Separados: filtran un chat secreto entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Se filtraron chats con durísimos mensajes que intercambiaron el actor y la bailarina, que revelan que la crisis lleva más de un mes Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

30 de abril de 2020 • 13:35

Tras los fuertes rumores que empezaron a circular sobre la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré , esta mañana fue la bailarina quien confirmó que ya no está en pareja con el actor.

La decisión fue consensuada entre ambos, según explicó ella hace algunas horas en comunicación con Los ángeles de la mañana (eltrece), donde además contó que la ruptura se dio por videollamada ya que ambos están en cuarentena por coronavirus en casas separadas.

Horas más tarde, algunos chats entre ambos se dieron a conocer, lo que confirmó que los problemas en la relación ya llevan varias semanas.

La crisis en la pareja, según los chats trascendido, tiene más de un mes de antigüedad

Las capturas de Whatsapp son del 12 de marzo y fueron revelados en Intrusos (América). "Me pone mal que empieces a revolver mierda", le escribió Laurita a Cabré en uno de los chats, seguido por un audio de 50 segundos con contenido desconocido. La respuesta del actor fue determinante y llegó por escrito: "Yo me cansé de ser el mal de tu vida. El que no te permite disfrutar".

El contexto de ese mensaje de intercambios es muy previo al comienzo de la cuarentena. Por ese entonces, Fernández se encontraba en Nueva York, por lo que la crisis entre los artistas data de hace más de un mes.

"Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estamos desencontrados", le dijo Fernández a Los ángeles de la mañana . "Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio. Cada uno sabe lo que quiere". Además, la bailarina señaló que aprovecharon el distanciamiento obligatoria para ver qué pasaba con la relación.

Las capturas entre los actores revelan los problemas que atravesaba la pareja

Ayer, Jorge Rial comparó a Cabré con el coronavirus durante su programa: "Este virus tiene síntomas muy reconocibles en las pacientes que lo sufren". El conductor lo bautizó como "Cabré-19 " , haciendo una clara referencia a la pandemia y luego hizo un repaso por las relaciones amorosas del actor.

"Sus víctimas son la prueba de los estragos que hace", sentenció. Rial hizo una particular introducción antes de develar que el " virus " al que se refería era el actor: "Este virus no es inclusivo. Ataca a las mujeres, es sexista. Primero sentís un deslumbramiento y sucede en el lugar de trabajo. Ahí se incuba. El virus te empieza a seducir".