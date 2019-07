Cinco series para descubrir en Amazon Prime Video

The Goldbergs, sitcom inundada de nostalgia ochentosa

Cuando poco después de cumplir 18 años, el historietista Ben Edlund publicó The Tick, en 1986, jamás imaginó la popularidad que su personaje iba a ganar con el tiempo. El protagonista es Tick, un héroe dotado de súper fuerza y resistencia sobrehumana. A pesar de ser uno de los defensores más poderosos de la ciudad, su estrafalaria personalidad lo lleva a transitar aventuras atípicas, en las que se enfrenta a villanos más atípicos aún. Su principal aliado es Arthur, un gris oficinista cuya realidad cambia por completo cuando conoce al extravagante héroe, por el que abandona su antigua vida. Bajo el seudónimo de Garrapata, él abraza su vocación justiciera, pero pronto descubre que la vida del superhéroe es mucho menos glamorosa de lo que supone.

Luego de una versión animada de 1994 y una brevísima serie de nueve episodios, Amazon apostó por una tercera adaptación del gigantesco héroe azul, y consiguió no solo un logrado traspaso de las viñetas a la pantalla, sino también un ganchero acercamiento al mundo de los superhéroes. Ese género, que poco a poco comienza a dar señales de fatiga, se renueva solo cuando reformulan viejas estructuras. Y como hizo la historieta original de mediados de los ochenta, esta versión de The Tick pone el acento en la comedia y en burlarse de los clichés. La saga tiene todos los ingredientes básicos: héroes poderosos, villanos vistosos y peleas grandilocuentes, pero se quita la solemnidad para hacer foco en el humor. En ese sentido, el trabajo de Peter Serafinowicz como el héroe del título, le permite a la serie navegar con éxito en el difícil rubro de las comedia de superhéroes.

Long Strange Trip

La de Grateful Dead es una de las sagas más importantes en la historia del rock de Estados Unidos. El grupo encabezado por Jerry Garcia y Bob Weir presentaba una mezcla de música experimental, ácido lisérgico, libertad artística, un profundo desinterés por el "éxito comercial", y cierta herencia de beatnik. Y la serie documental de Amazon, producida por Martin Scorsese , estudia a fondo el fenómeno cultural y social que representó esa banda.

A lo largo de cinco episodios de poco menos de una hora, el documental recorre minuciosamente la vida de la banda, el contexto sociopolítico en el que nació y la importancia de su legado. El documentalista Amir Bar-Lev repasa mucho material de archivo, y explica por qué Grateful Dead hizo de lo anormal lo normal, demostrando cuán oxidadas estaban ciertas normas del sistema social de esa (y esta) época.

Por su enorme atractivo y carisma imbatible, al documental inevitablemente hace foco en ese ícono contracultural que fue Jerry Garcia, un músico que sin proponérselo, se convirtió en gurú generacional. El mito de Garcia aún perdura, y su legado musical conserva intacto su misticismo. Y seguramente la mejor definición sobre su trabajo, la pronuncia Sam Cutler, un ex mánager de la banda, que en el documental recuerda las palabras del fallecido músico: "Imagina a la industria musical como un bosque con su espesura. Llegas a un pequeño claro y hay una pequeña área de hierba bajo la luz del sol. En medio de esa área crecen unas florecitas. Esas flores son Grateful Dead".

Tokyo Vampire Hotel

El director Sono Sion es una de esas fuerzas imparables que solo puede expresar su rabioso talento, y así logró construir en los últimos veinte años una filmografía inclasificable, colmada de ultra violencia, personajes desbocados, y vueltas de tuerca absolutamente impredecibles. Con su estilo, el realizador japonés pone a prueba a su público y lo enfrenta a escenarios de pesadilla o historias que detonan los límites de lo verosímil. Por eso, como era de esperar, su llegada a la televisión dio a luz una miniserie que brilla por su identidad única.

