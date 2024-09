Netflix: los estrenos de películas y series en septiembre de 2024

Repasamos cuáles son los títulos más importantes que desembarcan en el streaming

Comienza un nuevo mes, y Netflix tiene programado un importante número de lanzamientos. En materia de películas originales y series, la señal streaming sumará títulos de los que forman parte nombres como el de Javier Bardmen, Griselda Siciliani, Nicole Kidman, Ángel Di María y Will Ferrell. De ese modo llega un menú muy variado, con producciones para todos los gustos.

La pareja perfecta

Basada en la novela homónima de Elin Hilderbrand, La pareja perfecta comienza con la aparición de un cadáver muy cerca de la mansión de una poderosa familia. La matriarca del clan que vive allí es una importante escritora de thrillers llamada Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), quien de golpe se encuentra sumergida en una trama policial que parece calcada de sus novelas. Pero Winbury es fría y calculadora, y navegará con elegancia a través de un conflicto que crece de forma acelerada, sin por eso dejar de prestarle atención a las misteriosas intenciones de la nueva novia de su hijo. Con Kidman a la cabeza, acompañada de Dakota Fanning y Liev Schreiber, esta miniserie policial es uno de los títulos más fuertes de la temporada. Disponible a partir del jueves 5.

Disco, Ibiza, Locomía

Durante los años 80, un grupo de hombres se valieron de golpes de abanico y pegadizas melodías para tomar por asalto la escena musical de la época. De esa manera nacía Locomía, una de las bandas pop más extravagantes de la década. Y en esta película, el director Kike Maíllo retrata la formación de este grupo, la lucha de sus integrantes por llegar a la cima, y el rol decisivo del productor musical que encontró en la agrupación la fuente de un éxito inagotable. Protagonizado por Jaime Lorente (una de las estrellas de La casa de papel), este largometraje indaga en la trama oculta detrás del éxito de la banda española, y la lucha de egos entre quienes se autoproclamaron los padres de la criatura. Disponible a partir del viernes 6.

Ángel Di María: romper la pared

Luego de una extensa espera, finalmente llega esta serie documental que hace foco en uno de los nombres más queridos de la selección argentina. El jugador Ángel Di María es el protagonista de este título, que a través de numerosos testimonios y valioso material de archivo, repasa de primera mano la vida de Fideo dentro y fuera de la cancha. Romper la pared es una propuesta imperdible para los amantes del fútbol, pero también para quienes busquen descubrir a la persona detrás de uno de los mayores ídolos populares de los últimos tiempos. Disponible desde el jueves 12.

Envidiosa

Una de las grandes apuestas de Netflix para septiembre es esta serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani. En esta ficción la actriz compone a Vicky, una mujer que muy cerca de los cuarenta que ve cómo sus amigas se casan y proyectan su futuro, mientras su presente se derrumba. Siente que su vida se cae a pedazos, que su porvenir es incierto y que solo puede salir adelante si está en pareja. Pero nada más lejos de la verdad, porque ese será el inicio de un camino muy personal, que le permitirá redescubrirse a sí misma.

La escritora y guionista Carolina Aguirre, autora de Ciega a citas entre otras muchísimas obras, escribe esta prometedora ficción que presenta un elenco del lujo, en el que aparte de la mencionada Siciliani, también se encuentra Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Benjamín Vicuña, Marina Bellati y Martín Garabal. Disponible a partir del miércoles 18.

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez

En 1989, la opinión pública de los Estados Unidos quedó impactada frente al asesinato de José y Kitty Menendez. El matrimonio, dueño de un patrimonio millonario, se dedicaba a la producción de cine, y sus hijos adolescentes fueron los únicos herederos de la cuantiosa fortuna. Durante las semanas posteriores al homicidio, los hermanos Lyle y Kyle se dedicaron a despilfarrar el dinero en viajes por el mundo, relojes de lujo y autos de alta gama. Y debido a esa y a otras actitudes, los investigadores de la causa posaron sus sospechas en los herederos, quienes en el marco de un juicio muy mediatizado, finalmente fueron encontrados culpables de asesinar a escopetazos a su padre y a su madre. La única coartada de ambos eran unas entradas de cine. ¿El dato de color? La película que supuestamente ellos estaban viendo, era Con licencia para matar.

El caso real de los hermanos Menendez recibió una cobertura mediática sin precedente, y millones de personas siguieron el minuto a minuto del caso, como si de una novela se tratara. Por ese motivo es que el productor Ryan Murphy convocó a Javier Bardem para llevar a la televisión este relato, en esta segunda temporada de Monster. Disponible a partir del jueves 19.

Nadie quiere esto

Las historias de amor nunca le fallan a Netflix, que produce mes a mes todo tipo de relatos que tienen como eje a un poderoso romance. Y en esa línea, en septiembre llega Nadie quiere esto, una serie protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. Aquí la protagonista es Joanne, una mujer agnóstica que trabaja en un podcast. Durante una fiesta, la mujer conoce a Noah, y entre ambos surge una chispa inmediata. Sin embargo, Joanne pronto descubre que el hombre que conoció es un rabino, y por lo tanto la religión ocupa un lugar muy importante en su vida. A partir de eso, ellos se preguntarán si su romance es posible, y si las formas opuestas de los dos a la hora de encarar la vida, pueden o no ser un obstáculo al momento de proyectar un futuro en conjunto. Disponible a partir del jueves 26.

Will y Harper

En este documental, Will Ferrell abandona la comedia (aunque no por eso las risas) para mostrar el viaje en primera persona que realizó junto Harper Steele, una amiga trans a la que conoce desde hace varias décadas. Ferrell le propuso hacer un viaje juntos para derribar mitos y prejuicios visitando distintos puntos de los Estados Unidos. Will y Harper es un documental emotivo, en el que sus protagonistas reflexionan con lucidez y sentido del humor, sobre toda clase de temas. Para Harper, este film es muy valioso para cambiar la postura de sectores que discriminan a las personas trans, mientras que para Ferrell, es la excusa para conocer mejor a su amiga, y charlar de forma descontracturada sobre el proceso que la llevó a vivir con libertad su identidad de género. Sin lugar a dudas, una de las grandes películas del mes. Disponible a partir del viernes 27.

