Creadores de GoT se ríen de sus errores

3 de septiembre de 2019

David Benioff y Dan Weiss son dos de las personas más buscadas por los medios desde el 19 de mayo, domingo en que se emitió el último capítulo de Game of Thrones. Hace pocos días, hablaron con el canal japonés Star Channel -por el que se veía la serie en ese país-, y Benioff finalmente hizo referencia ya no al polémico desenlace de la serie, sino al famoso error de la taza de café en el cuarto episodio. "Los artesanos que realizan las alfombras persas tienen la tradición de cometer un pequeño error al hacer las alfombras porque solo Dios puede hacer algo perfecto", explicó. "Por eso puse la taza de café allí", continuó Weiss, en clave de humor. "Fue una declaración consciente y concertada de imperfección", remató. Claro que los productores enseguida se pusieron algo más serios al decir: "Nos estábamos concentrando tanto en Daenerys y Jon Snow que simplemente no vimos esa taza de café. Al principio no podía creerlo y fue vergonzoso - reconocieron-. Y de repente fue divertido. Es solo un error".