde la alimentación porque yo vivía a café con leche y galletitas, hasta que ahora me volví a sumar al elenco de Nunca te fíes de una mujer despechada. Por suerte me entienden y comprenden que necesito ayuda. Estoy aprendiendo todo el tiempo”.

En ese sentido, habló de Damián, de quien se separó, pero mantiene una buena relación por su pequeña. “No convivimos. De hecho estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo y tratando de llevarnos bien por la nena”, expresó de forma sorpresiva, y agregó: “Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene seis meses recién, toma teta”.

Damián Potenza, el exfutbolista que se convirtió en padre junto a Sabrina Carballo Instagram @damianpot

Sobre los motivos de la separación, dijo: “Probamos la convivencia, pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella. La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue re caótico todo, somos muy distintos los dos. Es cierto que no es lo que uno espera, tener un hijo y separarse. Yo tenía claro que mi deseo era ser mamá y él también”.

Pese a que está soltera, la intérprete de Belén en Amigovios (1995) descarta ponerse de novia. “A mí me gusta la familia, la convivencia, Pero no estoy en un momento para hablar del amor. A mí siempre me gustaría que las cosas vayan bien, pero no es el caso y lo importante es ser buenos papás para Caetana”, señaló.

Y cerró: “No me quejo. Tengo trabajo, mi hija tiene salud y la verdad que voy encarando las cosas como viene. Y no es que tengo todo claro. Soy una duda caminando, pero también soy un poco kamikaze. Siento que la vida termina ordenando todo”.

Cabe recordar que mientras transitaba su sexto mes de embarazo, Sabrina visitó Cortá por Lozano (Telefe) y se refirió a cómo cambió su vida de un día para el otro, cuando conoció a Potenza en la temporada teatral de 2022-2023.

“Fue muy loco, porque yo había congelado óvulos a los 39, hace dos años, y mis amigos me decían que ya tenía que ser mamá, entonces dije que cuando terminara la temporada iba a ser mamá”, contó en aquel entonces.

“¿Y vos querías ser mamá solita?”, preguntó Vero Lozano, y ella le dijo que sí. “Yo ya lo re había pensado, fue una gran decisión eso porque siempre estuve en pareja, pero entendí que la decisión de ser mamá no tiene que ver con el otro, tiene que ver con una”, comentó.

“Entonces tomé esa decisión y apareció él. Lo conocí a Damián, nos recontra enganchamos. Le comenté que este año iba a ser mamá, no para que él sea el papá sino para que esté al tanto de mi decisión y él me dijo ‘a mí también me gustaría ser papá’”, cerró.

LA NACION