Selva Alemán y Arturo Puig, una vida juntos: 23 años de casados en fotos

Escuchar

Este martes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Selva Alemán, actriz destacada de la década de los 50 que construyó una trayectoria en cine, televisión y teatro. A lo largo de su carreta tuvo diferentes hitos y hechos que la marcaron, como la historia de amor con Arturo Puig. Pasaron 20 años juntos y edificaron una relación entrañable, hasta que el 30 de abril del 2001 decidieron dar un paso más y se casaron. Tras su muerte, las fotos de ese matrimonio lleno de amor y pasión se volvieron virales y rememoraron uno de los momentos más tiernos de su intimidad.

Selva Alemán y Arturo Puig en Fernanda, Martín y nadie más; telenovela donde se conocieron por primera vez Patricio Pidal/AFV

La intérprete murió a los 80 años a raíz de un infarto. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores en un breve comunicado: “Confirmar el fallecimiento de nuestra querida amiga nos embarga de una pena indescriptible. Murió Selva Alemán. Sin más palabras”. Y agregaron: “Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística”.

Arturo Puig y Selva Alemán en Regina FM, muestra de la buena sintonía que existía entre ellos para trabajar juntos Alejandro Guyot - LA NACION

La historia de amor de Selva y Arturo y las mejores fotos de casados

Los actores se conocieron en el marco de los preparativos para la grabación de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más, de la mano de Alejandro Romay. Según contó Puig, cuando sucedió esto, los dos estaban casados y tenían familia, pero en la primera reunión del elenco sintieron que se conocían de toda la vida, lo que removió sus sentimientos.

ARTURO PUIG Y SELVA ALEMAN en sus primeros años de noviazgo -FOTO CEDIDA A REVISTA HOLA EDICION 676-NOTA PUBLICADA 2 DE NOVIEMBRE DE 2023-NOTA GABRIELA GROSSO-FOTOS PILAR BUSTELO

“[Fue] flechazo, pero mal. Selva dijo que sintió que yo era de la familia, como que ya me conocía. Pero teníamos un problema, los dos estábamos casados. Los dos teníamos familia. Entonces, empezó el teleteatro y pasó bastante tiempo antes de que nos decidiéramos”, recordó el actor en Almorzando con Juana Viale (eltrece).

Los actores Arturo Puig y Selva Alemán en su casa Pilar Bustelo

En 1974, los dos empezaron a vivir un romance apasionado que siguió por más de 50 años. Se constituyeron como una de las parejas más longevas y queridas del espectáculo nacional y en su entorno siempre primó el amor y cariño.

Arturo Puig y Selva Alemán estuvieron juntos durante cinco décadas y les tocó trabajar en diferentes obras y telenovelas (Foto: Instagram @elsanmartinctba / Carlos Furman)

“Los dos tuvimos un matrimonio anterior, y cuando empezamos a salir y luego a convivir, no había divorcio”, admitía Selva cuando le preguntaban por su historia. “Por eso nos casamos el día del cumpleaños de Selva, un 30 de abril. Y no nos acordamos ni de qué año. Tuvimos nuestras idas y vueltas, pero siempre hubo amor y humor. Nos divertimos mucho juntos”, resumió el actor en una entrevista para LA NACION años atrás.

ARTURO PUIG Y SELVA ALEMAN, PROTAGONISTAS DE QUIEN LE TEME A VIRGINIA WOOLF FOTO: MARIANA ARAUJO 16_01_06 MARIANA ARAUJO

“No llevamos la cuenta de nada. Ni siquiera teníamos intenciones de casarnos, pero un día estábamos charlando y dijimos: por qué no nos casamos, después de tanto tiempo (...) Seguimos juntos. Evidentemente, nos queremos mucho y nos respetamos, aunque nos peleamos mucho también, pero jamás fuimos agresivos el uno con el otro”, dijo por ese entonces y sostuvo: “La convivencia fluye de una manera fantástica. Aunque estemos enojados por alguna pavada, igual la cosa funciona. Tenemos una cierta rutina, pero no somos muy rutinarios porque todos los días cambia algo: uno graba, otro ensaya, o sale una gira, o tiene funciones de teatro. No, no somos rutinarios”.

Los actores Arturo Puig y Selva Alemán en su casa Pilar Bustelo

Lo cierto es que luego del falleciendo de Selva, en las redes circularon los instantes más memorables de la artista, desde sus trabajos hasta su relación idílica con Puig, quien de momento no emitió palabra alguna.

LA NACION