¿Se viene La era del hielo 6? Esto es lo que reveló John Leguizamo, el actor que le puso la voz a Sid

La franquicia de Ice Age, que debutó en 2002 con La era del hielo, marcó un precedente en el rubro de la animación, con personajes como Manny, Diego, Sid y Scrat, que se convirtieron en figuras entrañables para varias generaciones. A lo largo de sus cinco películas, la saga ha explorado distintos momentos de la prehistoria, pero con el tiempo, las últimas entregas no lograron replicar el mismo éxito que las primeras. Sin embargo, John Leguizamo, el actor colombiano que presta su voz al perezoso, reveló que una nueva entrega está en desarrollo, lo que ha revitalizado el entusiasmo por esta serie.

La saga comenzó con La era del hielo (2002), una película ambientada en la Edad de Hielo, donde un grupo de animales de distintas especies se une para devolver a un bebé humano a su tribu. El film fue un éxito rotundo, incluso logró obtener una nominación al Oscar y sentó las bases para varias secuelas.

La segunda entrega, El deshielo (2006), mostró a los personajes enfrentándose a la amenaza de un deshielo que ponía en peligro sus hogares. Luego, en El origen de los dinosaurios (2009), la manada se aventuró en un mundo subterráneo donde los dinosaurios aún existían. La formación de los continentes (2012) trajo consigo el cataclismo que separó los continentes, y finalmente, en 2016, Choque de mundos presentó a Scrat causando una serie de eventos cósmicos que amenazaban a la Tierra.

La era del hielo: choque de mundos fue la última entrega de la franquicia Foto Facebook Ice Age Movies

Lo que se sabe sobre La era del hielo 6

El anuncio de una sexta entrega tomó por sorpresa a los fans, especialmente porque la última película no había tenido el mismo impacto que sus predecesoras. Fue durante una entrevista en el podcast Wait, Wait... Don’t Tell Me!, de NPR, cuando John Leguizamo reveló con la voz característica de Sid: “Estamos a punto de hacer Ice Age 6″. Aunque no ofreció detalles sobre la trama ni confirmó su participación, su declaración fue suficiente para despertar la curiosidad sobre el futuro de la franquicia.

Además, la noticia dada por el actor colombiano coincide con un documento de producción de Buck Wild en Disney+, que ya sugería que una nueva entrega estaba en desarrollo. Esto aumenta las expectativas de que pronto podrían surgir noticias más concretas sobre la dirección que tomará la historia.

John Leguizamo es la voz de Sid en la famosa saga animada Foto Facebook Ice Age Movies

La influencia de Disney y el futuro de la franquicia

Desde la adquisición de 20th Century Studios por parte de Disney, la propiedad intelectual de Ice Age ha estado bajo el control de esta última. Sin embargo, la compañía aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el desarrollo de La era del hielo 6.

El hecho de que la saga esté nuevamente en desarrollo no sorprende del todo, dado el éxito que la franquicia ha tenido en el pasado. Aunque Blue Sky Studios, la compañía de animación original detrás de la película de animación, cerró en 2021, la serie sigue siendo una de las franquicias animadas más rentables de la industria.

El actor colombiano confirmó el regreso de la Era del Hielo con una sexta entrega Foto Facebook Ice Age Movies

¿Qué esperar de Ice Age 6?

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la trama. Sin embargo, la posibilidad de que los actores originales, como Ray Romano (Manny), Denis Leary (Diego) y Chris Wedge (Scrat), junto a John Leguizamo (Sid), regresen para esta nueva entrega es alta, dado que han sido parte integral de la serie desde el principio.

En 2022, Disney produjo La era de hielo: las aventuras de Buck, un spin-off centrado en el personaje de Buck Wild, lo que demuestra que aún hay interés en expandir este universo. La producción tuvo la participación de personajes icónicos como Manny, Sid y Diego en forma de cameos.