Tokyo Vampire Hotel muestra una sanguinaria guerra entre dos bandas de vampiros. Por un lado se encuentran los descendientes de Drácula, y por el otro, una facción menos tradicional que quiere tomar el poder. Y el marco de esa batalla, que también involucra a los humanos, sirve de disparador para una fábula sangrienta que pulveriza los límites del buen gusto. A lo largo de casi diez horas, Sono Sion lleva adelante un relato imposible de digerir para estómagos débiles, y despoja a los vampiros de ese halo elegante para embarrarlos en un espectáculo digno del Grand Guignol, decorado con colores chillones y música estridente. Seguramente Tokyo Vampire Hotel es un producto de nicho, pero nunca deja de ser saludable invitar al público a adentrarse (o arrojarse, mejor dicho) al tremendo universo de Sono Sion.

Deutschland 83

La Guerra Fría y la división de Alemania derivó en un verdadero cúmulo de obras vinculadas a ese conflicto. Este contra Oeste en todas sus formas, la ficción de espionaje encontró en ese mundo grandes exponentes, y la miniserie Deutschland 83 se animó a ese género desde una óptica rupturista. El protagonista es Martin Rauch (Jonas Nay), un miembro de la República Democrática Alemana que es enviado como infiltrado a la República Federal. Su misión es la de descubrir e informar sobre los planes que se desarrollan en terreno enemigo para derribar a la Unión Soviética. Pero el joven agente, forzado a viajar hacia tierras extrañas, pronto se ve seducido por los frívolos lujos del capitalismo y la vibrante energía de una ciudad entregada a la moda y el consumo.

El matrimonio compuesto por Anna y Joerg Winger lanzó esta gran serie de ocho episodios en junio de 2015, y la crítica elogió de manera unánime su original enfoque y "ritmo tarantinesco". En Alemania pasó sin pena ni gloria, aunque su posterior exhibición a nivel mundial, principalmente a través de Amazon Prime, le dio al título una renovada popularidad y en los años posteriores se convirtió en casillero obligatorio para cualquier seriófilo. Esa fama propició el estreno de una segunda temporada, titulada Deutschland 86, y el anuncio de Deutschland 89, final de la trilogía que transcurrirá durante la caída del muro de Berlín.

The Goldbergs

Seguramente la gran ventaja de Amazon con respecto a otros servicios similares, es la generosa cantidad de sitcoms que tiene en su librería. Algunas más recientes y otras con algunos años de historia, su catálogo cuenta con comedias de todo tipo, desde títulos de culto como Community, hasta hits todo terreno como The Big Bang Theory, pasando por imprescindibles como Seinfeld. Y dentro de ese género, la plataforma ofrece The Goldbergs, una divertida ficción que en Argentina aún pasa injustamente desapercibida.

La ficción retrata la cotidianidad de una familia de los suburbios de Estados Unidos, durante "algún momento de los años ochenta". La guerra de las galaxias, Karate Kid, la fiebre del VHS y vestimentas de dudoso buen gusto: en ese marco se mueve esta comedia en la que un adulto recuerda con cariño su preadolescencia. Como muchos relatos anclados en una dinámica familiar, The Goldbergs apuesta por los pequeños sinsabores del día a día, por las divertidas miserias de sus protagonistas y las absurdas situaciones que atraviesan los miembros de ese clan. Y el showrunner Adam Goldberg, basa muchos de los episodios en experiencias de su propia familia, proponiéndole al público (se haya criado o no en esa década) mirar con nostalgia y diversión su propia infancia. Un título perfecto para descubrir y comprender por qué la de las sitcoms es una estructura que, cuando es ingeniosa, resulta inoxidable.

De yapa: Welcome to the Ballroom

Otro de los aspectos en los que sobresale Amazon Prime, es en la variada oferta de animación japonesa, rubro en el que se destaca Welcome to the Ballroom.

La serie es una brillante mezcla de relato coming of age, enmarcado en el mundo de la danza de salón, un deporte muy poco visitado por cualquier tipo de ficción. El protagonista es Tatara Fujita, un joven que accidentalmente se anota en una academia de baile solo para acercarse a una compañera, para luego descubrir un profundo amor por esa forma de arte. Pero más allá de su trama, la serie engancha sobretodo gracias a un desfile de bailes llenos de adrenalina.