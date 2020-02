Netflix: las series que podés ver en febrero

Puerta 7, uno de los estrenos del mes Crédito: Netflix

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2020 • 13:41

Netflix trae, como todos los meses, grandes regresos y estrenos marcados por la diversidad. En esta oportunidad, la plataforma de streaming vuelve con fuerza en febrero gracias a la quinta y penúltima temporada de Better Call Saul y la segunda de Narcos: México; junto con novedades como Gentefied y Desenfrenadas, dos comedias cuyas primeras temporadas resultan prometedoras.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en febrero:

*LOCKE & KEY (Primera temporada)

Locke and Key - Trailer - Fuente: Netflix 02:55

Video

La versión live action de Locke & Key tardó mucho tiempo en llegar a buen puerto, sobre todo si tenemos en cuenta que el primer piloto del proyecto se presentó en 2011. Finalmente, la serie sobrenatural de 10 episodios basada en los cómics de Joe Hill ilustrados por Gabriel Rodíguez llega a Netflix este mes y las expectativas son altas. La producción se centra en la historia de tres hermanos quienes, tras el violento asesinato de su padre, se mudan a una casa familiar de Massachusetts donde encuentran una serie de llaves que les otorgan a todos diferentes poderes. Sin embargo, esta historia no solo pone el foco en lo que implica ese descubrimiento para esos hermanos, sino también en su contrafigura, un poderoso demonio que reclamará la pertenencia de las solicitadas llaves. Locke & Key tiene como showrunners a Carlton Cuse, Aron Eli Coleite y Meredith Averill, y sus protagonistas son Jackson Robert Scott, Connor Jessup y Emilia Jones como los hermanos Locke. Ya disponible.

*NARCOS: MÉXICO (Segunda temporada)

Narcos, segunda temporada - Trailer - Fuente: Netflix 01:09

Video

Luego de tres grandes temporadas centradas en Colombia, Narcos reseteó su propuesta y se trasladó a México, para reflejar con crudeza la guerra contra las drogas suscitada allí. En la primera temporada, la serie tuvo como base un momento particular de la década del 80: cuando el mundo mexicano del tráfico era una confederación desorganizada, sin cultivadores ni traficantes independientes. Allí surgió el Cartel de Guadalajara, cuando su líder Miguel Ángel Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna) unificó a los traficantes para poder construir su imperio, con su naturaleza calculadora y audaz. Tras el secuestro y posterior asesinato del agente de la DEA "Kiki" Camarena (personificado por Michael Peña), Narcos ahora regresa con Walt Breslin (Scoot McNairy), quien investigará la muerte de Camarena, como se nos reveló en el último episodio de la primera temporada. De esta manera, Narcos: México ahora mostrará los pormenores de cómo la DEA llevó a cabo la denominada "Operación Leyenda" para apresar a los responsables del hecho. Ya disponible.

*LAS CHICAS DEL CABLE (Temporada final - Parte I)

Las chicas del cable, la adictiva serie de Bambú Producciones creada por Ramón Campos y Gema R. Neira estrenada en 2017, comienza su despedida con la primera parte de su temporada final. Tras un período en el que las protagonistas se distancian, se reunirán nada menos que en plena Guerra Civil. En uno de los adelantos de este principio del fin, Lidia (Blanca Suárez) cuenta qué podemos esperar de este regreso, a través de la mirada de su personaje. "Nunca imaginamos que una de nosotras podría tener un final tan terrible. Todas nos escapamos, la policía no podía dar con nosotras, así que empezamos una nueva vida, lejos una de las otras. Lo que ninguna de nosotras sabía es que años después, la hija de Ángeles nos volvería a unir y tendríamos que hacer frente a la mayor de las tragedias", manifiesta, en alusión a la guerra que se desencadenó en julio de 1936. Si bien no se revelaron muchos más detalles de la trama, sí se confirmó que la primera parte constará de cinco episodios, y que los restantes posiblemente se emitan en el último tramo de 2020. Ya disponible.

