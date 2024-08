Saltó a la fama por su papel en Modern Family, pero pocos sabían que atravesaba una difícil enfermedad

Escuchar

Sarah Hyland es ampliamente reconocida por su papel como Haley Dunphy en la popular serie de televisión para ABC Modern Family, un personaje que interpretó durante 11 temporadas y que la convirtió en una estrella. Sin embargo, detrás de las cámaras, la actriz de 33 años guardaba en silencio una enfermedad que afectó profundamente su vida y su carrera.

Desde que debutó Modern Family en 2009, Sarah Hyland rápidamente se ganó el cariño del público con su interpretación de Haley, la hija mayor de la familia Dunphy. Su carisma para la comedia la convirtió en una figura clave en la serie, que se mantuvo en el aire hasta 2020. A lo largo de los años, la actriz creció frente a los ojos de millones de espectadores, pero pocos sabían que, mientras cosechaba éxitos, también lidiaba con serios problemas de salud.

Sarah Hyland interpretó a Haley Dunphy en Modern Family Hopper Stone - Foto Facebook Modern Family

¿Qué enfermedad tiene Sarah Hyland?

Hyland nació con una afección llamada displasia renal, un trastorno en el que los riñones no se desarrollan de manera adecuada en el útero. Esta condición hizo que sus riñones no funcionaran correctamente desde una edad temprana. Aunque los tratamientos médicos le permitieron mantener su salud durante su infancia, cuando cumplió 21 años, la situación se agravó y se vio en la necesidad de someterse a un trasplante de riñón.

La actriz le contó a la revista Self que, en 2012, su padre, el también actor Edward James Hyland, le donó uno de sus riñones. Sin embargo, en 2017, su cuerpo comenzó a rechazarlo, lo que la obligó a depender de la diálisis para sobrevivir mientras esperaba un nuevo donante. Finalmente, su hermano menor, Ian Hyland, se ofreció como donante y, a fines de ese año, recibió su segundo trasplante de riñón.

La actriz de Modern Family tiene displasia renal por el cual debió recibir un trasplante de riñón Foto Facebook Modern Family

La vida en el set mientras enfrentaba su enfermedad

Durante una entrevista en 2023 con su compañero de elenco Jesse Tyler Ferguson, Hyland habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó mientras trabajaba en Modern Family. En el podcast Dinner’s On Me para Apple, compartió cómo la displasia renal afectó su vida profesional y mencionó que muchas veces tenía que concentrarse únicamente en recordar sus líneas y rendir al máximo en las escenas, solo para colapsar de agotamiento una vez que las cámaras dejaban de rodar.

Uno de los momentos más difíciles que recuerda fue un episodio en el que, mientras estaba en diálisis y usaba muletas, el equipo de producción le pidió que usara tacones altos durante una escena en la que empujaba un automóvil. “Me hicieron usar tacones altos. Todavía no habían decidido cuál sería mi atuendo e insistieron en que usara tacones”, agregó. A lo largo de los años, Sarah Hyland ha tenido más de 16 cirugías, según reveló en su entrevista con la revista Self.

¿Qué es la displasia renal?

La displasia renal, el trastorno con el que Sarah Hyland ha lidiado desde su nacimiento, es una condición en la que los riñones no se desarrollan adecuadamente durante el embarazo. De acuerdo con WebMD, esta enfermedad es más común de lo que se cree y afecta a aproximadamente a uno de cada 4000 bebés. En algunos casos, solo uno de los riñones se ve afectado, lo que puede no causar problemas graves de salud. Sin embargo, cuando ambos riñones están comprometidos, la condición puede ser mucho más grave.

Este órgano esencial funciona como filtro para el cuerpo, al eliminar los desechos y el exceso de agua a través de la orina. En casos de displasia renal, los túbulos dentro de los riñones no se forman adecuadamente, lo que lleva a la formación de quistes y afecta la capacidad de estos para filtrar la sangre de manera eficaz.

El tratamiento de la displasia renal varía según la gravedad del cuadro. En algunos casos, los cambios en el estilo de vida y la dieta pueden ayudar a manejar la condición. En otros, como el de Sarah Hyland, la diálisis y los trasplantes de riñón son necesarios para mantener la función renal.

Actualmente, la actriz estadounidense participa del musical de Broadway “Little Shop of Horrors" Foto Instagram @sarahhyland

¿Qué es de la vida de Sarah Hyland hoy?

A pesar de los obstáculos que enfrentó debido a su enfermedad, la actriz no solo continuó con su carrera, sino que también se convirtió en una inspiración para muchos. Ha hablado abiertamente sobre su lucha con la displasia renal y utilizó sus redes sociales para crear conciencia sobre la enfermedad y la importancia de la donación de órganos.

Además de su trabajo en Modern Family, Hyland ha participado en otras producciones como Geek Charming, Struck by Lightning, Scary Movie 5 y Vampire Academy. Recientemente, se ha embarcado en un nuevo desafío tras integrarse al elenco en el musical de Broadway Little Shop of Horrors, donde comparte escenario con Andrew Barth Feldman.

