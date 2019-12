Netflix: las series que podés ver en diciembre

V Wars

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 11:33

Netflix nos tiene preparadas muchas sorpresas para el cierre de este 2019, desde el estreno de la anticipada megaproducción The Witcher, pasando por la segunda temporada del controversial thriller You, hasta el desembarco a la plataforma de la serie de vampiros V Wars. Por lo tanto, no hay excusas para no entregarse a las maratones mientras se asoma un nuevo año.

Estas son las principales series que llegan este mes a Netflix:

*V WARS (Primera temporada)

Ian Somerhalder vuelve a protagonizar un drama sobre vampiros, tras el suceso de The Vampire Diaries, en este caso en la producción V Wars,en la que interpreta a Luther Swann, el personaje central que se desprende del cómic de Jonathan Maberry. La primera temporada de la serie pone el foco en la expansión incesante de un virus que genera una división muy marcada en la sociedad: de un lado, se encuentran quienes se convirtieron en vampiros; del otro, quienes lograron evadir el contagio y quieren ponerle un freno. Swann es, precisamente, el médico que lucha para buscar una cura. V Wars cuenta con 10 episodios y uno de los ejes temáticos centrales es la relación entre el personaje de Somerhalder con el de Adrian Holmes (Michael Fayne), un gran amigo del doctor que se convirtió en vampiro y líder de esa particular comunidad. La serie tiene como showrunners a William Laurin y Glenn Davis; fue dirigida por Brad Turner y el propio Somerhalder; y su elenco se completa con los nombres de Peter Outerbridge, Laura Vandervoort y Kyle Breitkopf. Ya disponible.

V Wars - Trailer - Fuente: YouTube 02:01

Video

*REBELDE WAY

La nostalgia no faltará este mes en la plataforma de streaming gracias al desembarco de Rebelde Way, la popular serie sobre adolescentes creada por Cris Morena, que ahora se podrá disfrutar desde la comodidad del hogar. Recordemos que Netflix confirmó la noticia en Twitter, a través de la cuenta local @CheNetflix, y de la de Netflix España. Desde la cuenta argentina, se "amenazó" a la actriz de La casa de papel, Alba Flores, con ejecutar una venganza hacia los actores argentinos que se "mudaron" a producciones europeas. La cuenta española respondió que necesitaban una figura argentina para evitar el éxodo. "Pero mirá que aunque todavía están en el colegio te pueden hacer más bardo que toda la banda del Profesor", fue el tuit con el que se terminó de confirmar el "estreno" de la serie -que debutó en la pantalla local el 27 de mayo de 2002- y que protagonizaron con enorme éxito Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Por otro lado, Cris Morena le contó a LA NACION que Netflix hará una remake con 20 episodios nuevos. Ya disponible.

Felipe Colombo recordó su paso por Chiquititas y Rebelde Way 05:09

Video

*SOUNDTRACK (Primera temporada)

Es tiempo de otro musical original de Netflix: Soundtrack, la serie creada por Josh Safran que cuenta con un vasto elenco. Hasta el momento, la plataforma de streaming se está guardando los detalles sobre la narrativa para generar mayor expectativa, pero sí revelaron su premisa. Según han informado, se trata de una producción que "explora las historias de amor que conectan a un grupo diverso de gente en la ciudad de Los Ángeles a través de la música que vive dentro de sus mentes y sus corazones". Como consecuencia, Soundtrack (originalmente titulada Mixtape) tendrá sus ribetes novelescos -especialmente al contar con tan amplio y talentoso cast-, pero nunca perderá de vista su verdadero objetivo: mostrar cómo las canciones y el baile modifican irremisiblemente las vidas de quienes se sienten atravesados por la música. La primera temporada cuenta con 18 episodios y sus protagonistas son Jenna Dewan, Christina Milian, Madeleine Stowe, Callie Hernandez y Marianne Jean-Baptiste. Ya disponible.

*THE WITCHER (Primera temporada)

Una de las series más ambiciosas de Netflix finalmente llega este mes a la plataforma. The Witcher tiene como protagonista excluyente a Geralt de Rivia (Henry Cavill), un guerrero, mago y cazador de monstruos cuya cotidianidad está signada por la búsqueda de peligrosas criaturas. Sin embargo, el cambio en el personaje se produce cuando su turbio pasado sale a la luz, y las amenazas se redoblan. De esta forma, Geralt deberá lidiar con varias mochilas que afectarán su vida, en la cual hace su ingreso la pequeña Ciri (Freya allan), uno de los personajes más interesantes de la producción que no escatimó en gastos y que muchos llegaron a denominar "la versión Game of Thrones de Netflix".

