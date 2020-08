¿Qué veo?: tres series para maratonear el fin de semana

The Split, segunda temporada

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 00:18

The Split

La llegada de la segunda temporada de esta serie de la BBC ya era una buena noticia antes de la pandemia del coronavirus y el confinamiento, pero en este contexto los nuevos episodios son una novedad que amerita festejo. Es que no solo los espectadores del drama legal y familiar pueden saber qué fue lo que sucedió con Hanna (la sobresaliente Nicola Walker), su matrimonio y relación con Christie (Barry Atsma), ese exnovio y colega que nunca pudo olvidar, sino que como valor agregado e inesperado, la ficción también resulta una ventana al mundo que ahora queda tan lejos. Cada paseo de las hermanas Defoe por Londres enriquece la experiencia de seguir sus diferentes crisis y no son pocas las que atraviesan en los seis episodios. Mientras la mamá Ruth (Deborah Findlay) se acostumbra a la idea de la jubilación y su hija menor Rose (Fiona Button) al matrimonio, la atribulada Nina (Annabel Scholey) debe madurar de golpe. Todo en el contexto de un complicado caso de divorcio que refleja el tormentoso presente de los protagonistas. Dos temporadas. Disponibles en Flow.

Adolescentes cazadoras de recompensas

Adolescentes cazadoras de recompensas

Cada tanto aparecen esas series difíciles de encuadrar en un género específico. Puede ser el resultado de una mescolanza que no salió bien, una apuesta rupturista o algo tan fresco que obliga al espectador a ajustar sus expectativas y prejuicios. Un poco de todo eso sucede con esta nueva ficción de Netflix. Con un tono satírico, pero sin dejar de tener un pie en la realidad -aunque sea un poco más exagerada que verosímil-, Adolescentes cazadoras de recompensas le hace honor a su título algo ridículo. Y funciona. La historia de las mellizas Sterling (Maddie Phillips) y Blair (Anjelica Bette Fellini), combina sus preocupaciones como adolescentes que asisten a una escuela privada católica y su innata rebeldía. Hijas de una familia acomodada de Atlanta las chicas tienen más sentido de la aventura que sentido común y cuando descubren que su habilidad para las armas y perspicacia las transforma en las perfectas cazadoras de criminales en fuga, todo se acomoda. En medio del caos, por supuesto. Con un par de personajes centrales muy bien escritos y las actuaciones de Phillips y Fellini, estrellas en ciernes, la serie resulta una sorpresa a veces desconcertante pero siempre entretenida. Una temporada. Disponible en Netflix.

Pepper, todo por un like

Martín Slipak en Pepper, todo por un like

"Los canjes son regalos y los regalos no se devuelven", grita desesperado Pepper cuando un par de señores bastante fortachones llegan a vaciar su casa de todos esos productos que el muchacho, youtuber e influencer caído en desgracias, creía que le pertenecían, pero no. El televisor, la placa de YouTube y el ventilador desaparecen tan rápido como sus seguidores. Protagonizada por Martín Slipakesta comedia apunta a reírse de los usos y las costumbres de esos nuevos famosos, convertidos en personajes gracias a las redes y al volumen de clics que sus apariciones virtuales pueden conseguir. Mareado por la celebridad, vacío de contenidos y repleto de todos los tics usuales, Pepper es un personaje tan insoportable como verosímil. Su obsesión por las redes, sus patéticos intentos por recuperar seguidores con videos cada vez con menos límites causan gracia, pero también alertan. Cuando Pepper o José, su nombre verdadero y una faceta de sí mismo que prefiere no volver a transitar, intenta impactar a sus seguidores con un plan de desintoxicación y deja de usar el celular por 24 horas su síndrome de abstinencia se parece demasiado a la realidad. Una temporada. Disponible en Flow.