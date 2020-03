Netflix: las series que podés ver en marzo

Elite, una de las novedades de marzo

Así como en febrero la oferta de Netflix estuvo signada por el regreso de Better Call Saul con su quinta temporada, el desembarco de la serie argentina Puerta 7, y la incorporación al catálogo de películas del género romántico populares como La La Land y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, en marzo se redoblan las novedades en la plataforma de streaming.

Por un lado, nos encontramos con las nuevas temporadas de los dramas Élite y Ozark, y de estrenos fuertes como el thriller noir Los asesinatos de Valhalla; y, por el otro, con el documental Fangio, el hombre que domaba las máquinas, una de las apuestas de Netflix en la Argentina que anticipa todo lo que llegará a la plataforma en los próximos meses con la impronta de nuestro país, como es el caso de la serie que generó mayor entusiasmo basada en El Eternauta . Hacemos acá un repaso por las principales series que llegan a Netflix en marzo.

*ON MY BLOCK (Tercera temporada)

La serie creada por Jeremy Haft, Eddie Gonzalez, y Lauren Iungerich estrenó su primera temporada en 2018, y logró posicionarse dentro de un género en el que se está incursionando con frecuencia: el de las historias coming of age, de jóvenes en etapa de aprendizaje. Una de las razones por las cuales On My Block se distancia de otras apuestas similares es por su tono: navega por el dramedy (drama fusionado con comedia), aunque tampoco le teme a ciertos toques de humor negro.

Ambientada en el sur de Los Ángeles, la serie que estrena este mes su tercera temporada acompaña a un cuarteto de amigos (Monse, Ruby, Jamal y Cesar), quienes asisten a la misma secundaria y se involucran en situaciones ásperas mediante las cuales On My Block coquetea con el thriller. Con un gran ritmo, precisión narrativa y buenas actuaciones del elenco juvenil, la serie promete vueltas de tuerca para su regreso con 10 episodios, en los cuales no faltarán la adrenalina que la caracteriza.

*LOS ASESINATOS DE VALHALLA (Primera temporada)

Se trata de la primera serie islandesa coproducida por Netflix, que apunta a esa audiencia ávida por policiales noir. Los asesinatos de Valhalla no se aparta de las temáticas del género, atravesadas por investigaciones, pistas falsas para mantener el interés, un amplio abanico de personajes, y una resolución donde se da el toque maestro, la respuesta al famoso whodunit (¿quién lo hizo?) con el golpe de efecto necesario tras la cadencia de los episodios previos. Nína Dögg Filippusdóttir y Björn Thors interpretan a dos detectives -ella islandesa; él, noruego- cuyo objetivo es averiguar quiénes son los responsables de una serie de asesinatos cuyo punto en común es un tenebroso lugar de niños abandonados llamado Valhalla. En ese mismo espacio, 35 años antes de los hechos que investiga el dúo, se habían cometido actos espeluznantes que eventualmente se conectarán con los no menos oscuros casos del presente.

*ÉLITE (Tercera temporada)

Élite comenzó su trayecto en la plataforma de streaming con la presión de ser "la prima hermana" de La casa de papel , sobre todo al incorporar a su universo a actores de la misma serie: María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente (alias Alison, Río y Denver). Sin embargo, en sus dos primeras temporadas, la ficción de corte juvenil se emancipó de la popular producción de Álex Pina, y se consolidó con autonomía como un efectivo thriller ambientado en la escuela secundaria Las Encinas. La primera temporada se inició con un atractivo enigma a resolver -¿quién mató a Marina Osuna?, con guiños a Twin Peaks-, dejando a la deriva a la segunda temporada, que luchó al intentar dar un giro de timón ingenioso.

Como consecuencia, la tercera parte que arriba este mes a Netflix se relanza con nuevos rostros, como los de Sergio Momo y Leïti Sène, con las implicancias narrativas del regreso al colegio de Polo (Álvaro Rico), y con la posibilidad de que personajes importantes se despidan indefectiblemente de la historia. "Los chicos están viniendo", es el lema de la nueva temporada de la creación de Carlos Montero y Darío Madrona, que explora la división de clases y cómo ésta opera en la dinámica adolescente, pero sin descuidar los ribetes policiales que la vuelven tan adictiva. ¿La perlita? Otro asesinato que disparará numerosos conflictos.

