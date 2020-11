¿Qué veo? Cinco historias para jugarse la vida

Amor y anarquía Crédito: Netflix

Amor y anarquía. Sofie lo tiene todo. Una familia feliz y un trabajo que le divierte y paga bien. Sin embargo, a los pocos minutos del comienzo de su historia resulta evidente que algo falta en la vida de la ejecutiva. Sus escapadas al baño para ver pornografía y el desdén evidente con el que trata a sus compañeros de trabajo en la editorial que la contrató para dar el paso hacia la digitalización, hablan de una insatisfacción que ni ella se anima a admitir. Y sin embargo, quien enseguida la descubre es Max, el joven encargado de la tecnología en la empresa. En el contexto de las discusiones sobre la cultura laboral, la diferenciación entre la creatividad de los autores y su calidad como seres humanos y el tembladeral que causan las ideas de marketing de Sofie en la editorial, un vínculo se forja entre ambos. La seducción mutua toma la forma de un juego en el que ambos se desafían a romper las reglas, una manera de agregarle emoción a sus vidas que comienza con pequeñas rebeldías que escalarán rápidamente. Entretenida y algo zarpada, Amor y anarquía es la primera serie original de Suecia para Netflix. Un debut por el que vale la pena arriesgarse. Una temporada. Disponible en Netflix

Console Wars. En más de una escena de este documental de HBO, la competencia entre las empresas de videojuegos es comparada con la guerra. Claro que en este caso, los ejércitos pelean por hacerse de los dólares de los consumidores y sus armas son las prácticas monopólicas, la intimidación y las estrategias comunicacionales. El film dirigido por Blake J. Harris y Jonah Tulis, y producido por Seth Rogen y Evan Goldberg, pone en escena la historia de la evolución de la industria de los videojuegos en los Estados Unidos, un relato que incluye elementos tan interesantes como las relaciones comerciales y culturales entre los Estados Unidos y Japón, la ambición personal de los ejecutivos y rivalidades que se libraban tanto en los negocios como a nivel personal. Con material de archivo que cuenta los ascensos y caídas múltiples de Nintendo y Sega, incluidos unos comerciales protagonizados por los jóvenes Vince Vaugh, Jon Favreau y Paul Rudd, Console Wars es además una suerte de advertencia sobre los alcances de la batalla del contenido actual: la competencia en la industria del streaming. Disponible en HBO Go.

High Score: el mundo de los videojuegos. Para los fanáticos de los videojuegos o para quienes luego de conocer la historia que desarrolla Console Wars se quedaron con ganas de conocer algo más sobre la industria -que mueve más dinero en el mundo que las del cine y la música combinadas- esta serie de seis episodios es lo que estaban buscando. Con entrevistas a todos los grandes del mundo gamer desde su prehistoria hasta la actualidad, High Score tiene el mérito también de darle lugar a los jugadores. A los pioneros del otro lado de las consolas que desde la infancia descubrieron ese mundo de bytes y sonidos electrónicos que cambiaron la cultura global. Aquí también se cuentan los enormes logros de la industria y sus estrepitosos fracasos, la influencia del marketing en su marcha y revela la identidad de muchos héroes ocultos en la creación de los videojuegos que fascinaron al mundo. Con mucho de nostalgia y una buena cantidad de humor, la serie entretiene aun a aquellos que nunca hayan pasado de la primera pantalla. Una temporada. Disponible en Netflix

Dispatches from Elsewhere. Algo surrealista, melancólica y poética, esta serie creada y protagonizada por Jason Segel (How I Met Your Mother), utiliza la ingenuidad y la capacidad de asombro como el combustible de una historia que juega entre el absurdo y la fantasía y plantea la posibilidad de que la magia habita en cada rincón de nuestras prosaicas vidas si estamos dispuestos a reconocerla. Peter (Segel), un hombre desconectado de todo y de todos, empieza a notar lo que sucede a su alrededor cuando unos carteles callejeros le llaman la atención. Su impulso por resolver ese misterio lo llevará a vivir una aventura que para algunos será un juego y para otros, una siniestra conspiración. Lo cierto es que antes de averiguar lo que sucede, Peter se involucrará en una curiosa búsqueda del tesoro gracias a la que conocerá a sus peculiares compañeros de aventura: Simone (Eve Lindley), una mujer transexual en busca de su lugar en el mundo; Fredwynn (André Benjamin), un genio incomprendido que ve conspiraciones en todos lados y Janice (Sally Field), que siente que la vida le está dando una última oportunidad. Con su imaginativa puesta en escena y sus personajes tan excéntricos como sensibles, Dispatches from Elsewhere no se parece a ninguna otra ficción televisiva y ya eso hace que den ganas de sumarse al juego que propone. Una temporada. Disponible en Amazon Prime

Gambito de dama. El ajedrez puede ser un juego fascinante, un ejercicio mental que requiere de una capacidad de análisis y previsión y de una concentración e inteligencia extraordinarias. Sin embargo, no se trata de una actividad que sea especialmente interesante de ver para los neófitos. Y mucho menos fácil parece ser representar en cámara toda su complejidad. Por eso, cuando una serie como Gambito de dama propone meterse de lleno en ese mundo tantas veces usado como metáfora y tan pocas veces explorado como centro de la narrativa, el espectador puede dudar de su atractivo. Sin embargo, esta miniserie creada por Scott Frank (Godless) y protagonizada por una hechizante Anya Taylor-Joy, garantiza un relato profundo, fascinante y entretenido. Al contar la historia de Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez que creció con los recuerdos del desequilibrio mental de su madre y la desatención del orfanato en el que recaló tras su suicidio, la ficción reflexiona sobre el peso de la genialidad, la posibilidad de superar el pasado y encontrar tu lugar en el mundo. Una temporada. Disponible en Netflix

