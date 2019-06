The society: los jóvenes gobiernan su propio aquelarre

Fuente: LA NACION

Milagros Amondaray 1 de junio de 2019

The society (Estados Unidos, 2019) / Creada por: Christopher Keyser / Elenco: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Toby Wallace / Disponible en: Netflix / Nuestra opinión: buena

Los primeros episodios de The Society, la nueva serie de Christopher Keyser (creador de la popular Party of Five y de su spin off, Time of Your Life), no hacen mucho para derribar los prejuicios de que estamos ante una cruza de Lost con Riverdale, y con la novela El señor de las moscas, de William Golding como subtexto que se ubica bajo la óptica young adult.

En un pueblo estadounidense llamado West Ham, varias familias lidian con un fenómeno bastante particular: un molesto olor que aparece y reaparece, en principio, sin explicaciones concretas. Un día, los adolescentes se van de campamento, pero son llevados de vuelta a sus casas horas más tarde, para encontrarse con un lugar deshabitado, sin sus padres a la vista ni otra presencia adulta que arroje luz sobre lo que está sucediendo. Hasta aquí, la serie se suma a la larga lista de producciones distópicas, con diálogos algo banales y secuencias de los protagonistas abrazando su idea de libertad. Es decir: al no haber figuras de autoridad alrededor, la mayoría se entrega a la fiesta y al descontrol.

Lo interesante de The Society es cómo se disfraza de superficial para, a partir del tercer capítulo, empezar a mover sus fichas, una decisión análoga a los cambios que atraviesan los protagonistas. Una muerte inesperada sacude a los adolescentes y los pone de cara a su inocencia interrumpida. West Ham ya no existe, y ahora es New Ham, el lugar donde deberán escribir sus propios códigos. En ese escenario, Allie (una sorprendente Kathryn Newton, a quien ya pudimos ver en Big Little Lies) se convierte en líder involuntaria, y pone en marcha un sistema para que todos puedan sobrevivir. Así designa tareas, organiza horarios de comida y lugares de hospedaje, y forma La Guardia, un grupo que se encarga de supervisar posibles actos de vandalismo. El pensamiento de Allie es claro, y lo expone en uno de los discursos que brinda en la Iglesia, el lugar de encuentro designado: si se quiere investigar sobre qué sucedió con sus padres y subsistir en armonía, se deberá pensar de manera colectiva.

De esta forma, The Society pone en marcha un entramado esencialmente político, donde esa mujer imperfecta que se sobrepone a sus limitaciones toma el mando, y ejecuta decisiones no siempre sencillas. "[Estamos] en un mundo dominado por la fuerza bruta y la estupidez, somos la mitad del pueblo; si nos plantamos, tienen que escucharnos", se escucha decir a una de las jóvenes del lugar, poniendo así de relieve el corte feminista de la serie.