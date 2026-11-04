Noviembre en streaming: un homenaje con aire de thriller, las desventuras de un grupo de amigos y una familia frente a una conspiración

El mes de noviembre trae importantes lanzamientos de nuevas producciones que llegan a las plataformas streaming. De propuestas vinculadas a la comedia a una ficción protagonizada por la troupe del ciclo de Luzu TV Nadie dice nada, estos son algunos de los estrenos a los que conviene prestarle atención en las próximas semanas.

El homenaje (miniserie)

En agosto del año pasado se confirmaba la muerte de Eusebio Poncela, uno de los grandes actores españoles de los últimos años. Y entre el legado que dejó una carrera atravesada de obras ineludibles, se encuentra esta miniserie que llega ahora de manera póstuma para coronar una enorme trayectoria.

En El homenaje, Poncela lidera una trama que hace de los secretos familiares la matriz para un adictivo thriller. Aquí la historia gira alrededor de Adolfo Novak, el patriarca de una familia millonaria con negocios en distintos rubros. Para su octogésimo cumpleaños, el hombre reúne a todo su clan con el objetivo de celebrar, pero en realidad sus planes son muy distintos. De esa forma, una jornada de alegría pronto se verá empañada por fricciones y traiciones familiares que saldrán a la luz, hasta que un impactante secreto se descubra y amenace con derrumbar al clan Novak desde adentro.

<b>Los ocho episodios de </b><i><b>El homenaje</b></i><b> estarán disponibles a partir del 5 de noviembre en Flow. </b>

Line Of Fire (primera temporada)

Los Hollingsworth son una familia dedicada al servicio de la Justicia. Los miembros de ese clan trabajan en distintos departamentos, como el Servicio Secreto, el FBI o incluso en la Seguridad Nacional. Entre el matrimonio y sus hijos, la relación está atravesada por coincidencias y diferencias, por el cariño pero también por algunas heridas que nunca terminaron de cicatrizar. Sin embargo, todos ellos deberán establecer un frente común cuando una conspiración de alcance nacional ponga en jaque la estabilidad del país.

En el camino por encontrar la verdad, las diferencias se acentuarán y Mike Hollingsworth (Peter Krause), el padre del grupo, deberá resolver si para hacer cumplir la ley deberá moverse por fuera de los márgenes de un sistema que juró proteger. Line Of Fire es la nueva ficción de Joshua Safran, creador de la prestigiosa Quantico, otra serie también anclada en el mundo del FBI y las posibles conspiraciones que se tejen allí dentro.

<b>Disponible a partir del 5 de noviembre en HBO Max</b>.

12 12 12 (miniserie)

La premisa es, cuando menos, terriblemente atractiva. En 12 12 12 la intención es detallar el paso a paso del robo a un banco a través de tres instancias clave: los 12 meses que lleva preparar el golpe; las 12 horas en las que transcurre el robo; y los 12 días posteriores al delito. Mediante esa premisa, esta ficción narra el ambicioso plan pergeñado por un brillante delincuente y un atípico agente del FBI que le dará caza por toda Europa. En el medio, una bóveda que esconde un tesoro megamillonario y que se convierte en el disparador de este policial sobre una trepidante cacería humana.

Anthony Mackie y Jamie Dornan son los protagonistas de esta producción que busca revitalizar el género de los robos a los bancos.

<i><b>12 12 12</b></i><b> estrena el 13 de noviembre en Apple TV.</b>

Somos así, la serie de Nadie dice nada (primera temporada)

El programa Nadie dice nada, conducido por Nico Occhiato y emitido por Luzu TV, es un verdadero fenómeno en el mundo del streaming. Todos los mediodías, más de 200 mil personas se encuentran en esta propuesta en YouTube, para ser testigos de las charlas y consignas que proponen los integrantes del ciclo. Y esa popularidad en aumento se traduce en una serie de ficción protagonizada por el mencionado Occhiato, en compañía de Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

Todos ellos componen un grupo de amigos cuyas vidas de golpe parecen estar dadas vuelta. Los proyectos laborales se estancan, las citas son motivo de desilusión y el futuro se presenta lleno de dudas y temores. Pero ante tanto trago amargo, el vínculo que los une los llevará a transitar sus dudas con humor y contención. Somos así, la serie de Nadie dice nada es un importante proyecto que busca trasladar a la ficción el arrollador éxito del programa streaming. Junto a Occhiato y su grupo, se encuentra un numeroso elenco secundario, entre quienes se destaca a Oscar Martínez, Graciela Stefani, Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati.

<b>Todos los episodios de </b><i><b>Somos así</b></i><b> estarán disponibles a partir del 18 de noviembre. </b>

LOL (tercera temporada)

Luego de dos años conducidos por Susana Giménez, LOL llega para una nueva temporada en la que se conservará el mismo espíritu, aunque con un cambio importantísimo. Una vez más, la premisa gira alrededor de reunir a diez comediantes, en donde bajo la consigna de no reírse, todos ellos harán gala de su humor e irreverencia, con el objetivo de sacarles carcajadas a los demás participantes y así quedarse con el premio mayor de 20 mil dólares (que serán destinados a la fundación que elija el ganador).

En esta tercera temporada, Marcelo Tinelli oficiará de anfitrión de esta divertida propuesta, que contará también con la presencia de Belén Francese, “Campi”, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Mex Urtizberea, Marti Benza, Mica Suárez y Sebastián Almada.

<b>La tercera temporada de </b><i><b>LOL</b></i><b> estrena el 20 de noviembre en Prime Video.</b>

El camino del pequeño guerrero (película)

El bullying se convirtió en la trágica pesadilla en la que vive Marc (Jude Hill), un niño que en el colegio es víctima constante de malos tratos y agresiones físicas y verbales. Pero eso puede llegar a cambiar con la llegada de Jake (Chris Pratt), su tío y quien es ni más ni menos que un miembro del equipo SEAL. Como hombre que dedica su vida a peligrosas misiones al servicio de la Armada, Jake tiene conocimientos de liderazgo y fortaleza únicos, y esa experiencia es la que intentará transmitirle a Marc.

Con la intención de permitirle al chico que se libere del hostigamiento, Jake pondrá en marcha un original operativo titulado “Niño guerrero”, que le permitirá a su sobrino enfrentar sus propios miedos, descubrir su coraje y ponerle punto final a una situación que lo angustia de sobremanera. Basada en la novela Way of the Warrior Kid, la película El camino del pequeño guerrero adapta el texto de Jocko Willink, un ex SEAL que traslada a este relato gran parte de su filosofía de vida.