En octubre, además de incorporar films que se estrenaron por fuera de la plataforma, Netflix apuesta por visibilizar su contenido original que, como siempre, está marcado por la diversidad de géneros e historias.

Aquí, tres producciones del servicio de streaming que desembarcan la próxima semana y que no hay que perderse.

*PELÍCULA: EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO (Estreno: 16 de octubre)

Trailer El juicio de los 7 de Chicago - Fuente: Netflix 03:00

Video

El juicio de los 7 de Chicago es la nueva película de Aaron Sorkin que ya se baraja como fuerte candidata para el Oscar 2021. El ganador de la estatuilla dorada por su brillante guion de Red social vuelve a basarse en una historia real -como lo había hecho en su ópera prima, Apuesta maestra- centrada en un grupo de jóvenes acusados de conspiración, incitación a los disturbios y otros cargos ligados a las protestas contra la guerra de Vietnam suscitadas en Chicago, Illinois, en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968.

La película cuenta con las actuaciones de Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Sacha Baron Cohen, Frank Langella, Michael Keaton, Mark Rylance, John Carroll Lynch, y los recientes ganadores del Emmy, Jeremy Strong (Succession) y Yahya Abdul-Mateen II, (Watchmen). No cabe duda de que Sorkin, creador de grandes series como The West Wing y The Newsroom, y de guiones para films como Cuestión de honor, Mi querido presidente y el ya mencionado Red social, seguramente triunfe con su segundo largometraje que iba a ser distribuido originalmente por Paramount Pictures, pero que debido a la pandemia de coronavirus fue adquirido por Netflix.

*SERIE: DISTANCIAMIENTO SOCIAL (Estreno: 15 de octubre)

Distancimiento social Crédito: Netflix

Una parte del equipo que estuvo detrás de Orange is the New Black está de regreso con esta nueva serie en la que han trabajado Jenji Kohan, creadora de aquel drama carcelario, el realizador venezolano Diego Velasco (quien también dirigió Orange...), y Hilary Weisman Graham, la showrunner de esta producción original de Netflix.

Se trata de un proyecto concebido de forma remota que muestra cómo el aislamiento social -producto de la pandemia de coronavirus- ha afectado al individuo. La serie antológica, ambientada en plena cuarentena, aborda las consecuencias de lo que implica estar alejado de los afectos en esta etapa de incertidumbre global. "Nos apasiona encontrar esa conexión ya que todos permanecemos distanciados. Nos hemos inspirado para crear una serie de antología que cuenta historias sobre el momento actual que estamos atravesando: relatos únicos, personales y profundamente humanos que ilustran cómo estamos viviendo separados, pero juntos", adelantó el equipo creativo sobre la columna vertebral de Distanciamiento social.

*MINISERIE: ALGUIEN TIENE QUE MORIR (Estreno: 16 de octubre)

Trailer Alguien tiene que morir - Fuente: Netflix 01:00

Video

Fanáticos de La casa de las flores, pueden ir preparándose: una nueva producción de su creador, el mexicano Manolo Caro, se estrena este mes en Netflix, donde también están disponibles las tres temporadas de aquella comedia camp cuyos primeros episodios fueron protagonizados por Verónica Castro.

Alguien tiene que morir, comandada, entre otros actores, por Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Isaac Hernández, Ester Expósito, y Alejandro Speitzer, pone el foco en una historia de diversidad en medio de un gobierno opresivo. La miniserie, ambientada en la España de los años 50, comienza cuando un joven, Gabino, viaja a un pequeña ciudad para conocer a una mujer con quien fue obligado a casarse. Sin embargo, no llega solo: lo hace con la compañía de un misterioso bailarín, Lázaro. La presencia de la dupla en el lugar no tardará en alterar un contexto que limita las libertades.

El 16 de octubre se podrán disfrutar los tres episodios de la segunda producción de Caro, que en esta oportunidad coqueteará con el thriller.

