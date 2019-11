Qué ver el fin de semana: Queer Eye: We're in Japan!, Mrs. Fletcher y Carter

Queer Eye We´re in Japan!

Queer Eye: We're in Japan! Después de cuatro temporadas exitosas Jonathan, Bobby, Tan, Karamo y Antoni, los expertos al frente de este reality show que transforma bastante más que la estética de sus participantes, grabaron un especial bien lejos de los Estados Unidos. Trasladados a Japón y con la ayuda en pantalla de la modelo Kiko Mizuhara, los cinco fabulosos consiguen repetir la fórmula que los hizo inmensamente populares desde que se estrenó el programa en Netflix. Empatía, humor, emoción y un gran sentido estético aplicados a cuatro participantes-héroes, según los conductores-, dispuestos a hacer cambios en sus vidas y a que cinco hombres homosexuales los ayuden a emprenderlos. La orientación sexual de los cinco expertos no es un dato de color ni un detalle simpático del ciclo. La posibilidad de hablar abiertamente de sus experiencias de vida, sus dificultades y los cambios sociales que vivieron a lo largo de su vida convierte a Queer Eye en mucho más que un programa de lifestyle sin dejar de serlo. Especial. Disponible en Netflix.

Kathryn Hahn Mrs Fletcher

Mrs. Fletcher. Kathryn Hahn es una actriz que construyó su carrera a base de pequeños en proyectos televisivos, películas independientes y alguna que otra incursión en el cine de Hollywood. Actriz secundaria con la habilidad para ser la protagonista de la historia, en los últimos años Hahn fue sumando personajes centrales como el que interpretó en la notable película Vida privada de Tamara Jenkins (disponible en Netflix). Un papel con tantas aristas como el que ahora interpreta como protagonista en Mrs. Fletcher. En la serie de HBO creada por el escritor y guionista Tom Perrota -basada en su propia novela-, la actriz encarna a una mujer divorciada de mediana edad que experimenta el síndrome del nido vacío con la fuerza de un choque de frente. En medio de su crisis de identidad, la señora Fletcher del título ya no sabe cuál es su lugar en el mundo. Un desconcierto que comparte su hijo recién llegado a la universidad que, descubre sorprendido, no es el paraíso de la fiesta y la independencia que había soñado. 1 temporada. Disponible en HBO/HBOGo.

Carter, una amable comedia policial

Carter. En la era dorada de las series hay tanta oferta disponible y tantos ciclos que pretenden revolucionar la ficción televisiva que cada tanto es sano y hasta necesario ver algún programa que no busque más que entretener de la manera más convencional y familiar posible. Para eso, una elección ideal es la comedia policial Carter. La serie utiliza la estructura del delito de la semana al modo en que lo hacían programas como Reportera del crimen y Los Hart con los que Carter comparte también el hecho de tener como personaje central a un detective entusiasta pero amateur. En este caso, se trata de un actor de Hollywood, Harley Carter (Jerry O'Connell), que luego de protagonizar un escándalo en Los Ángeles decide tomarse un año sabático en su pueblo natal canadiense. Allí no solo se reencuentra con sus compinches de la infancia, sino que redescubre su pasión por resolver misterios, una habilidad a la que le suma el amplio conocimiento sobre el trabajo detectivesco que acumuló interpretando un investigador en la TV. 1 temporada. Disponible en AXN/Flow.