Series de agosto: qué ver en Amazon Prime Video, Direct TV, Starzplay y más

Lovecratf Country, una de las grandes apuestas de HBO para agosto

Martín Fernández Cruz 7 de agosto de 2020

El mes de agosto comienza con un importante desfile de novedades en materia de series. Varias señales streaming y canales de cable tienen programadas para las próximas semanas originales propuestas y ficciones estreno que vale la pena descubrir. Por ese motivo, repasamos los títulos más importantes que llegarán a la televisión en el transcurso de agosto.

El Chapo (última temporada)

La ficción centrada en la vida del conocido narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán (Marco de la O) llega a su final con el estreno de su tercera temporada. En los episodios finales, la serie retrata varios de los pasajes más conocidos en la vida del delincuente, entre los que se destaca su cinematográfico escape de prisión a través de un túnel, su extradición a los Estados Unidos y su intento por convertir su vida en film de Hollywood, un proyecto que lo llevó a acercarse a una importante actriz mexicana. Y mientras su vida comienza a desmoronarse, lo mismo le sucede a su imperio, que poco a poco se derrumba en medio de traiciones y con la DEA golpeando como nunca la infraestructura de esa organización.

El propio Marco de la O presentará todos los episodios estreno, y contará algunas anécdotas y reflexiones a partir de lo que significó el protagonizar esa ambiciosa serie. En una entrevista, el actor reveló los desafíos que enfrentó a la hora de interpretar al 'Chapo': "Tuve que construir a una persona que va pasando sus años. Porque no nos comportamos igual a los veinte, que a los treinta, ni a los cuarenta, cincuenta o sesenta. Vamos cambiando. Vamos transformándonos. Y justamente me enfoqué mucho en la mirada de 'El Chapo'. Esa mirada de las tres capturas: en la primera mirada es un tipo echado para adelante, un tipo que quiere sobresalir; en la segunda es muy oscuro, que voltea la cara hacia la prensa, es un tipo como desencajado, un poco frío; y en la tercera veo un tipo con miedo, con miedo a la extradición, a qué va a pasar, a la incertidumbre".

La tercera temporada de El Chapo se emite de lunes a viernes, a las 22.50, por A&E.

Pan y circo (primera temporada)

Aunque Mirtha Legrand siempre sea la gran estrella a nivel local en lo referido a ciclos de comidas y debates, también hay otros artistas se arriesgan a innovar ese formato. Y ese es el caso de Pan y Circo, el nuevo ciclo de Diego Luna que llega en agosto a Amazon Prime Video.El actor mexicano se corre de su habitual rol para ponerse al frente de un programa en el que durante el contexto de una cena, se dedica a hablar con sus invitados.

Cada episodio tendrá un hilo temático vinculado fuertemente a la actualidad y al clima político, de esa manera algunos de los tópicos de cada entrega versarán sobre el cambio climático, la migración, el racismo o la crisis sanitaria. Para discutir esas cuestiones, Diego recibirá a invitados de distintos rubros con los que compartirá opiniones y discutirá ideas. Y como este es un ciclo en el que todas las charlas se dan en el contexto de una comida, también habrá platos típicos de distintas regiones de México, que serán presentados por importantes chefs de ese país. Y sí, entre los muchos invitados estará uno de los grandes amigos de Luna, Gael García Bernal.

Disponible en Amazon Prime Video a partir del 7 de agosto.

World on Fire (miniserie)

A un año de su estreno, llega a la televisión de Argentina uno de los títulos más ambiciosos de la prestigiosa BBC de Londres. Esta miniserie de siete episodios relata de qué manera afecta a un grupo de civiles ubicados en distintos países la Segunda Guerra Mundial. De ese modo, la historia se traslada de Gran Bretaña a Estados Unidos, pasando por Polonia, Francia y Alemania.

En cada uno de esos países, World on Fire muestra las crudas vivencias de personas comunes y corrientes que sufrieron el impacto del ejército nazi. Entre muchas de las estrellas que integran el elenco de esta ficción, se destacan Sean Bean y Helen Hunt.

Disponibles en Direct TV GO.

Stumpdown (primera temporada)

Cobie Smulders es muy conocida para los asiduos a las sitcoms. Durante nueve años, ella interpretó a la carismática Robin en How I Met Your Mother, una de las grandes comedias televisivas de los últimos tiempos. Una vez finalizada esa ficción, Cobie protagonizó la serie Friends from College, y apareció en otros títulos como Arrested Development, Room 104 y hasta Los Simpson. Pero en Stumpdown, ella se aleja de las risas para ponerle el cuerpo a Dex Parios, una veterana de la marina que se convierte en investigadora privada.

