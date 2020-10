Se siente desde Casa: la imperdible vuelta de Vicentico a los escenarios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 14:18

Es un protagonista indiscutido de la historia del rock argentino, cofundador de la banda Los Fabulosos Cadilacs y, desde el 2002, nos deleita con una brillante carrera como solista. Vicento, el músico, cantante y compositor que no para de reinventarse, esta noche nos sorprenderá una vez más con un recital en vivo y por streaming, desde el Movistar Arena.

El concierto, que forma parte del ciclo musical "Se siente desde Casa", comenzará a las 21 horas de Argentina, pero durante todo el día los fanáticos podrán acceder a material exclusivo para ser parte del detrás de escena del show, participar de distintas trivias, ver historias y vivos.

El cantante, quien se encuentra trabajando en su próximo álbum- grabado en Nueva York y en Buenos Aires-, repasará algunas de sus canciones más populares, además de presentar sus últimos singles: "Freak", lanzado en 2019; "No Tengo", la versión en castellano de "Ain't Got No, I Got Life" de Nina Simone; y "Cuando Salga", escrita previo a la pandemia y grabada en Nueva York el primer día de estudio.

Si bien esta última canción no estaba entre los demos del álbum, lo sorprendió probando sonidos y hoy, se posiciona como una de las más fuertes de su próximo proyecto. Un dato curioso de "Cuando Salga" es que todo lo que se escucha, salvo el bajo, está grabado en una sola toma.

La vuelta de Vicentico a los escenarios, desde el arena más moderno del país, promete ser única. Podrás volver a sentir su música desde cualquier parte del mundo y cantar sus clásicos de siempre.

A Darlo Todo!

Este fin de semana, después de disfrutar del concierto de Vicentico, podrás moverte, bailar y liberar endorfinas con "A Darlo Todo!", el show del "Cardio de la Felicidad" de Juli Puente, con exclusivos sets de música de Tommy Muñoz.

Mañana, a las 19 horas, llega al escenario del Movistar Arena el entrenamiento que motivó a miles de personas a entrenar desde casa en medio de la pandemia. Será un mega show lleno de energía, colores y música en vivo: además de la presentación de Muñoz, los chicos de Mya, Maxi Espindola y Agus Bernasconi, también estarán presentando su música en este encuentro.

Como parte de la experiencia, podrás sumarte a una cuenta de Instagram con contenidos exclusivos para quienes participen del espectáculo. Podés conseguir tus entradas desde www.movistararena.com.ar.

Conocé la agenda completa de "Se Siente desde Casa"

Aún quedan muchos shows más para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa. A continuación, el line-up completo del ciclo musical organizado por Movistar Arena:

