Netflix: las series que podés ver en enero

Drácula, uno de los estrenos de Netflix de enero

Milagros Amondaray 25 de enero de 2020

Netflix recibió un nuevo año con esperados regresos como El mundo oculto de Sabrina, Titanes y Sex Education pero también, como es tradición en la plataforma de streaming, lanzó las primeras temporadas de producciones que buscarán su audiencia a través de propuestas de lo más diversas. Desde lo nuevo de RuPaul hasta las ambiciosas Drácula y la polémica Mesías, 2020 comenzó con un abanico de ofertas para todos los gustos. Acá hacemos un repaso por las principales series que llegaron a Netflix en enero.

*MESÍAS (Primera temporada)

Michael Petroni es el creador de esta serie que cuenta con los protagónicos de Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan. Petroni, guionista que tiene en su haber trabajos como Posesión, El rito y Ladrona de libros, desembarca con producción propia en Netflix junto a sus talentosos protagonistas. Mesías se centra en la vida de Al-Masih (Dehbi), un hombre que perturba al mundo a través de ciertos episodios que captan la atención global cuando asegura ser un líder religioso, el Mesías que buscará salvar la humanidad.

Como consecuencia de esta aparición y todo lo que genera, una agente de la CIA llamada Eva Geller (Monaghan) será la encargada de poner en marcha una investigación con el objetivo de descubrir si está ante un hombre que efectivamente es una entidad divina o un simple embustero cuyo único fin es sentirse observado por las masas. La primera temporada de Mesías consta de 10 episodios que prometen causar cierta controversia. "De todos modos, lo provocativo no tiene que ser ofensivo", aclaró Petroni a la agencia de noticias AFP. Ya disponible.

*DRÁCULA (Primera temporada)

Cómo no celebrar el regreso de la dupla que nos dio a la gran serie Sherlock: Mark Gatiss y Steven Moffat. En este caso, su vuelta se produce con una nueva adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula, que también se podrá disfrutar por BBC One. Esta relectura va al grano con tan solo tres capítulos que focalizarán, claro, en los orígenes del vampiro en cuestión, hasta su llegada a Londres y todo lo que allí se desarrolla. Según sus creadores, se trata de una interpretación libre de la novela de 1897, pero sí han cuidado mucho el diseño producción de impronta gótica. Quienes hayan visto Sherlock sabrán que uno de los fuertes de la serie es su gran cuidado de la estética.

Drácula será interpretado por el actor danés Claes Bang quien, según el portal Deadline, inicialmente se mostró dubitativo a la hora de comandar el proyecto, porque sentía que la historia ya había sido contada muchísimas veces. Sin embargo, al leer el guion, dio un giro de timón y aceptó liderar la miniserie junto a John Heffernan y Dolly Wells. Ya disponible.

*TITANES (Segunda temporada)

Tras casi un año de espera, ya se podrá disfrutar de la vuelta de Titanes a Netflix, la primera serie del universo on demand de DC, basada en el comic The Teen Titans de Bob Haney y Bruno Premiani. La producción creada por Akiva Goldsman, Geoff Johns y el prolífico Greg Berlanti nos mostraba en sus comienzas cómo el personaje de Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites) se convierte en el líder de un grupo con fines nobles, pero no exento de problemas. En cuanto a la segunda entrega, que seguramente comience justo donde finalizó la primera -con Grayson transportado cinco años al futuro-, el productor y guionista Greg Walker le revelaba meses atrás al portal Entertainment Weekly que se estaba gestando el papel de Superboy "con el mismo enfoque psicológico que el resto de los personajes", y el del villano Deathstroke. "Lo verán eventualmente, pero será una nueva versión", apuntó Geoff Johns en la New York Comic Con del año pasado. Ya disponible.

*AJ AND THE QUEEN (Primera temporada)

¿Quién podría resistirse a una serie creada y protagonizada por RuPaul, cantante, drag queen, actor, modelo, productor y anfitrión del reality RuPaul's Drag Race, que le valió seis premios Emmy? Sin dudas, será imposible no sucumbir a AJ and the Queen, la comedia que concibió junto a Michael Patrick King (Sex and the City) para la plataforma de streaming, y cuya primera temporada tendrá 10 episodios. RuPaul interpreta a Ruby Bed, una drag queen que no está pasando su mejor momento, y quien decide atravesar los Estados Unidos en una casa rodante y con la compañía de AJ (Izzy Gaspersz, "Izzy G"), una niña huérfana, terca y malhablada. Con el correr de los episodios, ambos vivirán diferentes experiencias en ciudades bien disimiles que los terminarán uniendo y cambiando las vidas de todas las personas que se cruzan en su camino. AJ and the Queen también cuenta con las actuaciones de Michael-Leon Wooley, Josh Segarra y Tia Carrere. Ya disponible.

*SEX EDUCATION (Segunda temporada)

La primera temporada de Sex Education fue una grata sorpresa: una producción británica que supo cuándo era momento de abordar el despertar hormonal con humor y cuándo con emotividad, algo que pudimos ver especialmente en el último capitulo, que dejaba varios cabos sueltos. La comedia dramática creada por Laurie Nunn comenzó como un estudio interesante de la relación entre Jean Milburn (Gillian Anderson), una terapeuta sexual, y su hijo Otis (Asa Butterfield ), un adolescente retraído. Sin embargo, el personaje de Anderson -si bien fuerte y atractivo- pasó a un segundo plano cuando las problemáticas de los jóvenes adquirieron relevancia.

Hasta el momento, lo que se sabe de la segunda temporada es que Otis deberá dominar sus impulsos sexuales en su vínculo con su pareja, Ola (Patricia Allison), al tiempo que el instituto Moordale lidia con un brote de clamidia. Por otro lado, se reveló que la amistad entre Maeve (Emma Mackey) y Aimee (Aimee Lou Wood) se afianzará mucho más, y que la serie hará foco en ese proceso, pero sin descuidar a su protagonista. "Siempre volveremos a Otis. Es un personaje principal fantástico, pero también tenemos a unos increíbles actores jóvenes que han aportado mucho a sus papeles", expresó Nunn en una entrevista con el sitio de entretenimientos Thrillist. Ya disponible.

*EL MUNDO OCULTO DE SABRINA (Parte 3)

Siempre estamos preparados para más entregas de El mundo oculto de Sabrina, la adictiva y popular relectura que hizo el showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa-autor del cómic original sobre el personaje de Sabrina Spellman-, de la sitcom noventosa de Nell Scovell. Como ya ha quedado demostrado, la Sabrina que interpreta Kiernan Shipka ( Mad Men) es un símbolo que Aguirre-Sacasa emplea para referirse al bullying, a las decisiones que toma una mujer sobre su propia vida, y a la importancia de la sororidad en ese contexto.

Desde su estreno en octubre de 2018, vimos a la protagonista atravesar por una importante metamorfosis, y en el adelanto de esta tercera entrega podemos ver cómo varios actores seguirán estando en este microcosmos: Miranda Otto (tía Zelda), Lucy Davis (tía Hilda), Chance Perdomo (el primo Ambrose), Gavin Leatherwood (Nick Scratch) y Ross Lynch (Harvey Kinkle), entre otros. Según se ha adelantando, Sabrina tendrá que sortear muchos obstáculos en esta tercera entrega, a pesar que ya sus poderes le han sido devueltos. Ya disponible.