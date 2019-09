Netflix: las series que podés ver en septiembre

Élite, uno de los estrenos del mes en la plataforma

Si tuviéramos que precisar el leitmotiv de lo que incorpora Netflix a su catálogo en septiembre, deberíamos mencionar la palabra "despedida". A la plataforma de streaming llegan los finales de The Good Place y Vis a vis, dos series que cautivaron a diferentes audiencias con el mismo nivel de fanatismo. Para equilibrar la balanza, también se estrena The Politician, con Gwyneth Paltrow, y la esperada segunda temporada de Élite.

Aquí, un repaso por las principales novedades en materia de series:

*HOW TO GET AWAY WITH MURDER (Quinta temporada)

How to Get Away with Murder se prepara para despedirse de las pantallas. La serie policial creada por Peter Nowalk con un inolvidable protagónico de Viola Davis -indudablemente, el motivo por el cual muchos vieron la producción- se acerca lentamente a su gran final en su sexta temporada.

Este mes, Netflix palpita esa despedida subiendo a su plataforma la quinta entrega, y su showrunner habló sobre lo complejo que fue decidir concluir el drama que siempre estuvo anclado en las vueltas de tuerca. "Fue una decisión brutal pero ineludible, la historia es la que te dice qué hacer, y lo hizo en este caso", le contó a la publicación Entertainment Weekly. Asimismo Nowalk hizo mención a lo mucho que trabajó para darle al personaje de la abogada Annalise Keating un cierre a su medida. "Agradezco la libertad creativa que se me ha dado para poder contar su historia apropiadamente", expresó. En la quinta temporada nos podremos encontrar con flashforwards a los que el propio creador de la serie describió como "tramposos y muy divertidos", y muchos de ellos se vincularán con el matrimonio de Annalise y Sam. Ya disponible.

*ÉLITE (Segunda temporada)

La primera temporada de Élite fue un verdadero suceso, que le garantizó un regreso de manera prácticamente instantánea. ¡ALERTA SPOILERS! Recordemos que en la primera vuelta, esta producción que trabajó alrededor de un whodunit clásico (¿quién mató a Marina Osuna?) nos dejaba expectantes con un cliffhanger interesante (la detención de Nano y el encubrimiento del verdadero responsable de la muerte de la joven) que prometía abrir una nueva caja de Pandora. En esta vuelta a la plataforma con 8 episodios, Élite se guarda su as bajo la manga (pocos detalles trascendieron), pero no se privará de mostrar lo que suceda con Nano (Jaime Lorente) en la cárcel, además de los mecanismos de manipulación que son moneda corriente entre los estudiantes de Las Encinas. Por otro lado, se confirmó el ingreso a la serie de nuevos personajes -Cayetana, Valerio y Rebeca-, quienes arriban al prestigioso colegio para convulsionar más el contexto. Élite fue creada por Carlos Montero y Darío Madrona, quienes también escribieron los guiones. Disponible desde el 6 de septiembre.

*GLITCH (Tercera temporada)

En 2015, Tony Ayres y Louise Fox creaban Glitch, una producción de la ABC que cultivó, paulatinamente, su base de fanáticos fieles con el correr de las temporadas. Netflix estrena este mes la tercera parte de la serie que transcurre en el pueblo ficcional de Yoorana, y cuya premisa puso la lupa en el arribo al lugar de siete personas que volvieron de la muerte en perfecto estado, lo cual llama la atención del resto de los habitantes, quienes intentan averiguar el motivo de ese peculiar fenómeno. James Hayes (Patrick Brammall) es el policía convocado a ese cementerio donde se produce la resurrección, y quién ayudará a esas personas a averiguar sus identidades, dado que su memoria les ha sido misteriosamente borrada. Uno de los puntos más atractivos de la serie es cómo nos lleva a conectar los puntos: quienes volvieron de la muerte están linkeados de alguna manera, lo cual hace que esa búsqueda de respuestas se vuelva más atractiva. La tercera temporada seguirá orbitando alrededor de los personajes de Kate (Emma Booth), Owen (Luke Arnold) y William (Rodger Corser), y los secretos que saldrán a la luz en relación a ellos serán, cuanto menos, perturbadores. Emma Freeman dirige los flamantes 6 episodios de esta serie australiana que no se enfoca tanto en el aspecto gore del género, dado que su apuesta está vinculada al estudio de personajes y sus motivaciones. Disponible desde el 25 de septiembre.

