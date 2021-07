House of the Dragons y Bridgerton pusieron en pausa sus grabaciones por casos de Covid-19

Dos de las series más esperadas por los fanáticos de todo el mundo tuvieron que detener sus grabaciones por casos positivos de Covid-19. A pesar de los estrictos protocolos sanitarios puestos en funcionamiento por la industria audiovisual británica, los rodajes de la segunda temporada de Bridgerton y House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones están en pausa desde hace unos días por el surgimiento de contagios. Según informó Variety, ante el resultado positivo de un integrante del equipo de producción de la serie de HBO, esa persona y sus contactos cercanos fueron aislados y la grabación quedó suspendida al menos hasta pasado mañana.

Lo cierto es que el camino hacia la pantalla de los nuevos/viejos capítulos de la saga creada por George R.R, Martin ya tuvieron varios tropiezos. En principio se habían anunciado varios spin offs sobre el universo de Game of Thrones y el primero en ponerse en marcha con la grabación de un piloto fue el que protagonizaba Naomi Watts y transcurría miles de años antes de los sucesos relatados en la serie original. Sin embargo, una vez concluido aquel rodaje mientras el primer episodio ya estaba en proceso de edición, HBO decidió no seguir adelante con esa serie y puso en marcha House of the Dragons, que transcurre 300 años antes de los sucesos de Game of Thrones y contará la historia de la casa Targaryen. La primera temporada, de 10 episodios, girará en torno a un período crucial para la estirpe que gobernó durante siglos Westeros: el reinado de Viserys I y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

El actor irlandés Paddy Considine encarnará a Viserys, mientras que Matt Smith -conocido por su rol como Felipe de Edimburgo en las dos primeras entregas de The Crown- se pondrá en la piel de su hermano menor, el príncipe Daemon Targaryen. Luego de la filmación en Gran Bretaña, la producción planea rodar escenas en España, más precisamente en los pueblos de Cáceres y Trujillo, en la provincia de Extremadura dónde también se grabaron partes de Game of Thrones. Es probable que la actual suspensión de las grabaciones no afecte el objetivo de los productores de estrenar la nueva serie en 2022.

Kit Harington en el trailer de la segunda temporada de Amor moderno, la serie de Amazon Prime Video

Mientras tanto, los fanáticos de Game of Thrones podrán entretenerse un poco viendo a su Jon Snow, Kit Harington, en la nueva temporada de la serie Modern Love de Amazon Prime Video basada en las cartas de lectores de una sección dedicada al romance del diario The New York Times. La antología creada por John Carney (Once, ¿Puede una canción de amor salvar tu vida?), se estrenará el 13 de agosto con un elenco que incluye a Harington, Anna Paquin, Minnie Driver, Tobias Menzies, Lucy Boynton y Miranda Richardson, entre otros.

Netflix en cuarentena

Una imagen del rodaje de la segunda temporada de Bridgerton que fue puesto en pausa por varios casos de Covid entre su equipo de producción Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Los tiempos para la segunda temporada de Bridgerton son más acotados, ya que su fecha de lanzamiento sería hacia fines de este año y su grabación también tuvo que ponerse en pausa estos días por segunda vez debido a un nuevo caso de Covid entre el equipo técnico. Ya habían tenido que parar la producción hace una semana y poco después de retomar el rodaje, otro contagio hizo que las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Netflix se interrumpiera sin fecha de retorno anunciado por ahora. Lo que sí se sabe es que aunque todo el equipo fue aislado no hubo contagios entre los integrantes del elenco de la saga romántica que en su segunda temporada se concentrará en los amores de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el hijo mayor de la familia retratada en los libros de Julia Quinn adaptados por la productora de Shonda Rhimes para Netflix.

La plataforma de streaming tuvo una mala semana en sus rodajes británicos. Con la producción de la versión musical de Matilda en marcha en Londres, un caso positivo de Covid también obligó a la suspensión de la filmación. El proyecto que es una adaptación del exitoso musical basado en la novela de Roald Dahl que tiene a Emma Thompson en el papel de la villana que le hace la vida más difícil a la mágica Matilda.