John Leguizamo presenta misterios sin resolver en Inexplicable Latinoamérica

Preguntas sin respuestas, historias que parecen sacadas de relatos fantásticos. La serie Inexplicable de History nació en 2020 con la conducción de William Shatner y la premisa de dar luz a misterios reales que quedaron sin resolver. A raíz del éxito de esa primera temporada (cuya continuación también es parte de la programación 2021 del canal), se decidió crear una franquicia orientada exclusivamente a eventos sucedidos en América Latina y para ello se buscó a un conductor que estuviera, por historia y talento, a la altura del desafío.

John Leguizamo es productor, director, guionista, y también ese actor que de tanto verlo en el cine y la televisión se ha vuelto una cara y una voz familiar para audiencias de habla hispana. De División Miami a E.R. Emergencias, de Duro de matar 2 a Moulin Rouge, de La era del hielo a The Mandalorian, la carrera de Leguizamo es inagotable, pero a partir de hoy, a las 22.45, con Inexplicable Latinoamérica se abre a un nuevo camino: el de presentar misterios sin resolver que sucedieron en diez países del continente como México, Argentina, Chile y Brasil, entre otros; y a la vez, acompañar a testigos y científicos mientras despliegan sus hipótesis sobre lo ocurrido. Porque, en definitiva, los seres humanos siempre estamos ávidos de respuestas.

-Viendo el primer capítulo de Inexplicable Latinoamérica recordaba la serie Aunque Ud. no lo crea... que conducía Jack Palance en los años 80. En aquella época no existía Internet, ¿por qué pensás que Inexplicable Latinoamérica puede funcionar en tiempos de sobreinformación?

-Es que para mí es al revés. Me parece muy interesante ver nuestra serie con el teléfono en la mano y con Google porque de esa manera aprendes más y comparas. Así consigues una experiencia mucho más rica.

-Se te conoce como una persona muy empírica, ¿qué es lo que te sedujo de una serie como esta?

-Me encantan las series de misterio, de ciencia, de pruebas. Tardé cinco minutos en aceptar ser el conductor de este programa. Me mandaron el guion, lo leí y dije: “Uy, carajo, esto está de buenísimo”. Me encantó. Lo que más me gustó es que me dio curiosidad, quería leer mucho más de lo que estaba aprendiendo con los capítulos.

-Por ejemplo...

-Me interesó mucho la historia del dios maya Camazotz que era un hombre que se convertía en murciélago, era vampiro y tomaba sangre. Esa leyenda, que viene de nuestra cultura y que nos robaron, fue la base de Batman y de Drácula. Cuando se lo empecé a contar a todos mis amigos gringos me decían “No puede ser”, se les caía la jeta (risas). Otra que me gustó mucho fue la de los chicos de Los Andes y cómo hicieron para sobrevivir al frío sin comida. A mí me da mucho orgullo hablar de nuestras historias y de nuestros misterios.

-Naciste en Colombia, pero a los tres años te fuiste a vivir a los Estados Unidos. Uno podría pensar que te desconectaste de tus raíces, pero siempre se te escucha como un gran defensor de América Latina.

-Creo que lo interesante que me pasó es que, aunque crecí aquí en los Estados Unidos, siempre estaba en barrios muy latinos. Mis mejores amigos, mis novias, mis peleas, todo fue con gente latina: argentinos, mexicanos boricuas, ecuatorianos, todos estábamos aquí y yo siempre sentí mucho orgullo de ser latino. Aunque estaba hablando inglés oía el español, los cuentos de nuestros países y me sentía muy unido a todos ellos. Por eso mantengo ese orgullo latino.

-¿Desde ese lugar, qué significa para vos ser parte de un proyecto como este?

-Es un acercamiento a mi cultura. Cuando voy a México, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, donde sea, los siento como mi casa. Gracias a Inexplicable... también puedo trabajar en mi español, en mi vocabulario, en mi educación. Especialmente estando acá, donde a veces uno se siente separado de la cultura americana.

-¿Por qué separado?

-Porque hay un rechazo y un poquito de opresión aquí. Nosotros somos el grupo étnico más grande de los Estados Unidos, el 20 por ciento de la población, y en pantalla no llegamos al 5 por ciento. Y eso que además somos el 25 por ciento de los que compran entradas para ir al cine. Por ejemplo, aquí en Nueva York estamos a la par en cantidad de población que los americanos y sin embargo somos menos del 1 por ciento en los equipos de trabajo de lugares como el New York Times.

-¿Y por qué creés que pasa eso?

-Es una historia larga. Siempre hemos sido una población grande en este país y seguimos creciendo. Es claro que hay miedo a que el país se vuelva latino, a que tomemos mayor poder, pero es algo que ya no se puede contener porque somos un número muy grande y estamos tomando mucho poder político y creativo. Por ejemplo: las mujeres latinas en este país son el grupo que más crea negocios, 800 por ciento de negocios nuevos son hechos por ellas. Nosotros los salvamos el año pasado con un 68 por ciento de compras de casas, de operaciones de bienes raíces. Somos una fuerza increíble aunque nos opriman o nos rechacen.

-El actor argentino Ricardo Darín rechazó un papel en la película Hombre en llamas (Man On Fire) porque no le parecía bien que siempre se mostrara a los latinos como criminales, ¿cómo ves ese tema trabajando allá?

-Él tiene razón y es horrible. Toda mi carrera siempre he tenido una pistola en mi mano, desde los 19 años cuando como actor invitado en División Miami hice de traficante. Después vino Carlito’s Way, y otro traficante... Y todavía sucede.

-Una imagen perjudicial, no solo a nivel artístico sino a nivel social.

-Le hace mucho daño a los latinos en este país porque la gente empieza a creer que es la vida de la mayoría de nosotros y eso no es la verdad. Estamos haciendo un esfuerzo grande para que eso termine, gente como Rosario Dawson, Rosie Pérez, todos nosotros estamos peleando contra eso y de a poco estamos logrando el cambio. Proyectos como Inexplicable ayudan y mucho.

El actor habló de su amistad con Héctor Alterio, a quién conoció en Francia filmando una película Gentileza History

-¿Es cierto que una de tus primeras referencias de la Argentina fue Héctor Alterio?

-Sí, claro. Hicimos juntos una película en Francia, yo tendría 20 años. Era un tipo muy amable y muy generoso conmigo. Estuvimos solos en París cerca de ocho meses y no solo me aconsejaba sino que me contaba mucho de la Argentina, de lo bello que es, y también del cine argentino. Siempre he tenido muchas ganas de ir.

-Otra referencia más reciente es la de tu hija.

-Sí, claro. Como parte de un programa de intercambio fue a estudiar a Buenos Aires por dos semanas y lo disfrutó mucho. Me gustó especialmente porque, al igual que yo, ella está buscando su cultura latina y mejorar su español.

-¿Qué te dejó la experiencia de conducir la primera temporada de Inexplicable Latinoamérica?

-Me cambió mucho. Aprendí que a veces no todo tiene una explicación científica o religiosa, sino que puede provenir de otras partes, y hay que estar abierto a que sea así. Me siento mucho más inteligente de lo que era antes de empezar esta serie.

Cuándo y dónde ver Inexplicable Latinoamérica. Desde este sábado, 22 de mayo, a las 22.45 por History.