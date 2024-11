Luego de Game of Thrones, Sophie Turner se pondrá en la piel de una popular heroína de videojuego

Hay vida después de Game of Thrones, y Sophie Turner da prueba de eso. La actriz que ganó una notable fama en la serie producida por HBO, supo encontrar nuevos proyectos que le permitieron darle continuidad a su carrera en Hollywood. Y de ese modo interpretó a Jean Grey en dos largometrajes de los X-Men, como también trabajó en las series Joan y La escalera. Y su próximo proyecto, será una conocida heroína nacida en el mundo de los videojuegos.

Tomb Raider

Según informó el portal Deadline, Turner está en las negociaciones finales para ponerse en la piel de Lara Croft, la arqueóloga protagonista de la saga Tomb Raider. Se tratará de una serie televisiva a gran escala, que será producida por Primer Video.

Phoebe Waller Bridge es la guionista de la nueva serie de Tomb Raider

Con respecto a los libretos, la comediante, actriz y escritora Phoebe Waller-Bridge será la encargada de realizar los guiones de la serie. La prestigiosa creadora de Flebag (una de las series clave del siglo XXI) , expresó su entusiasmo, y aseguró: “Lara Croft significa mucho para mí, como también para mucha gente. Y no veo la hora de empezar esta aventura”.

Lara Croft es una saga de videojuegos que nació en en el año 1996. Inmediatamente tuvo un enorme éxito, que dio pie a infinidad de secuelas en distintas consolas. La heroína es una arqueóloga en la línea de Indiana Jones, que se sumerge en distintas aventuras que la llevan a recorred rodo el mundo, desafiando a poderosos rivales. El personaje creció tanto en fama, que en 2001 llegó una primera adaptación en cine, protagonizada por Angelina Jolie en el rol central. En el 2003 la película tuvo una continuación con la misma actriz, y en 2018 hubo un relanzamiento cinematográfico de la franquicia, a cargo de Alicia Vikander. Con la nueva serie televisiva, Primer Video busca revitalizar al personaje, y devolverle una popularidad perdida.

Una difícil separación

Luego de estar en pareja durante siete años y con dos hijas en común, a finales del 2023 Sophie Turner y Joe Jonas se divorciaron. Y en el marco de una entrevista hace pocos meses, la actriz rompió el silencio y se sinceró sobre como vivió los momentos posteriores a su separación del cantante estadounidense. “Fueron los peores de mi vida”, confesó la intérprete y detalló: “Mis hijos estaban en los Estados Unidos, me contrataron para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Y entonces, todos estos artículos empezaron a publicarse”.

La noticia de que su marido había solicitado el divorcio después de cuatro años de matrimonio, se dio a conocer en septiembre. Luego llegó la publicación de una declaración conjunta en Instagram en la que la pareja anunciaba: “Hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de forma amistosa”. Sin embargo, las versiones que rodearon su ruptura tomaron un giro misógino y tóxico cuando comenzaron a surgir rumores de que, de alguna manera, Turner había estado eludiendo sus responsabilidades maternas. “A ella le gusta la fiesta, a él le gusta quedarse en casa. Tienen estilos de vida diferentes”, aseguró, por ejemplo, el portal estadounidense TMZ.

Esos rumores comenzaron a replicarse cuando trascendieron imágenes de la actriz en la fiesta de despedida del fin de rodaje de Joan. “Es insondable la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las publican basándose en una imagen”, reflexionó Turner. “Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia”, continuó.

“Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, no había producido ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock. Me dolió porque realmente me torturó por completo con cada movimiento que hago como madre... ¡La culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí mismo: ‘Nada de esto es cierto’. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera’”.

Finalmente ella dio a conocer su firme intención de mantener un vínculo saludable con su ex: “Estoy descontenta por cómo se desarrolló todo, especialmente en lo que se refiere a mis hijas. Ellas son las víctimas de todo esto. Pero creo que estamos haciendo lo mejor que podemos. Estoy segura de que podremos resolverlo. Joe es un gran padre para nuestras hijas y eso es todo lo que puedo pedir”.

