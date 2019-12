Había aparecido en una serie de Netflix y se seguía formando como bailarín. Foto: ELITE ACADEMY OF DANCE- GREENOCKS ROYAL ACADEMY CLASSICAL BALLET SCHOOL Crédito: Facebook

Jack Burns era una promesa de la actuación y del baile con un perfil bajo. Mientras se seguía formando en la Elite Academy of Dance de Escocia, había hecho apariciones en una serie de Netflix y un drama británico. El 1 de diciembre murió en su casa.

La noticia salió a la luz recién hoy, a través del portal Metro UK que detalló que todavía no se conocen las causas de la muerte pero que la policía no la está tratando como un caso sospechoso.

Los dos roles del adolescente según IMDB fueron en 2016, en Plain Sight, una serie británica, y One of Us de Netflix, la miniserie que antes se llamó Retribution.

Su hermano menor también se dedica a la actuación y apareció en la serie Outlander entre 2014 y 2016.

Su escuela realizó un sentido posteo: "Jack era una inspiración para todos en Elite y le llegó al corazón de cada uno que tuvo el placer de trabajar bailar con él desde 2012"