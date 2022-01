Maggie Civantos se mete en la piel de una psicóloga criminalista en Express: “Ojalá esta serie ayude al espectador a replantearse de qué manera estamos viviendo”

El próximo 16 de enero llega Express, la primera serie española de Starzplay creada por Iván Escobar; más conocido por éxitos como El Barco y Vis a Vis. Su protagonista, aunque luce un poco diferente, también nos resulta familiar. Famosa por interpretar a Macarena Ferreiro en Vis a Vis y a Ángeles Vidal en Las Chicas del Cable, Maggie Civantos regresa al streaming con esta nueva apuesta que aborda una problemática social muy actual: los secuestros exprés.

Con un look castaño, la actriz se pone en la piel de una psicóloga criminal llamada Bárbara, que -luego de haber sido víctima de esta aterradora modalidad de extorsión- decide trabajar como negociadora en casos similares con la intención de ayudar a otras víctimas y descubrir quiénes resquebrajaron su vida para siempre. “ Quería lograr un personaje que sea líder, determinante y fuerte pero, a la vez, muy empático, porque Bárbara viene con su mochilita y sus traumas, algo que deberá enfrentar a lo largo de los ocho capítulos de esta historia ”, advirtió la protagonista, que tuvo que tener varias charlas con criminólogos para componer este papel.

Además de exponer la inseguridad y la ineficacia de la policía y de la justicia en primer plano, esta propuesta intentará hacer reflexionar al espectador sobre esta manera “exprés” en la que estamos viviendo como sociedad últimamente. “A mí este personaje me ha hecho pensar que hay que detenerse más y ver donde te quieres parar”, le confesó Maggie Civantos a LA NACION muy movilizada por lo que significó a nivel personal este proyecto.

-¿Qué nos podés adelantar sobre Express?

-Esta serie es muy particular porque combina muchos géneros. Es muy entretenida pero, a la vez, habla de temas muy complejos; toca fibras muy sensibles con personajes interesantes y profundos. La protagonista es Bárbara, una psicóloga criminalista que decide montar por su cuenta un equipo de rescate antisecuestros. Este equipo es muy diverso, cosa que le va a aportar mucha adrenalina, acción y thriller a la trama. Además, cada capítulo trata un caso distinto.

-Bárbara tiene una fuerte disociación: por un lado, como víctima de este tipo de inseguridad y por otro, como cabeza de equipo para contrarrestar este tipo de delitos...

-Exacto. Ella junta a este grupo de gente que no se conoce pero que tiene un objetivo en común. Es muy bonito ver cómo se van desarrollando los lazos entre ellos, como los une lo que hacen, y como el equipo va creciendo en este sentido. Y por otro lado, vemos sus traumas personales y su relación con su propia familia. En este punto, la trama se acerca mucho a la realidad que, hoy en día, vivimos las mujeres que tenemos la exigencia de ser número uno en nuestros trabajos y también las mejores madres . Creo que en este sentido se tocan una serie de temas muy actuales que hacen de esta historia una propuesta muy auténtica, entretenida y emocionante a la vez.

Maggie Civantos, como Bárbara, una víctima que monta un equipo de rescate antisecuestros La Naciòn

-¿Cómo fue el proceso de composición de este personaje? Por lo que vemos, en principio tuviste que dejar atrás el rubio…

-Fue una propuesta de Iván [Escobar, showrunner de la serie]. Era algo que venía pensando, pero siempre quería que estuviera vinculado a la necesidad de un personaje y llegó. Respecto a la composición vino un poco dada por el guion. Siempre quise hacerla coja, aunque al principio no me dejaban (risas). En cuanto a la psicología del personaje, intenté plantearme cómo se coloca respecto a este trauma que tiene tras haber vivido un secuestro. En cada capítulo, veremos cómo tiene mucha empatía con las víctimas, pero a la vez lo padece. Y eso a veces hace que sea complicado y que no actúe de la forma más fría y objetiva posible. En el fondo, es todo muy reciente y todavía no ha resuelto su trauma.

-¿Qué fue lo más interesante de interpretar a esta psicóloga?

