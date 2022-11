La actriz Roselyn Sánchez revela sus secretos más íntimos y qué la ayudó a triunfar en Hollywood

escuchar

Este miércoles, a las 20, E! True Hollywood Story vuelve a la pantalla de E! Entertainment . La icónica serie -que da voz a los personajes más fascinantes de la cultura pop y por la que han pasado figuras como Britney Spears, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Brad Pitt y Julia Roberts-está de regreso pero, esta vez, en su versión latinoamericana.

Y para su primera envío harán foco en la aclamada actriz Roselyn Sánchez, quien contará por primera vez su historia de vida en pantalla. “Quería que conozcan un poquito más de mí porque no suelo mostrar mucho mi vida privada”, le confiesa a LA NACION esta artista boricua que se hizo famosa por sus papeles en Devious Maids, Rush Hour 2, Amas de casa desesperadas, Grand Hotel y Fantasy Island, entre otros trabajos.

Roselyn Sánchez, la puertorriqueña que conquistó al mundo entero con su talento y belleza Prensa Roselyn Sánchez

A través de este documental -contado en primera persona-, la también cantante, bailarina, directora y escritora habla sobre cómo fue dejar su tierra natal para ser una estrella en Hollywood, su lucha como mujer y latina para permanecer en la industria y las dificultades que enfrentó a la hora de convertirse en madre. “Soy una chica soñadora, luchadora, que se fue de su país a los 21 años a conquistar sueños con mucho sacrificio y perseverancia. En definitiva, diría que soy una guerrera”, dice Roselyn en la apertura de su docuserie como carta de presentación.

Y no hay dudas de que es una guerrera. A pesar de las vicisitudes y obstáculos que se han presentado en su camino a lo largo de estos 30 años, ella jamás se rindió. Al contrario, esas puertas que se cerraban le dieron más fuerza para seguir adelante en busca de sus metas. “El no triunfar no era parte de la ecuación. No existía esa posibilidad” , cuenta quien a fuerza de mucha constancia y carácter logró derribar estereotipos y se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino en Hollywood.

-¿Qué te hizo compartir tu historia de vida con el público?

-Quería que conozcan un poquito más de mí porque no suelo mostrar mucho mi vida privada. Yo llevo casi 30 años trabajando en los Estados Unidos, pero nací en Puerto Rico y eso mucha gente no lo sabe. Así que esta docuserie me da la posibilidad de que la gente me conozca un poquito más, que sepa que nací, me crie y viví hasta los 21 años en Puerto Rico y allí fui a la universidad. Al ser actriz, la gente te percibe como alguien intocable o te ve como detrás de un personaje, entonces esta serie me da la posibilidad de que vean que soy un ser humano igual que todo el mundo, que siente y que padece. La van a ver y van a decir: “Ah, es igual que yo”.

-¿Cómo fue dejar Puerto Rico de tan jovencita?

-Aunque llevo más de la mitad de mi vida fuera de la isla, yo tengo un cordón umbilical con mi tierra, yo estoy súper orgullosa de donde vengo. Puerto Rico es una islita, un puntito en el mapa tan chiquito pero tan bonito, lleno de corazón y con una mezcla de culturas que para mí es un lugar muy especial. Me ha dado muchas satisfacciones. Yo tuve una crianza muy normal, en mi familia nadie pertenece al mundo del entretenimiento y cuando voy me reciben con un cariño tan bonito que me encanta. De hecho, una de las razones por las cuales me entusiasmó grabar la serie Fantasy Island es que me permitió volver a trabajar allí cuatro meses al año. Estar cerca de mi mamá y mi papá me encanta porque al principio de mi carrera pasaban años que no los veía. El hecho de volver a estar en mi casa es siempre una experiencia muy gratificante.

-Por lo que se ve en el trailer de esta producción, hubo muchos “no”, muchas puertas que se cerraron a lo largo de estos 30 años en el medio. ¿Qué te hizo persistir y no bajar los brazos?

-Desde chiquitita mi mamá me moldeó para que yo hiciera esto. Ella soñaba con verme en tarima, verme en la televisión, entonces cuando yo me fui de la isla me fui con una mentalidad tan clara de lo que tenía que hacer, que el no triunfar no era parte de la ecuación. Hubo muchos momentos difíciles, pero nunca se me pasó por la cabeza llamar a mis papas y decirles: “Me regreso porque no pude”. Me acuerdo que una vez en Nueva York me quedé sin dinero (solo tenía 30 y pico de dólares en el banco), pero yo nunca pensé en regresar, es más todo lo contrario. Ahora más que nunca tengo que luchar. No pensaba llamar a mi mamá y decirle: “No aguanto esto, esta ciudad me comió”. No, no existía esa posibilidad entonces me ajustaba bien los pantalones y como se dice en Puerto Rico: “You do what you have to do” (”hacés lo que tenés que hacer”). Fue un camino lento pero constante.

Roselyn Sánchez y Sebastián Rulli, anfitriones de los Grammy Latino 2016 AP

-¿Cuál fue ese papel o película que te hizo decir: “lo logré”?

-Sin dudas, el de Rush Hour 2, la película con Jackie Chan y Chris Tucker. Esa fue mi primera producción súper grande que significó un gran quiebre en mi carrera. Inclusive también lo fue para mi familia. Recuerdo que los traje a Los Ángeles para que fueran a la premier y ahí ellos entendieron lo que pasaba. “Ahora se lo creemos, le creemos el cuento”, dijeron (risas).

-¿Cómo es ser latina en Hollywood? ¿En qué cosas notás que todavía hay que seguir luchando por un lugar?

-Es una lucha constante aunque por suerte las cosas han mejorado muchísimo. Yo ahora tengo la suerte de estar produciendo mucho con mi esposo (el actor Eric Winter) y gran parte del contenido tiene un componente latino porque es importante para mí. Vendimos un show a una cadena importantísima y estamos en proceso de escribir el piloto. Que de cien, una serie llegue al aire es un milagro porque el proceso de desarrollo tarda años. De todas maneras, siempre está el ejecutivo, que no es latino, opinando entonces ahí es cuando tengo que volver a imponerme y decir: “Permítenos escribir con honestidad. No porque a ti te suene raro o no hayas entendido el chiste quiere decir que esté mal”. ¿Cómo puede ser que a esta altura todavía tengamos que educar a la persona en poder, a la persona que te dice “sí” o “no” acerca de quienes somos como seres humanos? Aparte, acá piensan que todos somos de México, ya que es el grupo demográfico más importante en los Estados Unidos, pero también estamos todos los otros países que merecemos la misma oportunidad de vernos representados en pantalla. Y si bien las cosas están cambiando, lo cierto es que nos falta muchísimo por recorrer todavía.

-Si miraras hacia atrás con todo lo que lograste hasta acá, ¿qué le dirías a esa chica de 22 que hizo las valijas y dejó su tierra en busca de su sueño?

-Que se puede. Que el camino va a ser duro, pero mientras más duro el proceso más linda la recompensa. Eso me diría a mí. En cuanto a todas las muchachitas que estén en busca de sus sueños, les aconsejaría que tengan una visión clarísima de lo que quieren en la vida, que trabajen con honestidad, que nunca hagan nada de lo que puedan arrepentirse en un futuro. Que hagan una carrera digna, bonita, recta y que se eduquen. Y que tomen un poquito de mi ímpetu, que recuerden que el “no” nunca es parte de la ecuación.

Su papel de Elena Roarke en la serie Fantasy Island le permitió a la actriz volver a trabajar en su Puerto Rico natal