George R. R. Martín, creador de Game of Thrones, fue lapidario con House of the Dragon: “Todo lo que salió mal”

Game of Thrones marcó un punto y aparte en el mundo de las series. La épica de Westeros llegó a su final en un mundo en el que todavía no eran tan habituales las plataformas streaming, y ese cierre fue el último gran evento que millones de espectadores del mundo vieron al mismo tiempo aquel domingo de mayo del año 2019. El creador de la saga literaria en la que se basó esa ficción es George R. R. Martin, quien se convirtió en uno de los nombres más populares vinculados al mundo de las series. Pero en un reciente posteo, Martin sorprendió a su público cuando apuntó contra House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones.

En su blog, en el que suele compartir noticias sobre sus proyectos, las actividades de las que forma parte y todos las noticias que suelen interesarle a sus fans, George R. R. Martin le dedicó varias palabras a una celebración a la que asistió en Santa Fe. El texto no se distinguía de los muchos que suele redactar el escritor, hasta que en el final, el cierre fue una verdadera sorpresa. “No siento nada de apuro por otro posteo que necesito escribir, con respecto a todo lo que salió mal en House of the Dragon”, aseguró el novelista, y luego agregó: “Pero necesito hacer eso, y lo voy a hacer. Aunque no hoy (…), hoy es el día en el que nos alejamos de las pálidas”.

En otro tramo de ese mismo posteo, Martin escribió algo que puede tener que ver con su mirada hacia dicha serie: “Estoy teniendo un año bastante insoportable, lleno de estrés, furia, conflictos, y derrotas. Necesito hablar sobre algo de esto, y ya lo haré, lo haré”.

Si bien House of the Dragon está lejos de considerarse un fracaso, lo cierto es que se encuentra a años luz del éxito que tuvo Game of Thrones. Esta nueva serie, que hace pocas semanas cerró su segunda temporada, no logra marcar agenda en el mercado de las ficciones televisivas, y aunque es seguida por un público muy fiel, sus números no son tan imponentes como los del título madre. Por este y otros motivo, es muy probable que a ojos de George R. R. Martin ese proyecto sea un fracaso sobre el que pronto dará su pronóstico, que se adelanta, no será muy favorable.

El domingo 4 de agosto se estrenó el último episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, y ahora habrá que esperar un tiempo no tan breve para volver a ver nuevos episodios. La buena noticia es que hay más episodios confirmados. La tercera temporada de House of the Dragon fue anunciada por HBO el 13 de junio del 2024, es decir, en la antesala del lanzamiento de la segunda temporada.

“La Danza de los Dragones continúa. House of the Dragon ha sido renovada para una tercera temporada”, se leyó en las redes sociales de la cadena. “George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, además del elenco y equipo, han alcanzado nuevos niveles con la fenomenal segunda temporada de House of the Dragon”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO, tras el anuncio de la tercera temporada.

“Estamos asombrados por el esfuerzo del tamaño de un dragón que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular temporada dos, con un alcance y una escala que solo se pueden comparar con su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar de nuevo en la temporada tres″, afirmó la ejecutiva.

Por ahora, no está confirmada la fecha de estreno de la tercera temporada de House of the Dragon. Pero de acuerdo a varios medios especializados, el lanzamiento de nuevos episodios tomaría por lo menos hasta el 2026. “Dado el tiempo necesario para el desarrollo y la filmación (alrededor de uno o dos años), parece probable que el estreno sea a fines de 2025 o 2026″, indicó la web de Forbes.

