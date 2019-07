Javier Gómez Santander compartió en la red social cómo se gestó el regreso de la popular serie de Netflix Crédito: Twitter Javier Gómez Santander

El estreno de la tercera parte de La casa de papel el 19 de julio en Netflix causó, como era de esperarse, un rabioso fanatismo que se trasladó a Twitter, donde casi todos los principales personajes (de Tokio y Nairobi a El Profesor y Berlín) se convirtieron en Trending Topic.

Por lo tanto, no es casual que uno de sus guionistas, Javier Gómez Santander, haya acudido a la red social para compartir con los fieles espectadores de la creación de Álex Pina cómo se escribió el regreso de la exitosa producción.

"Os voy a contar algo de #lacasadelpapel3 que se ve poco: ¡el guion! Atentos, porque viene la maravillosa historia de cómo hemos escrito esta temporada. Y lo primero que os enseño es... una maleta. Es que vamos a hacer muchos kilómetros", comienza el hilo de Gómez Santander. "Después de dos meses currando en la biblia (el proyecto donde se cuenta la temporada), Álex Pina y yo cogimos el primer avión para rematarla. Era abril de 2018 y en el avión lloramos de la risa: se nos ocurrió empezar la serie con Arturo, convertido en ídolo de masas. Funcionaba. ¿Y a dónde nos fuimos? Al Caribe, muy cerca de donde arranca la siguiente secuencia de la serie: la isla de Río y Tokio. Si veis en una playa a dos tipos escribiendo como locos, probablemente seamos nosotros", escribió con humor, para luego explayarse sobre los viajes que emprendieron.

"Os voy a explicar lo de los viajes. Álex me preguntó una vez: ¿Si podemos escribir esto en el Caribe, qué sentido tiene hacerlo en Madrid? Y tiene razón. Además, de viaje pasa otra cosa: estamos 24 horas metidos en la serie. No hay reuniones, ni casi llamadas. Y además, mola. Terminamos la biblia aquella semana. Y, al volver a Madrid, sorpresa: La ciudad estaba llena de publicidad de La Casa. Un buen presagio, ¿no? Nos hacía falta la inyección de ánimo, teníamos que empezar a escribir capítulos. El momento de la verdad", manifestó.

Por otro lado, el guionista se refirió a cómo se gestó el episodio inicial. "El primer capítulo era muy difícil. Para nosotros, el más complicado: había que reunir a unos millonarios que están en el paraíso, dejar la serie lanzada, conflictos sembrados y el golpe en marcha. Así que nos fuimos a la Sierra de Madrid con Viernes, mi perro. Un habitual. Y otra clave. ¿Sabéis cuál es la principal preocupación que tenemos? Que la cabeza esté fresca. Nos obsesiona. Un guionista con el cerebro cansado escribe peor y lo ve todo mal. Así que hacemos ejercicio. ¿Para estar fuertes? No, para estar contentos. A finales de mayo se incorporaron @juanslc y @LuisMoyaRedrado. ¿A que molan? Parece que podrían dar palizas a domicilio, pero son dos fenómenos. No ha habido un solo día que no me haya apetecido llegar y verles las caras a estos dos señores. Por jodidos que estuviéramos", bromeó.

"Siguiente viaje. Álex me esperaba en Peñíscola. Era domingo, hacía calor y mi coche se quedó tirado en una gasolinera abandonada... Este es uno de los mejores recuerdos; cuando terminamos el capítulo 3. Lo tiramos entero a tres días de la entrega. Así que nos encerramos en la oficina. Jornadas de 12, 14, 16 horas. Pero, al final, salió. Y lo celebramos mucho. (Qué copas pone @LuisMoyaRedrado)", recordó, para proseguir con su crónica viajera, siempre acompañada de fotos ilustrativas de su relato.

"En septiembre cogimos otro avión para ir a @smartfilmsco. Estábamos en un momento clave de la temporada: la entrada al banco estaba hecha y empezaba la convivencia. Así que adoptamos el modo esponja. Os cuento qué es: Escuchábamos a los espectadores y siempre hacíamos las mismas preguntas: tu personaje favorito, por qué, qué momentos te vienen a la cabeza, qué recuerdas de éste, qué del otro. Y la conclusión fue clara: perduraba lo emocional. Con ese material, nos fuimos a aislarnos: Barú, Colombia. A nuestra casa sólo se podía llegar en barco o por este canal, que era el que cogíamos para ir a hacer la compra. Nuestra oficina, por lo demás, era la leche", expresó, sobre el desarrollo de la columna vertebral del producto.

"Llevábamos 4 o 5 capítulos escritos, y en Madrid ya nos esperaba todo el equipo con un millón de preguntas. Cada cosa que veis en la serie, le ha supuesto un problema a alguien. Una lanza térmica, una tubo de interconexión... son cosas que se escriben rápido, pero hacerlas es... Y desde ahí nos fuimos a Puerto Vallarta. ¿Recordáis lo del deporte y las endorfinas? Otro de nuestros trucos es la sauna. No sólo aclara el cerebro. Es que escribimos dentro. Bueno, escribimos en todas partes", compartió.

Por otro lado, en su hilo de Twitter que es extremadamente popular, el guionista contó que escribió junto a Pina en el Café La Habana, y expresó lo que ésto significó para él "[Era] donde iba [Roberto] Bolaño, donde Los Detectives Salvajes, donde los realvisceralistas... Cuando pasé por Condesa estuve a punto de llamar a casa de las hermanas Font y robarles el Impala", deslizó en uno de sus tuits más comentados.