La vida de Parios es muy difícil, y mientras intenta cuidar de su hermano menor, ella lucha contra los traumas que le dejó su paso por Afganistán, en donde fue testigo del asesinato de su pareja. La ficción está basada en la historieta escrita por Greg Rucka, un autor especializado en policiales y uno de los grandes referentes de ese género.

Disponible en Amazon Prime Video a partir del 7 de agosto.

Top Dog (reality estreno)

De la mano de A&E llega un original reality centrado en una competencia entre distintos perros. Por un lado, un equipo integrado por los K9, popularmente conocidos como perros policías, medirán su agilidad contra canes domésticos. Acompañados por sus entrenadores, los animales deberán sortear todo tipo de obstáculos en circuitos en los que primará la astucia y la habilidad.

A lo largo de esas competencias, se medirá el trabajo individual y en equipo, en un reality que promete ser de gran atractivo para toda la familia.

A partir del domingo 9, todos los domingos a las 19:30, por A&E.

Lovecraft Country (primera temporada)

Luego de muchos meses de gran expectativa, finalmente llega a la televisión Lovecraft Country, la esperada serie producida por J. J. Abrams (creador de Lost), y Jordan Peele (director de ¡Huye!). En esta historia que mezcla amenazas sobrenaturales y un fuerte contenido social, Atticus Freeman (Jonathan Majors), junto a su amiga Letitia (Jurnee Smollett- Bell) y su tío George (Courtney B. Vance) deciden llevar adelante un viaje por la Estados Unidos de los años cincuenta. Ellos son afroamericanos y en la búsqueda por el padre de Atticus, enfrentarán la realidad de un país atravesado por la segregación racial. Pero en el marco de esa peligrosa travesía, el trío de protagonistas descubrirá la presencia de peligrosas e indescriptibles criaturas.

Basada en el libro de Matt Ruff, Lovecraft Country combina ingredientes inspirados en la obra del excepcional H. P. Lovecraft, con los conflictos raciales de los años cincuenta.

A partir del 16 de agosto, todos los domingos a las 22, por HBO y HBO GO.

MotherFatherSon (miniserie)

Uno de los estrenos más importantes de la plataforma Starzplay, tiene como gran protagonista Richard Gere. En esta serie, el actor de Mujer bonita se pone en la piel de Max, el dueño de un imperio mediático de enorme poder. En su trabajo, los secretos son una de sus herramientas más poderosas, y Max esconde muchas verdades que podrían tener grandes consecuencias en las esferas más altas del poder. Pero aunque en su vida profesional haya cosechado un gran éxito, su intimidad está marcada por las malas relaciones familiares.

Caden (Billy Howle) es el hijo de Max, un joven periodista que carga con la pesada mochila que significa la sombra de su exitoso padre, y su vida es un cúmulo de excesos. Luego de sufrir un accidente, él queda al borde de la muerte tras sufrir un derrame cerebral. En ese momento aparece en escena Kathryn (Helen McCrory), la ex esposa de Max, que hará lo imposible por el bienestar de su hijo, animándose a enfrentar el imperio de su antiguo marido.

Esta miniserie de ocho episodios es uno de los títulos más destacados de agosto, y propone un atractiva combinación de thriller político y drama familiar, con el atractivo de ser la primera incursión de Richard Gere en la pantalla chica.

Disponible en Starzplay, a partir del 27 de agosto.

A Confession (miniserie)

El gran Martin Freeman regresa a la pantalla chica para ponerse al frente de una miniserie inglesa titulada A Confession. Aquí el actor popularmente conocido por su rol de Watson en Sherlock, interpreta a Stephen Fulcher, un brillante detective que recibe un caso de búsqueda de una joven desaparecida. A lo largo de la investigación, el protagonista descubrirá que un taxista de conducta muy sospechosa pudo ser el responsable apuñalar a la mujer de 22 años.

Convencido de la culpabilidad del hombre, Fulcher hará lo imposible por llevar al acusado a la justicia, en un caso que podría destapar la identidad de un asesino serial que estuvo detrás del homicidio de decenas de víctimas.

A Confession está basada en un caso policial real que impactó profundamente a la comunidad británica durante el año 2011.

El primer episodio se emitirá el 31 de agosto por los canales 201 y 1201 de Direct TV, y también estará disponibles en Direct TV GO.