The Witcher - Trailer - Fuente: YouTube 02:09

Video

The Witcher está basada en una saga de género fantástico escrita, a partir de 1986, por el polaco Andrzej Sapkowski y su adaptación para la plataforma contó con varios guionistas, desde Jenny Klein, hasta Sneha Koorse. La primera temporada de la serie concebida por Lauren Schmidt Hissrich tendrá 8 episodios, dirigidos en su mayoría por Alik Sakharov y Alex Garcia Lopez. Ya disponible.

*PERDIDOS EN EL ESPACIO (segunda temporada)

El año pasado se estrenó una de las grandes sorpresas de Netflix: la remake de Perdidos en el espacio, la emblemática serie de ciencia ficción de 1965, de la que se tomaron algunos aspectos. Esta relectura fue escrita por Matt Sazama y Burk Sharpless, y tiene a Zack Estrin como showrunner. La narrativa comenzó a desarrollarse a partir de las secuelas de un evento que pone en jaque a la humanidad. Debido a esto, la familia Robinson, quien es elegida para una misión interestelar, emprende un viaje sin saber los obstáculos que se les presentarán en el camino, como un imprevisto que los dejará en un planeta que deberán volver habitable, mientras planean el regreso a su nave. La segunda temporada de Perdidos en el espacio fue confirmada en la Comic Con de Nueva York 2019, donde también se presentó el adelanto. Por otro lado, la historia tendrá un salto temporal de 7 meses y el pequeño Will Robinson (Maxwelll Jenkins), un indiscutible protagonismo. Disponible desde el 24 de diciembre.

Perdidos en el espacio, segunda temporada - Teaser - Fuente: YouTube 00:14

Video

*YOU (segunda temporada)

"No creo que exista la maldad pura. Por eso pude encontrar en Joe cualidades más humanas, solo necesitás un fragmento, entonces yo me concentré en su curiosidad", contaba el ex Gossip Girl Penn Badgley sobre su polémico personaje en You, la serie producida por Lifetime cuya primera temporada se estrenó en diciembre de 2018 en Netflix, que ahora estrena la segunda parte como producción original. La primera entrega se basó en la novela homónima editada en 2014 por Caroline Kepnes y nos mostraba la obsesión de Joe con su novia Beck (Elizabeth Lail). La segunda temporada toma como material de base al libro de Kepnes Hidden Bodies, y la acción se muda de Nueva York a Los Ángeles. Recordemos que el último episodio terminó con un cliffhanger que marcaba el regreso de una mujer muy importante en la vida del protagonista, a la que se sumará otra figura femenina relevante como Love Quinn (Victoria Pedretti, una de las revelaciones de The Haunting of Hill House, también disponible en Netflix), una aspirante a chef que conoce a Joe en medio de un duelo personal. "Si mirás cada acto de violencia de Joe de la primera temporada, habrá que tener en cuenta que cada uno de ellos puede volver para castigarlo", adelantó a The Hollywood Reporter Sera Gamble, showrunner del adictivo thriller. Disponible desde el 26 de diciembre.

*THE KIDS ARE ALRIGHT (Primera temporada)

The Kids Are Alright - Trailer - Fuente: YouTube 03:03

Video

The Kids Are Alright, la sitcom de ABC creada por Tim Doyle, tiene un ineludible tinte autobiográfico. Su showrunner y guionista basó los 23 episodios de la primera temporada en su propia vida, y con una pregunta a responder: cómo es crecer en el seno de una familia irlandesa católica con seis hermanos en la ciudad de Los Ángeles de 1972. Entre los personajes principales se encuentran Mike (Michael Cudlitz), un padre muy conservador que no considera que su esposa Peggy (Mary McCormack) deba trabajar; y el hermano mayor Lawrence (Sam Srealey), quien es el favorito de la familia y ejemplo a seguir, pero que de todos modos les traerá muchos dolores de cabeza a sus padres. Doyle contó que cuando tenía 12 años y en ese contexto que refleja la serie, quería ser actor para desprenderse de los mandatos familiares y eventualmente se convirtió en escritor de comedia y productor de sitcoms como Roseanne y Better Off Ted. De todas formas, The Kids Are Alright es la serie donde verdaderamente se suelta como escritor, al contar experiencias sobre las que conoce mucho. Fecha de estreno a confirmar.