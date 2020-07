Netflix: los estrenos de películas en julio de 2020

La vieja guardia Crédito: Netflix

De un thriller psicológico, pasando por la esperada secuela de una comedia romántica, hasta la gran producción La vieja guardia, este mes Netflix ofrece un amplio abanico de films para disfrutar en una nueva extensión de la cuarentena. En esta nota mencionamos las principales películas que llegaron en julio a la plataforma.

*BAJO EL SOL DE RICCIONE (Ya disponible)

Esta historia coral está ambientada en la Riviera Romagnola, donde se reúne un grupo de jóvenes con sus diferentes problemáticas. Entre los protagonistas del film se encuentran Vincenzo, un chico ciego que ya no quiere depender de su madre y busca sociabilizar más y Furio, el líder de ese grupo heterogéneo que le dará la bienvenida a Vincenzo. Cada uno de los personajes tiene su propia subtrama, desde Ciro, quien aspira a convertirse en un reconocido cantante, pasando por Marco, quien tiene miedo a declararle su amor a una de sus amigas, hasta Gualtiero, quien proyecta una imagen de mujeriego cuando en realidad le suceden otras cosas que se animará a compartir eventualmente. De este modo, Bajo el Sol de Riccione, dirigida por YouNuts, pone el acento en cómo todos esos individuos ya no serán los mismos sobre el final del verano, temática clásica del cine coming of age. La protagonizan Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, y Cristiano Caccamo.

*ATRAPA ESE E-MAIL (Ya disponible)

Otra película sobre la amistad llega a Netflix este mes, en este caso focalizada en un grupo de mujeres que emprende un viaje a México. Todo comienza con Wesley (Nasim Pedrad), la joven que organiza el viaje en cuestión con el objetivo de borrar un mail que le envió impulsivamente a su flamante novio. Para lograr el cometido, persuade a sus dos mejores amigas -interpretadas por Sarah Burns y la gran comediante Anna Camp-, a que la acompañen por unos días, propuesta a la que ambas acceden con pocas ganas. Sin embargo, todo cambia cuando llegan al lugar, y encuentran allí al exnovio de Wesley, quien involucrará a las tres mujeres en una misión sobre la cual no se han revelado demasiados detalles hasta el momento. La comedia fue escrita por Ellen Rapoport, y de su elenco también forman parte Heather Graham, Robbie Ammell y Mike Mitchell.

*LA VIEJA GUARDIA (Ya disponible)

Sin dudas, se trata del estreno más ambicioso de Netflix para julio, e incluso es uno de los más importantes del año para la plataforma de streaming. La vieja guardia tiene como protagonista a Charlize Theron, quien interpreta a Andy, una guerrera que comanda un escuadrón que funciona clandestinamente, y cuya particularidad es que todos sus integrantes son inmortales. Uno de sus objetivos es el de desmantelar tanto redes de tráfico de personas, como de crimen organizado, mientras escapan de un agente de la CIA que quiere atrapar a cualquier guerrero que cuente con ese don de la inmortalidad.

La vieja guardia fue dirigida por la cineasta Gina Prince-Bythewood y está basada en la reconocida novela gráfica escrita por Greg Rucka (quien adaptó su propia obra para la pantalla), e ilustrada por el argentino Leandro Fernández. Theron está muy bien acompañada, ya que Matthias Schoenaerts, Kiki Layne y Chiwetel Ejiofor también forman parte del elenco.

*ENCUENTRO FATAL (Ya disponible)

Para los fanáticos de los thrillers psicológicos con varias vueltas de tuerca inesperadas llega Encuentro fatal, el film de Peter Sullivan escrito por el director junto a Rasheeda Garner. La historia tiene como protagonista a Ellie (Nia Long), quien no está pasando un buen momento con su esposo Marcus (Stephen Bishop). En esa situación, tiene un breve encuentro con un viejo amigo de la juventud llamado David (Omar Epps), del cual se olvida rápidamente. De todas formas, cuando se concentra en su matrimonio y sigue su vida tranquilamente, David reaparece sin advertencia -un rasgo propio del género-, y es en ese momento en el que Nia advierte que ese hombre al que creía conocer es una persona muy peligrosa que dista mucho de lo que mostró en esa cita que había sido, en apariencia, inofensiva.

*SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA (Ya disponible)

Si quieren ver a Tom Holland tomando la batuta de Andrew Garfield, este mes desembarca a Netflix Spider-man: de regreso a casa, largometraje de 2017 donde el talentoso joven que había brillado en Lo imposible aquí hace lo propio con el querido personaje de Marvel. El film representa el comienzo del tercer reboot dedicado a Peter Parker y fue dirigido por Jon Watts, con guion de Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Christopher Ford, Chris McKenna Erik Sommers, y Watts. Uno de los grandes aciertos del film es el retrato de la vida de Peter en la secundaria, con todos sus pormenores, y la relación con Tony Stark, quien lo recluta para que el joven sea integrante de Los Vengadores, el comienzo de una relación muy especial dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Michael Keaton (una inspirada incorporación), Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Donald Glover y Marisa Tomei como la querida tía May, acompañan a Holland, quien también demostró en la secuela que el personaje jamás le quedó grande.

*EL STAND DE LOS BESOS 2 (Ya disponible)

El stand de los besos formó parte de una larga lista de comedias románticas originales de Netflix con las que la plataforma de streaming buscó revitalizar el género, entre cuyos títulos se encuentran A todos los chicos de los que me enamoré, Set It Up: el plan imperfecto, y Quizás para siempre, por mencionar solo tres muy buenos exponentes. Asimismo, uno de los films más exitosos fue El stand de los besos, escrito y dirigido por Vince Marcello, quien adaptó la novela homónima de la autora Beth Reekles. La historia ponía el foco en dos mejores amigos, Elle y Lee, quienes se hicieron la promesa de no tener citas con ningún familiar del otro.

Todo cambia cuando entra en escena Noah, hermano de Lee, de quien Elle se enamora perdidamente. Joey King, quien recibió una nominación al Emmy por su gran trabajo en la miniserie The Act, aquí tiene muy buena química con quien fue su pareja en la vida real, Jacob Elordi. En cuanto a la secuela, basada en The Kissing Booth 2: Going the Distance de Reekles, se preservaron los detalles de la trama, pero sí se confirmó que Marcello regresa como director y que el trío protagónico también estará de vuelta, para alegría de los fans.

*EXTRAORDINARIO (31 de julio)

Dirigida por Stephen Chbosky (Las ventajas de ser invisible) y basada en el libro homónimo de R.J. Palacio, Extraordinario es otra pequeña joyita del interesante Chbosky, que muestra la vida de August "Auggie" Pullman, un niño de 10 años quien tiene el sindrome de Treacher Collins . Si bien Auggie siempre fue educado en su casa por las numerosas cirugías en su rostro a las que se sometió, un día decide que quiere ir al colegio, estar en contacto con compañeros y entablar amistades.

Es en ese momento cuando la película cobra vuelo, al mostrar no solo las situaciones negativas a las que se enfrenta Auggie -como el bullying, por ejemplo-, sino también la bondad que reside en muchos pequeños que lo reciben con los brazos abiertos y lo integran sin problemas al grupo, haciendo que el joven -interpretado por la revelación de La habitación, Jacob Tremblay- se adapte a un mundo fuera de su casa, mientras su familia mira de cerca ese proceso. Extraordinario cuenta con los trabajos de Julia Roberts, Owen Wilson e Izabela Vidovic.

*DE YAPA: HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (Ya disponible)

