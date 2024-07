Se casan Oriana Sabatini y Paulo Dybala: todos los detalles del gran día

Escuchar

Después de seis años de amor, mucho tiempo juntos en Italia y una romántica propuesta en la Fontana di Trevi, Paulo Dybala y Oriana Sabatini están a tan solo días de convertirse en marido y mujer. Todos los preparativos de casamiento se realizaron a puertas cerradas, con la intención de que no se filtre nada. Y lo cierto es que, dada la popularidad de los novios, los fanáticos están ansiosos por ver no solo el vestido de la novia, sino también a las personalidades del deporte y el espectáculo que se vestirán de gala para la boda.

A fines de octubre, el campeón del mundo se puso de rodillas en la Fontana di Trevi y le propuso matrimonio a su novia. Ella, por supuesto, dijo que sí y hasta mostró el lujoso diamante que lleva en el dedo anular. A partir de ese momento comenzaron a organizar la boda. Si bien la pareja vive en Roma -puesto que Paulo juega en la Associazione Sportiva Roma- eligieron casarse en la Argentina.

El anillo de compromiso que Oriana Sabatini recibió de Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

Dónde y cuando se casan Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tras seis años de relación, el futbolista de 30 años y la cantante de 28 están a solo días de convertirse en marido y mujer. Se casan el sábado 20 de julio en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se trata de un exclusivo predio en el que también celebraron su matrimonio personalidades del espectáculo como Nicole Neumann y Manu Urcera; Candelaria Tinelli y Coti Sorokin y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

La pareja se casa este sábado en Exaltación de la Cruz Instagram: @paulodybala

Según advirtió Yanina Latorre en LAM (América), la boda arranca a las 16. Si bien es uno de los eventos del año, lo cierto es que desde el primer momento los novios optaron para resguardar los preparativos bajo siete llaves. “A la boda la organiza una wedding planner que en este caso es Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total y no trascendió nada”, contó la panelista.

La lista de invitados

Una de las cosas que todos quieren saber es a quiénes invitaron los novios al casamiento. Hace un tiempo, Ángel de Brito reveló en su programa que en un principio iba a ser algo íntimo, pero finalmente se decidieron por un evento para 300 personas.

En cuanto a los deportistas argentinos de la lista, el martes Yanina Latorre dijo que Paulo no habría invitado a todos sus compañeros de la selección argentina. Según indicó, quienes irían serían Ángel Di María, con su mujer Jorgelina Cardoso; Enzo Fernández, con su novia Valentina Cervantes; Cristian ‘Cuti’ Romero, con su mujer, Karen Cavaller; Giovani Lo Celso con su pareja Magui Alcácer; Leandro Paredes, junto a su esposa Camila Galante (íntimos amigos de los novios) y Rodrigo De Paul. Asimismo, es probable que asistan otros futbolistas que jugaron con Dybala a lo largo de su carrera.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celesco serían algunos de los campeones del mundo que asistirían a la boda de Dybala y Sabatini (Foto: Instagram @paulodybala)

Por otra parte, hace unos días Catherine Fulop le contó a LA NACION que asistirán varios familiares de Venezuela. Sin embargo, su madre no podrá asistir, puesto que hace un par de semanas tuvo una caída y “está un poco débil” para viajar.

Pero, hay una persona importante que está en duda para el gran casamiento. ¿Quién? Gabriela Sabatini. Si bien en un principio la propia cantante dio a entender que su tía asistiría, en las últimas horas, Catherine Fulop puso en duda la asistencia de su cuñada. “Si viene, bienvenida, tiene su lugar; si no viene, no sé. Porque la verdad es que yo me imagino que vendrá, es su sobrina”, dijo la actriz en diálogo con LAM. Habrá que esperar al sábado para saber si la extenista está o no.

El vestido de la novia

Sin duda alguna, una de las cosas que entusiasman a los fanáticos es el look de la novia. Oriana usará un diseño de la lujosa firma italiana Dolce & Gabbana. Días atrás, voló con su madre a Milán para darle los toques finales al vestido y llevarlo a la Argentina. Pero, es probable que la cantante haga un cambio de vestuario, puesto que hace unos meses contó en LAM que le gustaría tener un segundo vestido que su intención era hacerlo en la Argentina.

Asimismo, los padres de la influencer también tienen listos sus outfits. La conductora le contó a LA NACION que mientras ella lucirá un “precioso” vestido del diseñador Gino Bogani, su marido llevará estará vestido por el sastre Nicolás Zaffor.

Los detalles de la boda

Una de las cuestiones centrales de la boda es la privacidad. Hace un tiempo, Fulop detalló en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe) que los invitados no podrán tener teléfonos celulares durante el casamiento.

Paulo y Oriana compartirán su casamiento con Ova, Tiziana y Cathy Instagram: @fulopcatherine

Meses atrás, Oriana Sabatini le contó a De Brito que entrará a la boda acompañada por su padre y que incluso ya ensayaron el ingreso. En cuanto a la organización, primero estará la ceremonia, después cena y por último el baile. Asimismo, dijo que no habrá el tradicional video de casamiento, pero sí cotillón para la fiesta.

