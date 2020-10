La famosa escena de la temporada final de Game of Thrones

Natalia Trzenko 7 de octubre de 2020

El público de las series está acostumbrado a los misterios y, aunque protesten, la posibilidad de discutir durante años si la muerte había por fin alcanzado a Tony Soprano después del inolvidable fundido a negro de la ficción creada por David Chase o la lógica detrás de la conclusión de Lost ya es parte de la esencia de ser espectador de series. Claro que esas incógnitas palidecen frente al desconcierto que generó una comentada escena de la temporada final de Game of Thrones. ¿Cómo fue que los creadores del popular ciclo de HBO no advirtieron el vaso de café que se vio frente a Daenerys Targaryen durante el festejo de los héroes en el episodio "The Last of the Starks"?

La respuesta sobre el descuido que se volvió meme instantáneo no la tienen ni siquiera David Benioff y Dan Weiss, los creadores de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin. Al menos eso es lo que dicen ambos en "Fire Cannot Kill a Dragon", un libro que reconstruye el proyecto televisivo de principio a fin con entrevistas a todos los involucrados en él.

"No podía creerlo. Cuando recibimos el mail al día siguiente de la emisión honestamente pensé que alguien nos estaba haciendo una broma", recuerda Benioff en el libro escrito por James Hibberd, ya disponible en los Estados Unidos y que en la Argentina se puede comprar en formato digital a través de Amazon. "Ya nos habían hecho ese tipo de chiste antes. Alguna vez nos mandaron imágenes de una escena con un avión photoshoppeado en el fondo así que pensé: "No hay forma de que haya un vaso de café ahí". Pero después cuando lo vi en la TV no lo podía creer. ¿Cómo puede ser que no la haya visto?'", cuenta el productor en "Fire Cannot Kill a Dragon".

David Benioff y Dan Weiss intenta explicar el error de continuidad que se volvió viral

Y Weiss, su socio creativo intenta encontrarle la lógica al traspié de una de las producciones más costosas de la televisión de las últimas décadas. "Habíamos revisado ese plano mil veces y siempre mirábamos las caras de los actores o el montaje con los siguientes cuadros. De repente parecía que éramos los participantes de un experimento psicológico en el que no ves a los gorilas corriendo en el fondo porque estás ocupado contando las pelotas de básquet frente a tus ojos. Todo producción tiene errores así. En Corazón valiente se ve a un técnico en una escena; en Espartaco hay un actor usando un reloj de pulsera. El problema es que ahora la gente puede rebobinar y todo el mundo está conversando y comentando en tiempo real. Así que alcanzó con que una persona viera el vaso de café, rebobinara y entonces la vieron todos", concluye el productor en el libro que también cuenta con entrevistas a Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Gwendoline Christie y más de setenta fotos inéditas del detrás de escena de la década de grabaciones de Game of Thrones.