-Crear un personaje líder, determinante, con fuerza pero que -a la vez- sea vulnerable y empático por lo que le ha pasado en su pasado fue mi mayor reto. También, toda la parte familiar de tener una hija adolescente y lidiar con esas problemáticas. Fue un desafío pero, a la vez, lo que más he disfrutado.

-¿Hay algo que tengas en común con Bárbara?

-Sí, su vulnerabilidad y determinación. También, me identifico en que es muy testaruda y que cuando quiere algo es perseverante. Después tengo muchas diferencias en las que digo: “Pero, ¿por qué esta mujer reacciona así?”. Pero en general me siento muy reflejada. Sobre todo en esto de vivir a mil, corriendo para todos los sitios a la vez; creo que es algo que representa a muchas mujeres. A mí este personaje me ha hecho pensar que hay que detenerse más y ver donde te quieres parar. Es una conclusión que he sacado con Bárbara.

"La trama se acerca mucho a la realidad que, hoy en día, vivimos las mujeres que tenemos la exigencia de ser número uno en nuestros trabajos y también las mejores madres"

-La pandemia también ha venido a hacernos reflexionar sobre muchas de estas cosas… ¿En qué te modificó a vos?

-Absolutamente. Express fue la primera producción que hice después del confinamiento y esta situación de tantos meses sin trabajar me ha colocado en un sitio de ver dónde uno quiere pararse de ahora en más. Dónde y con quién. Sin dudas, esto me ha ayudado a reafirmar determinadas reflexiones que me venían rondando en la cabeza. Ojalá esta serie ayude al espectador a replantearse de que manera estamos viviendo .

-La trama no sólo habla de esto de vivir cada vez más apresurados, sino también de esto de tener una justicia ineficaz y tener que “hacer justicia por mano propia”… ¿Cómo se abordan desde lo actoral estas cuestiones que tienen un gran impacto en la sociedad?

-Con mucha responsabilidad. Sobre todo, en la manera que se lo cuenta, ya que el tema es bastante delicado. Pero en realidad acá no entra tanto mi trabajo, sino la labor de los escritores, los directores y todo un equipo que hay detrás. Yo puedo enfocarme en mi parcelita y trabajarla con cariño y delicadeza, pero hay cosas que vienen estipuladas de guion y es un trabajo más colectivo, y creo que lo hemos logrado. Creo que se ha conseguido tratar estos temas que son tan complejos con mucho respeto.

-La serie también habla de los miedos. Ya veremos cuáles son los temores de Bárbara, pero ahora contanos sobre los tuyos… ¿Qué cosas le dan miedo a Maggie?

-La serie quiere demostrar cómo el miedo tiene manifestaciones muy distintas y te puede colapsar. Bárbara se ve completamente aturdida por el miedo y llega un momento donde tiene que enfrentarlos. Si bien yo estoy llena de miedos (de todo tipo), en ese sentido soy muy distinta a ella. Cuando algo me da miedo lo primero que hago es enfrentarme a eso, porque sino nada bueno puede salir. Soy un poco kamikaze, siempre me enfrento a ellos de una u otra forma. Es como que me tiro de cabeza sin paracaídas y luego veo. En ese sentido, el personaje es mucho más cauto; yo, sin embargo creo que no hay otra manera de enfrentarlos. Además, si piensas demasiado eso te genera más temor, entonces no lo pienso, lo hago y ya está.

Express estrena este domingo en Starzplay La Naciòn

-Siempre te caracterizas por interpretar a mujeres fuertes y empoderadas: Macarena en Vis a Vis, Ángeles en Las Chicas del Cable… ¿Qué tiene que tener un proyecto para que digas que sí?

-En mi caso, no se trata de que el personaje lidere sino que tenga una buena representación dentro de la historia. Un personaje que tome las riendas de sus acciones, que esté bien representado, que tenga un respeto. Como mujer me preocupo porque la representación sea lo más cercana posible a la realidad y que no esté al servicio de la trama .

-En la serie, tu personaje cambia obligadamente de trabajo. ¿A qué te dedicarías si tuvieras que cambiar de profesión a esta altura de la vida?

-Mmm, creo que sería bailarina. Sí, sería bailarina o haría algo relacionado con la Educación.