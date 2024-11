Sabrina Rojas arremetió sin filtro contra Luciano Castro y Griselda Siciliani e hizo una fuerte revelación

Si algo quedó en evidencia es que Sabrina Rojas no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Durante la última semana dejó en claro sus opiniones respecto a Griselda Siciliani -quien actualmente está en pareja con su ex, Luciano Castro- y aseguró que tenía una “cuestión de piel” por cosas que pasaron a lo largo de los años. En este sentido y, tras una serie de posteos que dieron de que hablar en las redes sociales, el lunes la conductora dio una estocada final e hizo una revelación que impactó a más de uno. ¿Qué dijo? Dejó entrever que, mientras ella estaba embarazada del actor, él intercambiaba mensajes con quien hoy es su novia.

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en pareja

El lunes en Pasó en América (América) repasaron las recientes novedades de la pelea entre Castro, Rojas y Siciliani. En este contexto, Sabrina dijo que así como al principio aceptó la relación del padre de sus hijos con Flor Vigna, “Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”, aseguró. “Yo con mi exmarido, ya sané; ya me la agarré con él. Tengo otros intereses de por qué continuar en buena armonía...”, afirmó. Los actores se separaron en 2021 tras una década de relación y dos hijos juntos, Esperanza y Fausto.

Sin embargo, a sabiendas de las dudas que surgieron a partir de que aseguró que entre ella y Siciliani había “una historia previa”, fue por todo y no se guardó nada. “Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”, afirmó Rojas. “Pero, viste que en la vida todo vuelve, un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, remató y dejó a todos atónitos con su comentario.

Durante el fin de semana los actores dieron mucho de que hablar a partir de sus posteos en redes sociales. Por un lado, Sabrina Rojas subió un video que musicalizó con el tema “Tu vicio” de Charly García, en el que posó con una remera que era de Luciano Castro, detalle que no pasó inadvertido.

El fin de semana, Griselda Siciliani subió una foto luciendo una remera de Luciano Castro, mientras que el actor subió imágenes de sus vacaciones con Griselda Siciliani (Foto: Instagram @rojassasi / @castrolucianook)

Por su parte, el actor subió dos fotos de sus vacaciones con Siciliani en Brasil. Primero posteó una imagen donde aparecieron dos pares de sandalias, unas grises de él y otras rosas de su novia. “Seguimos”, escribió. Acto seguido, publicó una selfie de su pareja vestida con una remera de Brasil con la playa de fondo. “¡Bomba carioca!”, escribió.

Sabrina Rojas destrozó a Griselda Siciliani y la actriz le respondió

Días atrás, Sabrina Rojas visitó el programa de streaming Ángel responde (Bondi) donde, entre otras cosas, le preguntaron sobre Griselda Siciliani. Dijo que le parecía “una de las mejores actrices” del país, pero que tiene una cuestión de piel con ella por la vida. Si bien no quiso ahondar en detalles, aseguró que no le gustaba “careterar” ni tampoco armar un escándalo: “Es muy loco cómo a veces la vida da vueltas las cosas... solo para entendidos”. “¿Te engañaba con ella?”, le preguntó Ángel de Brito y ella le dijo que no iba a hablar.

En LAM (América) abordaron este tema y Ximena Capristo contó que Castro salía con Siciliani antes de estar con Rojas. “Sé que Griselda lo dejó por Adrián (Suar). Después, no sé qué pasó entre ellas. Sé que también Sabrina es agradecida con Adrián porque él le dio trabajo un montón de veces”, comentó. Por su parte, Julieta Argenta acotó que “Griselda quizás le escribía a Luciano cuando estuvo casada con Sabrina”.

A partir de las repercusiones, en el programa fueron a buscar a Griselda Siciliani quien comentó que, aunque no lo vio, sí leyó lo que dijo la protagonista de Desnudos. “No opino de nadie, ni de nada que no tenga que ver con mi vida o el trabajo. Está todo bien con ella. Para ser totalmente honesta, lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina”, afirmó la protagonista de Envidiosa.