El Eternauta: Netflix da a conocer el primer teaser de la esperada serie protagonizada por Ricardo Darín

Este jueves por la noche, en el marco de la cuarta edición de Geeked Week, el evento exclusivo de Netflix para fans de todo el mundo, se dio a conocer un primer adelanto de El Eternauta, la esperada miniserie hecha en la Argentina protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso y Ariel Staltari. La ficción, que es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para este 2025, está basada en la novela gráfica de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López.

En las imágenes se ve a un grupo de personas, entre ellas el protagonista, Juan Salvo (Darín), intentando entender qué es esa extraña sustancia similar a la nieve que cae sobre Buenos Aires generando caos, muerte y desolación. “Hay algo en el aire... Como si estuviera nevando”, dice uno de los personajes, mientras observa con curiosidad el extraño fenómeno detrás de una ventana. “Hace dos días que está cayendo deel cielo una mierda tóxica que te toca y te mata”, se lo escucha decir al protagonista de esta aventura, quien no demora en comprender que hay algo más detrás de la explicación oficial sobre lo que está sucediendo.

La miniserie, que llegará a la plataforma de streaming en 2025, está dirigida por Bruno Stagnaro, que se encargó también del guion junto a Staltari, y es una producción de Netflix junto a K&S Films. Al tratarse de una adaptación, tanto el director y guionista como los productores están en permanente contacto con Martín M. Oesterheld, nieto del autor de la obra original, quien participó activamente como consultor creativo de este proyecto.

El CEO de Netflix al anunciar la producción de El eternauta

La superproducción, que está filmada casi íntegramente en exteriores, también cuenta en su elenco a Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

El Eternauta cuenta las andanzas de Salvo, un sobreviviente que -después de una nevada mortal que mata a millones de personas- lucha contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible. La primera página de la novela gráfica muestra a Salvo corporizándose en la casa de un guionista de historietas para contarle su trágica historia. Él es el conductor del relato, un hombre casado y padre de una pequeña hija, quien frente a la invasión alienígena se anima a utilizar su ingenio y, junto a sus compañeros, se enfrenta al poderoso invasor.

Ricardo Darín en una de las escenas de la serie que se estrenará en 2025 Mariano Landet / Netflix

A la hora de anunciar que se sumaba al proyecto, Darín definió la serie como una “una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país”. La obra es considerada la más grande exponente de la historieta argentina de aventuras y el actor destacó la relevancia del proyecto: “La serie estará basada en el cómic, pero hay una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados”.

A principios de 2020, Netflix había informado que iba a sumar a su catálogo una serie basada en la historieta estrenada en 1957, pero la pandemia postergó el rodaje. Tras aquel anuncio, se conoció que la producción iba a tener que cumplir con una lista de requerimientos impuestos por los herederos de los autores, por ejemplo, que la serie fuera filmada en Buenos Aires -donde transcurre la historia- y que estuviera hablada en castellano.

Darín, además, enfatizó el alcance y la repercusión que este tipo de producciones audiovisuales impulsan: “ Es una forma de dar a conocer al país en un momento donde las noticias a lo mejor que llegan de la Argentina no son del todo agradables” . Sobre la composición de su personaje reconoció que “Es un trabajo muy arduo. Me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física. Será algo que no pasará desapercibido”, agregó.

Andrea Pietra, Carla Peterson y Marcelo Subiotto, en una escena de la serie que se estrenará el próximo año Marcos Ludevid / Netflix

Por su parte, Stagnaro contó hace un tiempo lo que significa este proyecto para su carrera: “Para mí El Eternauta representa a mi viejo trayéndome los fascículos semanales de los cómics. Creo que fue de las primeras cosas que leí completas en mi vida, a los 10 años, y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país. La sensación que me dejó esa primera lectura me acompañó toda la vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después… En donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más ”, aseguró el director de Okupas.

Respecto a lo más atractivo de llevar esta historieta a la pantalla, reveló: “Creo que parte del encanto que tiene hacer El Eternauta es entender cómo atravesar la dificultad técnica que implica construir el mundo en que sucede. Esto será un reto inusual para nuestra industria y eso es algo que personalmente me motiva mucho porque siento que puede establecer un precedente para que luego ya no sea tan difícil encarar este tipo de proyectos en nuestro país”.

LA NACION