*FANGIO: EL HOMBRE QUE DOMABA LAS MÁQUINAS (Documental)

En su reciente paso por la Argentina, Reed Hastings, CEO de Netflix, presentó las novedades con las que la plataforma de streaming demuestra su apoyo al potencial creativo de nuestro país . "Se trata de que lo que hacemos de modo local sea auténtico, verosímil, único y especial. La especificidad y el punto de vista de cada serie y película es lo que le da a cada producción la posibilidad de 'viajar'. De todos modos, hay que tener mucho cuidado porque esa obsesión del alcance global puede quitarle ese punto de vista local a las producción. Ese no es el camino. La identidad es vital en la ficción", remarcó el ejecutivo en el evento.

Luego del estreno en febrero de Puerta 7 , ahora es inminente la llegada del documental Fangio, el hombre que domaba las máquinas. Basado en un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Sheffield que determinó que Juan Manuel Fangio fue el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia, el documental explora al hombre detrás del mito, con un recorrido por su vida profesional y personal. Mientras tanto, otra producción sobre un ídolo argentino está en marcha: Vilas: Serás lo que debes ser o no serás nada, con fecha de estreno a confirmar.

*CARTA AL REY (Primera temporada)

El primer episodio de The Witcher fue visto, según Netflix, por 76 millones de usuarios . El éxito descomunal de la serie basada en los libros de Andrzej Sapkowski, protagonizada por Henry Cavill, abrió la puerta para seguir explorando el género fantástico, y así es cómo se gestó una de las grandes apuestas para marzo: Carta al Rey. La adaptación de la premiada obra juvenil de la escritora e ilustradora holandesa Tonke Dragt es fiel al material de base, que pone el foco en la odisea de Tiuri, un joven que debe salvar el futuro del reino del monarca Dagonaut entregando un mensaje al rey del país vecino, Unawen, con el objetivo de prevenir una guerra. La serie, que también tiene elementos del género de aventuras, consta de seis episodios, y está protagonizada por Amir Wilson, Ruby Serkis, Gjis Blom y Thaddea Graham.

*BLACK LIGHTNING (Tercera temporada)

Otro universo clave explorado por Netflix ha sido el del cómic, y una producción que todavía se mantiene en pie es Black Lightning, que regresa en marzo con su tercera temporada. Basada en el personaje de DC creado por Tony Isabella con arte de Trevor Von Eeden, los cómics fueron adaptados para CW por Salim Akil, y para el rol protagónico se eligió al actor Cress Williams, quien interpreta a Jefferson Pierce/Black Lightning, un superhéroe cuya habilidad es la de saber controlar la electricidad, mientras trabaja como director de una escuela secundaria.

La segunda entrega se centró en los personajes satelitales, como las hijas del protagonista, y esta tercera parte mostrará cómo Pierce será acompañado por su familia para lograr la paz en la ciudad de Freeland , ese microcosmos repleto de amenazas de metahumanos en la cual el superhéroe deberá recuperar sus habilidades, que les fueron neutralizadas en la temporada anterior.

*OZARK (Tercera temporada)

En una entrevista con LA NACION , Jason Bateman aludía a la parte más interesante de interpretar a Marty Birde, un asesor financiero devenido criminal en Ozark, la serie nominada al Emmy de Bill Dubuque, en la cual el actor también ha dirigido aclamados episodios. "Lo más atractivo de Marty es esa cualidad que tiene de usar su inteligencia para justificar sus acciones. A todo lo que hace, a todo lo mal que se maneja, le encuentra siempre una razón con la que puede vivir. De esta manera, rompe leyes, pero está convencido de que es para mejorar su situación personal y la de su familia. Sin embargo, creo que éso mismo es parte del problema. Su arrogancia, su hubris, es precisamente su mayor debilidad", expresaba Bateman, quien regresa con la esperada tercera temporada junto a Laura Linney y Julia Garner -la revelación de este brillante drama -, para redoblar la apuesta.

En esta vuelta -que presenta un salto temporal de seis meses- Marty, Wendy (Linney) y Ruth (Garner) expanden su imperio con el casino que se mostró en la segunda temporada, escenario de una modalidad non sancta de la que pocos saldrán indemnes. Disponible desde el 27 de marzo.