Owen Wilson: su identificación con la serie que protagoniza, sus desafíos como hijo del medio y la otra pasión que quiere explotar

La segunda temporada de Stick: el swing perfecto, la serie de Apple TV que estrena sus dos primeros episodios este miércoles, revela algunos detalles sobre el pasado de su personaje principal, el golfista retirado Pryce Cahill. La problemática relación con su padre y su vínculo con el entrenador que creía que podía ser campeón explican tanto sobre él como el origen de la peculiar forma de su nariz.

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En el caso de Cahill, el Picasso que tiene por nariz surgió de una pelea cuando era un adolescente rebelde mientras que para Owen Wilson, el actor encargado de interpretarlo, las cosas fueron un poco más complicadas: un puñetazo en la secundaria sentó las bases que luego terminó de completar un golpe que se dio mientras jugaba fútbol americano en la universidad de Texas a la que asistió para alivio de su padre que no estaba seguro de que existiera alguna institución que fuera a aceptar a su excéntrico hijo del medio.

Rushmore / Tres son multitud (1998)

El hecho de que la única universidad a la que pudo entrar el actor fue la elegida también por Wes Anderson y que juntos formaran una de las duplas creativas del cine más originales de las últimas décadas resultó en un puñado de películas inolvidables entre las que están las perfectas, Bottle Rocket, Rushmore y Los excéntricos Tenenbaum, que escribieron a cuatro manos, y una carrera como actor de comedia que Wilson ni siquiera había soñado. Y mucho menos había imaginado que treinta años después de coescribir Bottle Rocket con Anderson y de coprotagonizarla junto a Luke, su hermano menor, encabezaría una serie sobre un deportista fracasado en busca de una segunda oportunidad.

Marc Maron, Wilson y Timothy Olyphant en una escena de la nueva temporada de Stick Apple TV+

“Diría que Pryce es el personaje que más se parece a mí o con el que más me identifico. Para mí, él y el programa representan lo que me causa gracia, me emociona y me interesa”, dice Wilson en la conferencia de prensa vía zoom con medios de todo el mundo de la que participó LA NACION. Con su tono nasal y ese acento texano que atravesó intacto las varias décadas que lleva instalado en Hollywood, el actor, siempre sonriente, se pone firme cuando alguna pregunta califica a su personaje como una figura olvidada o una vieja gloria que nunca alcanzó su potencial. Lo cierto es que los diez nuevos episodios de Stick exploran esas etiquetas que Pryce lleva cargando desde que su carrera cambió el potencial de triunfo con una seguidilla de estruendosos fracasos en el campo de golf y la vida en general.

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La segunda temporada de Stick llega este miércoles a Apple TV Apple TV+

“El desafío para Pryce esta temporada es poder separar su talento para el deporte y lo que consiguió con él de las exigencias que acompañaban sus logros. No sentía placer o alegría por ellos porque estaban unidos a lo que su padre esperaba de él. Creo que muchos chicos sienten eso. Porque hay algo que todos queremos y es el amor incondicional. Yo, el clásico hijo del medio, sentía que ese amor estaba supeditado a mis triunfos, creía que eso te aseguraba la aceptación de los demás. Y por eso, la idea de que podés conseguirla sin tener éxito o incluso habiendo fracasado me parece un concepto muy emocionante”, se explaya el actor, bien lejos de las respuestas adocenadas que muchos de sus colegas ensayan frente a la prensa.

Para Wilson cada pregunta es un disparador hacia reflexiones que dicen tanto sobre la serie o la película que esté promocionando como sobre él y su forma de ver el mundo. Esa mirada que es siempre interesante aunque deje más incógnitas que resoluciones. Un punto de vista que en parte fue inspirado por el director y guionista que puso en marcha su carrera profesional. “James L.Brooks fue quien nos produjo el primer largometraje que hicimos con Wes, Bottle Rocket, y quién nos trajo a Hollywood. Hay tantas buenas líneas en sus películas pero una que siempre amé es una de Detrás de las noticias: ‘¿No sería un mundo grandioso si la inseguridad y la desesperación te hicieran más atractivo?’. Es algo en lo que pienso porque nos afecta a todos, algo que nos asusta a todos”, explica.

Antihéroe

Rhea Seahorn se sumó esta temporada a la serie protagonizada por Owen Wilson Apple TV+

Cuando se le pregunta por la trayectoria de su personaje en la nueva temporada de Stick, por la búsqueda de Pryce de probar que a pesar de sus muchos tropiezos tiene lo que hace falta para ser un campeón, el actor elige mezclar referencias de la cultura pop para elaborar su respuesta. “Me parece interesante la idea de la aceptación del fracaso, de lidiar con nuestras fallas. Siempre me pregunto si los espectadores se identifican más con Clark Kent o con Superman. Yo creo que con Clark Kent porque todos podemos sentir sus titubeos, su torpeza. Las cosas a las que tememos nos hacen más humanos. Todos conectamos con eso. Pero bueno, también nos conectamos con Michael Jordan”, dice con una sonrisa y aparentemente confundido por la ¿conclusión? de su línea de pensamiento. Esa que en su momento le consiguió una nominación al Oscar compartida con Anderson por el guion de Los excéntricos Tenenbaum, lo último que escribió para el cine. Hasta ahora.

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