*THE GOOD PLACE (Cuarta temporada)

No estamos listos para decirle adiós a The Good Place y, sin embargo, acá estamos. Llegó el momento de la despedida para la brillante comedia creada por Michael Schur, aquella que comenzaba con la llegada de la Eleanor Shellstrop (Kristen Bell, siempre excelente) a ese "buen lugar" del título, una posvida, el paraíso al que arriba tras su bizarra muerte. En sus tres temporadas previas, The Good Place demostró que sabía cómo narrar una historia sin estancarse. Cuando hubo que apelar a vueltas de tuerca, todas ellas fueron sencillamente geniales, y nunca se sintieron forzadas. Por otro lado, cuando se acercó con sensibilidad a ese grupo central, lo hizo poniendo el foco en los ribetes morales de esas historias de superación personal. El equipo que se forma en "el cielo" se une por un motivo, pero decide mantenerse junto por decisión propia, sabiendo que se ayudarán mutuamente a superar viejos traumas. En esta cuarta temporada, Eleanor sufrirá por no poder comunicarse con Chidi (William Jackson Harper), quien llega al "buen lugar" sin recuerdos de lo que vivió previamente. "Ella deberá poner una sonrisa mientras observa cómo el amor de su vida no tiene ni idea de quién es", adelantó el showrunner de la comedia nominada merecidamente a los premios Emmy 2019. Disponible desde el 27 de septiembre.

*VIS A VIS (Cuarta temporada)

Otra despedida nos espera este mes en Netflix, dado que la serie española Vis a vis baja la persiana en su cuarta temporada, que tiene como plus la gran vuelta de Macarena (Maggie Civantos) a la prisión Cruz del Norte, hecho que no pasará inadvertido para el resto de las reclusas. "Estamos en el momento perfecto para darle el final que merece. No podemos permitir que caiga en la rutina o en la repetición", expresaron los directivos de Globomedia y FOX respecto a la conclusión del drama carcelario que, al igual que La casa de papel y Élite, tampoco estuvo exento de secuencias de mucha acción con giros narrativos que nos dejaban con ganas de más. Por otro lado, esta vuelta explorará los acontecimientos que se suscitan tras la fuga de Zulema (Najwa Nimri, la gran presencia del programa junto a Alba Flores), Saray y Altagracia (Adriana Paz), además de las consecuencias que traerá el hecho de que Sandoval (Ramiro Blas) sea nombrado director de Cruz del Norte. De todas formas, en estos 8 episodios todas las miradas estarán puestas en la colisión de Macarena y Zulema, cuyo punto álgido será "La marea amarilla", capítulo final del programa creado por Daniel Écija, Álex Pina, Iván Escobar y Esther Martínez Lobato. Disponible desde el 27 de septiembre.

*EL MARGINAL (Tercera temporada)

"Los problemas que se le presentan a Diosito tienen que ver con sus vínculos afectivos, principalmente con su hermano. La relación entre ellos un poco peligra y se ve distorsionada en cuanto a la unión que conocemos de los Borges. Pasan cosas que hacen que tomen posturas diferentes y en ello también influyen personajes satélites que los modifican", le adelantaba el actor Nicolás Furtado a LA NACION, respecto a uno de los papeles más emblemáticos de la ficción argentina. El marginal 3 concluyó su emisión en la televisión pública, donde se convirtió en un verdadero hito, con un excelente desempeño en el rating y en las redes sociales, donde los espectadores tuiteaban el minuto a minuto de la serie producida por Sebastián Ortega. La nueva entrega se desarrolla temporalmente dos años después del "motín de las palomas" y uno antes del secuestro de Luna (Maite Lanata). Los hermanos Borges, Mario (Claudio Rissi) y Diosito (Furtado), tienen el protagonismo indiscutido, pero la incorporación de "Moco" (Toto Ferro) también captó la atención de los seguidores del programa que (¡ALERTA SPOILER!) vuelve al comienzo con la aparición del "Pastor" Peña (Juan Minujín), el gran golpe narrativo que dio esta extraordinaria ficción cuyo potencial parece no extinguirse. Disponible desde el 27 de septiembre.

*THE POLITICIAN (Estreno)

La incorporación de Ryan Murphy al universo Netflix nos deparará muchas producciones jugosas, desde la precuela de Atrapado sin salida (Ratched, con Sarah Paulson a la cabeza) hasta el largometraje The Prom, protagonizado por Meryl Streep y Nicole Kidman. De todas formas, lo primero que veremos en la plataforma será The Politician, la comedia que, como su nombre lo indica, se centrará en el mundo de la política con un tono cercano a la sátira. El protagonista de la serie es Payton Hobart (interpretado por Ben Platt), un estudiante que quiere convertirse en el presidente de los Estados Unidos. El primer paso para llegar a su ambicioso objetivo es obtener la presidencia del consejo estudiantil. La serie también tendrá a actores de trayectoria apuntalando al elenco joven: Gwyneth Paltrow, Jessica Lange y Bob Balaban. La primera temporada de The Policitian -cocreada por Murphy junto a Brad Falchuk e Ian Brennan- consta de 10 episodios, y de su cast también forman parte Zoey Deutch, Lucy Boynton y Laura Dreyfuss. Disponible desde el 27 de septiembre.