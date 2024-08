Se supo cuánto cuesta el auto de lujo que compró Mauro Icardi en medio de su conflicto económico con Wanda Nara

Escuchar

La relación actual entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue siendo un gran misterio. Hace un mes, tras una serie de rumores y especulaciones sobre posibles terceras personas, la mediática confirmó la separación luego de 10 años de matrimonio. Sin embargo, aún no está claro si se trata de una crisis temporal o del final definitivo de la pareja. En este momento, el futbolista se encuentra en Estambul, mientras que ella se prepara en el país para su debut como conductora en Bake Off por la pantalla de Telefe. En medio de esta situación, él causó revuelo en las redes sociales al publicar fotos de su nuevo auto, valuado en una cifra millonaria.

“Juntos somos la pareja perfecta. Ella roba miradas y yo... ¡También!”, escribió Icardi en su cuenta personal de Instagram, acompañando sus palabras con varias postales donde se lo puede ver junto a su nuevo auto modelo Urus de la reconocida marca italiana Lamborghini, cuyo valor oscila entre los 533 mil euros.

Es importante mencionar que, recientemente, la abogada de Nara, Ana Rosenfeld, reveló en el programa A la Tarde (América TV) que el delantero tomó la decisión de cortarle las tarjetas de crédito a su clienta. Esta medida generó un nuevo foco de tensión en la ya conflictiva separación, poniendo en evidencia las diferencias económicas que estarían empezando a surgir.

El nuevo auto de lujo de Mauro Icardi que causó furor en las redes (Instagram: @mauroicardi)

El lujoso vehículo tendría un valor que oscila en los 533 mil euros (Instagram: @mauroicardi)

Por otro lado, se sabe que Mauro Icardi no fue el único en lanzar indirectas sobre la relación, ya que días atrás, al llegar a Buenos Aires para asumir el rol de conductora en Bake Off, Wanda Nara sorprendió a sus fanáticos con un mensaje contundente sobre la autonomía de las mujeres, que pareció dirigido a Icardi: “Las mujeres debemos tener proyectos propios, trabajo propio, dinero propio. En fin... vida propia. Caminar solas o al lado de, pero jamás detrás de”.

Claramente, la publicación del futbolista no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que alcanzó más de un millón de ‘Me Gusta’ y provocó un intenso debate sobre si se trataba de una indirecta hacia Wanda. También, se generó especulación entre los seguidores, quienes se preguntaron si el nuevo auto y el contexto de la publicación del futbolista eran una manera de enviar un mensaje encubierto en medio de la situación actual entre ambos.

El inesperado intercambio entre Wanda Nara y Mauro Icardi que puso en duda el estado de su relación

Días atrás, la mediática pasó por Disney World junto a sus hijas Francesca e Isabella, antes de sumarse de lleno a su nuevo proyecto televisivo. En ese contexto, se dio una curiosa interacción entre los ex vía historias de Instagram que generó expectativa de una posible reconciliación.

Fiel a su estilo, la exconductora de MasterChef (Telefe) compartió con sus 17 millones de seguidores en Instagram las mejores imágenes de sus vacaciones en Orlando. Entre las fotos que publicó, destacó una de su hija Francesca, en la que se la veía con una camiseta de Mickey Mouse, un pañuelo alrededor de la cintura y zapatillas. Lo que llamó la atención fue que llevaba puestas unas “manos gigantes” del famoso ratón de Disney. La situación provocó que Wanda Nara cuestionara al padre de sus hijas, alegando que él fue quien influyó en la compra de esos accesorios, generando un pícaro ida y vuelta.

El intercambio de mensajes de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Las cosas que la deja comprar Mauro Icardi, no tengo más lugar en las valijas”, lanzó la influencer, etiquetando a la cuenta del deportista. Por su parte, él no tardó en replicar la historia y agregó el emoji de un ratón y de una carita con corazones. Este intercambio entre los ex y el hecho de que fuera la empresaria quien la iniciara, empezó a despertar especulaciones respecto al estado de la relación. Pese a que algunos lo tomaron como una muestra de buena onda, otros, dado el historial de la pareja, lo consideraron como una posible reconciliación.

LA NACION