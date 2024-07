Sebastián Yatra compartió el álbum de fotos de sus vacaciones junto a Aitana y... ¡Rafael Nadal!

Escuchar

En pleno verano europeo, Sebatián Yatra aprovechó para pasar unos días a puro relax en Mallorca, España, junto a su novia, la cantante española Aitana, con quien se reconcilió recientemente. Hubo paseo en yate, risotto de mariscos y tiempo al aire libre en pleno mar Mediterráneo. El cantante compartió en su cuenta de Instagram un álbum de su viaje, pero lo cierto es que todas las miradas se posaron en el “invitado especial” de sus vacaciones. ¿Quién? Nada más y nada menos que el mismísimo Rafael Nadal.

Este martes, el intérprete de “Tacones rojos” compartió con sus 29 millones de seguidores las postales de sus vacaciones en las Islas Balnearias. Optó por descansar a bordo de un yate por el Mediterráneo y allí aprovechó para leer, disfrutar de un risotto de mariscos y hasta se animó a tirarse al agua.

Sebastián Yatra disfrutó de sus vacaciones en Mallorca (Foto: Instagram @sebastianyatra)

“Se prepara el clavadista colombiano. 1.83 metros de estatura”, dijo en un video que subió donde se lo pudo ver a punto de tirarse del yate. Si bien su intención era hacer un clavado, el resultado final no fue tan acertado. Sin embargo, él se divirtió y cuando sacó la cabeza del agua expresó: “Un 10 perfecto”.

“No fui tenista profesional para darle chance a mis amigos (pero clavadista profesional sí: vean el video al final)”, comentó el músico en la publicación. Pero, ¿por qué hizo mención del tenis? Porque en el carrusel de fotos se lo pudo ver junto Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas del mundo.

En la postal en cuestión se pudo visualizar al colombiano y al español sentados en la escalera de una casa, relajados y a pura sonrisa. Mientras Yatra vestía un suéter anaranjado, unas bermudas marrones y unas zapatillas negras, Nadal optó por un look total white muy veraniego: remera de manga corta y unas bermudas.

Sebatián Yatra compartió el álbum de sus vacaciones en Mallorca (Foto: Instagram @sebastianyatra)

Sin embargo, esta no fue la única postal que se sacaron juntos. La otra fue una selfie que tomó el cantante y en la que también se pudo ver a Aitana, al Rafael Nadal, su esposa Xisca Perelló y su hermana María Isabel Nadal. Todos posaron a pura sonrisa e hicieron el signo de paz con las manos. Según se pudo advertir, estaban en la casa del tenista, quien justamente tiene una propiedad en Mallorca.

Lo cierto es que la presencia de Rafa Nadal sorprendió a más de uno, puesto que el tenista no suele mostrar mucho sobre su vida privada. Es común verlo en actividades relacionadas al tenis y vestido de traje o con la raqueta en la mano y no en una íntima reunión de amigos. A los fanáticos les encantó ver al deportista y al músico juntos y celebraron el inesperado encuentro.

El cantante colombiano pasó parte de sus vacaciones con Rafa Nadal (Foto: Instagram @sebastianyatra)

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Nadal y Yatra se reúnen. El año pasado, antes del comienzo del US Open 2023, se realizó el Star of the Open, donde participaron varias personalidades destacadas. Uno de ellos fue Yatra y su entrenador fue justamente Nadal. El músico jugó un partido de dobles con Carlos Alcaraz y sus rivales fueron Frances Tiafoe y el jugador de la NBA Jimmy Buttler.

Por otro lado, Aitana también compartió actividades deportivas con el tenista de 38 años. El mes pasado la cantante visitó la Rafa Nadal Academy, ubicada en Mallorca, y se animó a pelotear un poco con el ganador de 22 Grand Slam.

LA NACION