*PUERTA 7

Trailer de Puerta 7 - Fuente: Netflix 01:56

Video

Una de las producciones a estrenarse este mes es Puerta 7, nada menos que la tercera serie de ficción de Netflix en representar a nuestro país, luego de Edha y Go! Vive a tu manera. En esta oportunidad, se trata de una producción de Polka, creada por Martín Zimmerman con guion de Patricio Vega, y protagonizada por Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Carlos Belloso, Daniel Aráoz, Juan Gil Navarro y Antonio Grimau. Puerta 7 está ambientada en el micromundo de las barras bravas del fútbol local y el entramado con la política y el crimen organizado. Fonzi se pone en la piel de Diana, flamante responsable de la seguridad del club apócrifo Ferroviarios Fútbol Club, espacio donde deberá lidiar con los prejuicios por su género, y con las mafias que operan para el club. "Tener un equipo de artistas tan expertos y rigurosos en su práctica como este es un verdadero privilegio. Me emociona mucho poder ver sus contribuciones a la serie", declaró Zimmerman (quien escribió varios episodios de la aclamada serie norteamericana Ozark, también disponible en Netflix) sobre quienes propulsaron esta ficción dirigida por Israrel Adrián Caetano. Ya disponible.

*GENTEFIED (Primera temporada)

Trailer de Gentefied - Fuente: Netflix 02:25

Video

Una de las comedias que desembarcan en Netflix en febrero es Gentefied, una producción basada en la serie digital de 2017 gestada en el Sundance Institute. La premisa de la serie -creada por Marvin Lemus y Linda Yvette Chávez- es la lucha de tres primos mexicanos que por cumplir "el gran sueño americano" en los Estados Unidos, trabajando en un puesto de tacos. Netflix no divulgó demasiados datos sobre este estreno, pero se reveló que mostrará en igual medida los obstáculos de los tres protagonistas, ya sea en la relación que tienen con sus familias, como en sus deseos de progresar en el mundo gastronómico. Gentefied está protagonizada por Joaquín Cosío, Karrie Martin, Joseph Julian Soria y Carlos Santo, y contará con participaciones especiales de America Ferrera y Wilmer Valderrama. Ya disponible.

*BETTER CALL SAUL (Quinta temporada)

Better Call Saul: trailer final de la quinta temporada - Fuente: YouTube 01:42

Video

Ya era hora. Luego de más de un año de espera, Better Call Saul vuelve con su quinta temporada, y con el anuncio de que se trata de la penúltima entrega de la serie que es mucho más que el spin off de Breaking Bad. Recordemos que Vince Gilligan se abocó a filmar El camino, el largometraje de Netflix sobre la vida de Jesse Pinkman (Aaron Paul) post-BB, por lo cual el rodaje de una nueva temporada de Better Call Saul se retrasó más de lo habitual. En cuanto a qué podemos esperar, si hay algo que saben hacer Gilligan y Peter Gould es trastocar nuestras expectativas, por lo cual solo podemos intuir que Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ya se convirtió finalmente en Saul Goodman, lo que seguramente genere una gran brecha entre él y su novia, Kim (Rhea Seehorn), como se ilustró en la gran escena final de la cuarta temporada. Al mismo tiempo, Mike (Jonathan Banks) y Gus (Giancarlo Esposito) afianzan su relación profesional, y Nacho (Michael Mando) sobrevive en un contexto hostil del que quiere huir a toda costa. ¿La perlita? Dean Norris formará parte de esta temporada, al retomar al querido personaje de Hank Schrader, y lo hará, como no podía ser de otra manera, junto a su compañero Steven Gomez (Steven Quezada). Ya disponible.

*DESENFRENADAS (Primera temporada)

Desenfrenadas, trailer - Fuente: YouTube 02:37

Video

Al igual que Gentefied, Desenfrenadas busca darle aire fresco a Netflix a través de una propuesta donde prima la comedia, si bien hay momentos en los que se coquetea con otros géneros. En este caso, tres amigas emprenden un viaje de fin de semana para desconectarse de sus problemas personales, pero el contacto con una desconocida cambiará rotundamente sus planes. De esta forma, las cuatro llegan a Oaxaca, México, donde compartirán sus conflictos y se ayudarán en ese camino de autodescubrimiento. Desenfrenadas está liderada por Tessa Ía, Bárbara López, Lucía Uribe y Coty Camacho, fue producida por Raúl Aragón y Estefanía Leal, y su showrunner es Diego Martínez-Ulanosky, quien además dirige algunos episodios con Elisa Miller y Julio Hernández Cordón. Disponible desde el 28 de febrero.