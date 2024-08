Se supo quién sería la actriz elegida para interpretar a Moria Casán en su biopic

Escuchar

Moria Casán, considerada una de las divas más icónicas de Argentina, logró dejar una huella indeleble en la cultura popular desde su deslumbrante debut como vedette en 1969, en el teatro de revista. Con su talento innegable, su arrolladora personalidad y su sinceridad sin filtros, se ganó un lugar especial en el corazón del público, acumulando muchos seguidores que abarcan diversas generaciones, por lo que actualmente es considerada como un símbolo de extravagancia y autenticidad. Ahora, dio que hablar nuevamente, debido a que se filtró cuál sería su próximo proyecto.

Recientemente, se anunció que la fascinante vida de la actriz será llevada a la pantalla en una serie biográfica que se suma al creciente furor por los biopics. La producción, titulada La One, busca capturar la esencia de Moria, mostrando su camino hacia la fama, sus desafíos y sus innumerables triunfos. La noticia generó gran revuelo entre la audiencia, que espera con ansias revivir los momentos más emblemáticos de su carrera y conocer los detalles más íntimos de su vida. De todas formas, lo que realmente generó furor fue la filtración de un detalle clave: se rumorea que Lali Espósito será quien interpretaría a la icónica diva argentina.

Lali Espósito interpretaría a Moria Casán en su biopic

Aseguran que Lali Espósito se pondrá en la piel de Moria Casán para contar su historia

La noticia se dio a conocer gracias a la cuenta de X @laliesposfires. Cabe recordar que ambas artistas comparten una relación especial, ya que trabajaron juntas en más de una ocasión. De hecho, Lali Espósito convocó a Moria Casán para participar en el videoclip de su canción ¿Quiénes son?, inspirada en una frase icónica de la diva. En ese entonces, la exvedette dejó en claro su cariño por la cantante: “Mucha gente amiga mía, que me quiere bien y no es obsecuente, me dice: ‘Vos sabés que lo que más veo parecido a vos, en cuanto a autenticidad, verdad, y en una mina que llega a la gente y que la quieren, es Lali Espósito’”.

Lali Espósito y Moria Casán en el videoclip de “¿Quiénes son?”

Esta conexión que hay entre ambas artistas hace que la posibilidad de ver a Lali interpretando a Moria en la serie sea aún más emocionante para los fanáticos. Asimismo, si esta elección de la intérprete se termina de llevar a cabo, sin lugar a dudas, será una interpretación auténtica.

Las reacciones de los usuarios

Es importante señalar que, hasta ahora, ninguna de las dos figuras confirmó oficialmente la noticia. Sin embargo, las expectativas son altas y muchos creen que el anuncio oficial es solo cuestión de tiempo.

El anuncio en la red social no pasó desapercibido y generó más de 19 mil ‘Me Gusta’, además de reacciones por parte de los internautas, que quedaron realmente sorprendidos. “Amamos la dupla”, escribió un usuario, mientras otro sumó: “Me vuelvo loca”. “Ya arrancó el rodaje. Desde el año pasado la están haciendo” y “¿Es real? Ayer estaba escuchando el pódcast de Moria en Spotify, pensando en que deberían hacer su serie… quiero saber quién hará a Susana”, escribieron algunos más.

