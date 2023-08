Estos días de relax invitan a sentarse frente a un cómodo sillón y ver algunas de las propuestas que ya están disponibles en las plataformas de streaming

Una nueva ficción de Cris Morena, un ingenioso policial que le rinde tributo a los íconos del género, un especial de Snoopy para los más chicos y un clásico del cine francés son algunas de las opciones que se pueden disfrutar en las plataformas streaming y que vale la pena ver durante este fin de semana largo.

Te quiero y me duele (HBO Max)

Es indudable que Cris Morena es uno de los nombres más importantes de la televisión actual. La actriz, compositora y productora marcó un cambio en la forma de representar a las infancias y adolescencias en pantalla y es innumerable la lista de éxitos que la encontraron como creadora. De Chiquititas a Casi ángeles pasando por Floricienta y Verano del 98, cada uno de sus proyectos fue un éxito entre el público joven y por ese motivo es que sus nuevos títulos siempre son muy esperados. Te quiero y me duele es su más reciente producción y uno de los grandes lanzamientos de agosto de HBO Max.

Realizada íntegramente en México, aquí los protagonistas son Juan Gris (Roberto Aguilar) y Lola Robles (Mar Sordo), dos jóvenes que no pueden evitar quedar flechados luego de cruzar sus destinos durante apenas un par de segundos. A partir de ese momento, Juan y Lola intentarán vivir plenamente ese amor que los domina, pero que desde luego estará atravesado por toda clase de conflictos.

Cris Morena, la creadora de Te quiero y me duele, el nuevo estreno de HBO Max silvana colombo

Te quiero y me duele es un proyecto muy especial para Cris Morena, no solo porque su idea nació a partir de una anécdota personal, sino también porque se vincula con Romina Yan. El título de esta serie hace referencia al nombre de una canción que la productora le escribió a su hija, una composición que así recordó en una entrevista con LA NACIÓN: “Romina tenía 15 años cuando se la escribí o 16, no recuerdo, se la hice a ella. Llamar la serie así salió de golpe porque teníamos otro título (...). Un día nos sentamos a escuchar canciones y dijimos: ‘Ay, vamos con Te quiero y me duele’ porque a todos nuestros personajes, incluso a los más bizarros, el amor les duele o los transforma y la transformación es como una oruga cuando se hace mariposa, tiene que romper. A los seres humanos, abrir el corazón, a veces les cuesta un montón y duele”.

Poker Face (Universal+)

Creada por el director Rian Jonhson (responsable de las dos entregas de Entre navajas y secretos), esta serie es un brillante policial centrado en Charlie Cale (Natasha Lyonne), una empleada de casino que debe darse a la fuga, luego de descubrir que una amiga suya murió por orden de su jefe. Charlie es una mujer astuta, con un extraordinario olfato para descubrir las mentiras a su alrededor y leer la verdad detrás de quienes intentan cubrir sus intenciones. Ese talento, desde luego, la llevará a meterse en toda clase de problemas que de una u otra manera, terminará por resolver.

Poker Face es una serie de misterios y asesinatos, que presenta una temporada inicial de diez episodios y que basa su estructura en los clásicos de la televisión. De hecho, el propio Johnson confesó que la idea detrás de este proyecto surgió a partir de su amor por La reportera del crimen y Columbo, títulos ineludibles en la historia de la pantalla chica. Tomando ese molde como base, cada capítulo de Poker Face presenta un nuevo caso que involucra a Charlie, a medida que ella no deja de escapar del malvado Sterling Frost (Ron Perlman) y sus secuaces. La solidez de los guiones, el carisma de Lyonne en el rol central y la originalidad de cada episodio hace de esta ficción una de las mayores sorpresas televisivas no solo de este mes sino también del año.

Cuando Frank conoció a Carlitos (Disney+)

Según reza la leyenda, a comienzos de los años treinta Carlos Gardel se presentó en el edificio de la NBC en Nueva York y allí un joven admirador de él tuvo la posibilidad de conocerlo. Ese muchacho que no tenía ni veinte años, no era otro que Frank Sinatra, un cantante destinado a consagrarse como uno de los mayores artistas en la historia de la música. Y con esta idea como disparador, esta versión televisada de la obra teatral homónima detalla cómo fue (o cómo pudo haber sido) ese cruce entre dos de los cantantes más emblemáticos del siglo XX. Con el protagónico de Oscar Lajad, en la piel de Gardel, y Pablo Turturiello como Sinatra, la ficción repasa a través de grandes canciones, el diálogo entre dos mitos que tuvieron mucho en común, y cuyo destino fue la grandeza.

Snoopy presenta: la extraordinaria Marcie (Apple TV+)

Recientemente Apple TV+ estrenó las producciones de Snoopy de los años sesenta y ochenta, pero a la par de esto también comenzó a desarrollar nuevos especiales basados en la icónica tira creada por Charles M. Schultz. Y es que el encanto de este perro, la atormentada vida de Charlie Brown, la inocencia de Linus y los caprichos de Sally capturan el entusiasmo de las nuevas generaciones que descubren la simpatía de estos entrañables chicos.

En este especial, la protagonista es Marcie, la más introvertida del grupo y quien a pesar de no llamar demasiado la atención, se revela como una mano solidaria para todos los que necesiten algún tipo de ayuda. De esta manera, la niña ayudará a sus amigos a superar distintos obstáculos y comprenderá que su curiosa forma de ver la vida podrá cambiar la realidad de su entorno. La extraordinaria vida de Marcie es una gran propuesta para los fans de Snoopy, pero también para los espectadores que no conocen esta historia y quieren descubrirla junto a los más pequeños de la casa.

Cleo de 5 a 7 (MUBI)

MUBI, la plataforma streaming dedicada principalmente al cine europeo y latinoamericano, incorporó a su catálogo uno de los título emblema de la Nouvelle Vague. Dirigida por Agnés Varda (una artista ineludible e inclasificable del cine francés), y protagonizada por Corinne Marchand, Cleo de 5 a 7 cuenta la historia de una mujer, que a la espera de unos resultados médicos, consulta a una tarotista que le predice una enfermedad terminal, y el fantasma que la atormenta a partir de esa posible verdad. En el marco de esas horas de eterna espera, Cleo recorre las calles de París, se plantea su propia existencia y entabla un fugaz ida y vuelta con un soldado que rumbo a la guerra vive con angustia la posibilidad de la muerte. Estrenada en 1961, Cleo de 5 a 7 es el segundo largometraje de Varda como directora , en el que propone una mirada disruptiva en el ya disruptivo movimiento cinematográfico francés de ese período.

