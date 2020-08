El final de The Rain, uno de los estrenos de agosto en Netflix Crédito: Netflix

Unas adolescentes que se ven envueltas en el mundo criminal, la segunda temporada de un aclamado policial coreano, la nueva entrega de Dirty John..., Netflix en agosto ofrece muchas producciones ancladas en el thriller, y estrena el final de The Rain.

Estas son las principales series que llegan a la plataforma en agosto:

*MUNDO MISTERIOSO

Esta serie documental que llega a la plataforma de streaming tiene como figura central al popular youtuber Felipe Castanhari, quien comparte con sus suscriptores, entre otros videos, muchos alusivos a curiosidades históricas y datos científicos. Mundo misterioso se mueve en ambos terrenos y, para ello, su host se reúne con diferentes personajes para educar de manera original al espectador. Por lo tanto, se realizarán diversos experimentos científicos, a través del juego con la animación y los efectos visuales. La docuserie consta de 8 episodios escritos por el propio anfitrión, Castanhari, en conjunto con Rob Gordon e Israel Motta. Ya disponible.

*THE RAIN (Tercera temporada)

La entretenida serie danesa creada por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo llega a su fin con su tercera temporada. Recordemos que el origen de la historia tenía como antagonista excluyente a esa lluvia que provoca la muerte de quienes se exponen a ella. En esa distopía los pocos sobrevivientes intentarán seguir escapando del mal, mientras revelan secretos de grandes corporaciones y entablan relaciones que los ayudarán a salir adelante cuando reina la desesperanza y las amenazas a su supervivencia. En esta tercera temporada estarán de vuelta Alba August y Lucas Lynggaard Tønnesen en sus roles de Simone y Rasmus, al tiempo que se incorporarán nuevos personajes. De acuerdo a lo compartido por Netflix, el primero de los seis episodios comenzará en el mismo punto en el que concluyó el último capítulo de la temporada previa, con el enfrentamiento de los hermanos. "Rasmus quiere infectar a todos con la versión beta del virus que lo convirtió en súperhumano, mientras que Simone insiste en que podrán encontrar la cura. ¿Podrán dejar sus diferencias de lado para ordenar las cosas?", adelanta la plataforma de streaming en la sinopsis. En unos días sabremos la respuesta. Ya disponible.

*ALTA MAR (Tercera temporada)

En esta tercera temporada de Alta Mar, la serie de Bambú Producciones creada por la prolífica dupla conformada por Ramón Campos-Gema R. Neira, persiste el misterio sobre el buque Bárbara de Braganza. Según hemos podido vislumbrar en el adelanto, un virus será de la partida en este esperado regreso, generando constantemente una sensación de peligro para quienes están en la embarcación. En cuanto al destino de los personajes principales, Nicolás Vázquez (Jon Kortajarena) realizará un pedido de ayuda, al tiempo que un espía inglés le revelará a Eva Villanueva (Ivana Baquero) acerca de ese virus que está en posesión de un pasajero de identidad reservada, y que sembrará el enigma de esta tercera temporada. ¿La perlita de esta vuelta? Habrá un mini crossover con otra serie española de gran éxito de Campos y Neira: la adictiva Gran Hotel. Ya disponible.

*EL ROBO DEL SIGLO (Primera temporada)

Uno de los estrenos más esperados de este mes es El robo del siglo, el thriller colombiano que, como adelantó Netflix, se basa precisamente "en el robo de 33 millones del Banco de la República que conmocionó a toda Colombia en 1994". La producción se centrará en el episodio acontecido entre el 15 y el 17 de octubre de 1994 en la ciudad de Valledupar, cuando 14 ladrones sustrajeron el dinero, con la complicidad de las fuerzas policiales. La serie consta de 6 frenéticos episodios dirigidos por Pablo González y Camilo Salazar Prince. Si bien todavía no se estrenó, El robo del siglo ya ha sido comparada indefectiblemente con La casa de papel, y en su elenco se encuentran los nombres de Andrés Parra, Christian Tappan y Marcela Benjumea. Ya disponible.

*ADOLESCENTES CAZADORAS DE RECOMPENSAS

Una nueva serie juvenil llega a la plataforma de streaming: Adolescentes cazadoras de recompensas. Se trata de una comedia teen ácida de 10 episodios sobre, como su título lo indica, unas jóvenes que se unen a un avezado cazarrecompensas para poder combatir a los criminales. La acción comienza cuando las protagonistas, Sterling y Blair, dos gemelas alumnas de una escuela cristina, atrapan de casualidad a un ladrón, y así llaman la atención del hombre que las recluta para seguir trabajando para erradicar la inseguridad en la ciudad de Atlanta. Maddie Phillips y Anjelica Bette Fellini comandan la serie producida nada menos que por Jenji Kohan -la creadora de Weeds y la exitosa Orange is the New Black, una de las primeras series insignia de Netflix-, Kathleen Jordan (showrunner) y Tara Hermann. Ya disponible.

*DIRTY JOHN: BETTY BRODERICK

La segunda entrega de la antología de Dirty John -la primera fue liderada por Connie Britton y Eric Bana- continúa ficcionalizando un crimen que sacudió a la sociedad norteamericana. En el primer caso, estábamos ante la historia de un hombre que seducía y engañaba a mujeres para quedarse con su dinero. En esta nueva entrega que llega a Netflix en agosto, nos encontramos con los sucesos que tuvo como protagonista a Betty Broderick (Amanda Peet), una esposa y madre de conducta intachable que vive con su marido Dan (Christian Slater) una vida de ensueño en los 80. Sin embargo, todo cambia cuando Dan toma una decisión drástica respecto a su matrimonio que pondrá en marcha el costado criminal de esta historia real adaptada por la showrunner de la antología, Alexandra Cunningham. "Quería examinar todo eso de 'la mujer loca que actuó por celos', y ponerme en su lugar en la narrativa que construyó Betty para sí misma", contó la creadora de la serie al portal Variety. La segunda temporada de Dirty John consta de ocho episodios. Ya disponible.

*STRANGER (Segunda temporada)

Si bien no se han revelado muchos detalles de la segunda temporada del thriller coreano Stranger (que se estrenó en 2017 y fue creado por Studio Dragon, con guion de Lee Soo-yeon), Netflix adelantó que la misma focalizará "en una lucha de poder entre fiscales y policías", del cual surgirán secretos en casos que estarán unidos de maneras impensadas. Lo más interesante de la serie, más allá de los hechos investigados, es ese contrapunto entre Hwang Shi-mok (Cho Seung-woo), un fiscal que no sucumbe a lo emocional y se concentra en lo fáctico, y Han Yeo-jin (Bae Doona), una detective apasionada por su trabajo y muy eficiente, quien se une a ese hombre apático para poder combatir la corrupción sistémica. Así, ambos desentrañan secretos y luchan contra los criminales amalgamando sus estilos. La segunda temporada de Stranger, serie aclamada por la crítica, tiene nada menos que 18 episodios. Ya disponible.