Gilmore Girls: un regreso navideño que alienta las esperanzas de los fanáticos de la serie

“Huelo la nieve”, decía Lorelai Gilmore, la vecina más ilustre del pintoresco pueblo de Stars Hollow cuando la época navideña empezaba a acercarse en el mundo de Gilmore Girls, la amada serie creada por Amy Sherman-Palladino y protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, como el dúo de madre e hija del título que después de siete temporadas y un fugaz retorno ahora vuelve a la pantalla chica. Aunque lejos de las expectativas de los muchos fanáticos de la ficción disponible en Netflix, el retorno es en forma de corto publicitario enfocado en las compras navideñas.

De todos modos, el comercial cuenta con más de un atractivo para los espectadores que durante años disfrutaron de aquel mundo de ensueño que nunca lucía más encantador que cuando estaba cubierto de nieve. El corto de 30 segundos incluye a tres personajes claves de la trama de la serie: Lorelai, Luke (Scott Patterson) y Kirk (Sean Gunn), pero más importante aún son los escenarios donde transcurre la acción: la cafetería de Luke y la plaza del pueblo en el que empiece a caer la nieve. A pesar de que la serie-y el comercial- se grabaron en el patio trasero de los estudios Warner, en pleno Los Ángeles, donde el sol brilla siempre y la temperatura invernal no suele bajar de los 20°.

“Siempre es una experiencia surrealista volver a Stars Hollow. Fue un día de grabación muy particular para mi porque siento tanta familiaridad con el personaje, con Scott, con ese lugar”, explicó Graham a la revista People antes del lanzamiento oficial de la publicidad. En el comercial, Kirk (Sean Gunn) camina entre la nieve para entregar una caja de Walmart en el local de Luke al mismo tiempo que llega Lorelai pidiendo “café, café, café, por favor”, su bebida favorita y marca registrada. El paquete, como corresponde con el romántico dúo, contiene una moderna cafetera que Luke le regala a su esposa para que no lo haga “quebrar una taza de café tras otra”. El comercial termina con la pareja en el centro de la plaza del pueblo, sonriendo, mirando la nieve caer, exactamente como los espectadores siempre quieren imaginarlos.

“Si alguien es capaz de escribir una historia interesante para estos personajes ya en la madurez, son Amy y Dan (Palladino). No me animo ni siquiera a imaginar cómo lo harían o cómo se vería pero sé que sería fantástico”, aventuró Patterson en la charla con la revista People en la que también aseguró que Graham era su compañera de escenas favorita en todo el mundo, disipando una vez más los rumores de que los protagonistas no habrían tenido la mejor relación durante las grabaciones de la serie original.

Lauren Graham y Scott Patterson en un episodio de la miniserie de 2016, disponible en Netflix

Lo cierto es que la nueva publicidad, más allá de su objetivo comercial, volvió a reavivar las ilusiones de los fanáticos de la serie que no se conformaron con los cuatro episodios de la miniserie que estrenó Netflix en 2016 a modo de cierre de la trama de Gilmore Girls, años después de la emisión del apresurado final de la temporada siete. Para muchos esos cuatro capítulos escritos y dirigidos por Sherman-Palladino dejaron varias avenidas abiertas para que los personajes sigan recorriendo.

Especialmente tras la revelación (alerta de spoiler) en el último segundo de la miniserie del embarazo de Rory (Alexis Bledel). “Lo más probable es que ellos sigan siendo las mismas personas. No me imagino a Lorelai viajando fuera del país para encontrarse a sí misma o algo así. Creo que ella sigue administrando una hostería o dos y yendo a Luke’s todos los días en busca de su taza de café. Eso es lo que querría para ellos, que permanezcan como siempre”, dijo la actriz en la entrevista, imaginando el presente de los personajes que marcaron su carrera. “Me parece que ese es el atractivo principal de estos personajes: pueden madurar y envejecer pero podemos confiar en que no cambiarán cómo son”, agregó Patterson.

Lorelai (Lauren Graham) huele nieve; Rory (Alexis Bledel) lo sabe Netflix

Por ahora nadie sabe si hay posibilidad de nuevos episodios de Gilmore Girls. En principio no parece que vaya a ocurrir en lo inmediato. Es que tras la realización de la miniserie de 2016 para Netflix, Sherman Palladino mudó sus producciones a Prime Video, donde estrenó la reconocida y exitosa The Marvelous Mrs Maisel y ya prepara Étoile, su nueva serie ambientada en el mundo del ballet. De todos modos, el renovado interés que despertaron las chicas de Stars Hollow desde que la serie está disponible en Netflix mantiene viva la esperanza de un nuevo regreso.

“Es un clásico porque no se relaciona con una época específica. Transmite una sensación de permanencia. No era un programa canchero cuando lo hicimos y sigue sin serlo, pero es un mundo propio. Un lugar confortable para visitar. Los personajes son fantásticos, los actores también pero sobre todo están los guiones. Si empezaste a ver la serie a los 12 años entendías todo y si lo revisaste cinco, diez o veinte años después captás muchas de las referencias y el humor que antes pasabas por alto. Es como cuando escuchás un disco que querés y descubrís algo nuevo cada vez que empieza a sonar. O volvés a disfrutar de lo que ya conocés. Ese punto virtuoso entre confort y escritura brillante es, me parece, el secreto del éxito del programa”, explicó Graham, que aunque sea por un rato volvió a ser la Lorelai de ese refugio encantador llamado Stars Hollow.

Natalia Trzenko Por