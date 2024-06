Series de junio: cuáles son los estrenos más importantes en Apple TV+, Disney+, Prime Video, FLOW y más

Un repaso por los lanzamientos más relevantes del mes que llegan a las principales plataformas

Una biopic sobre una vedette que marcó un importante cambio de paradigma en la sociedad argentina, una nueva saga ambientada en el universo Star Wars y el regreso de los superhéroes más violentos de los Estados Unidos son algunas de las propuestas más atractivas que llegarán a las plataformas streaming durante este mes de junio.

Star Wars: The Acolyte

Luego de The Mandalorian, Andor y otros tantos títulos hermanos, la franquicia televisiva de Star Wars se expande aún más a través de The Acolyte, la nueva ficción ambientada en este casi infinito universo de aventuras. Un avezado maestro Jedi llamado Sol (Lee Jung-jae, el conocido protagonista de El juego del calamar) debe comenzar una peligrosa misión para descubrir qué se esconde detrás del asesinato de una poderosa Jedi, llamada Indara (Carrie- Anne Moss). Fiel a la franquicia de la que forma parte, este título promete combates con sables láser, y un nuevo equipo de caballeros que deberán combatir a una gran amenaza. Pero el mayor atractivo de este título es que mostrará un período poco visitado en la familia de series Star Wars y es el denominado Alta república, una época que nunca se vio en pantalla y que se caracteriza por haber sido la de mayor esplendor para los Jedi. Sin lugar a dudas, una cita obligatoria para los fans de la saga.

The Acolyte ya está disponible en Disney+

Queenie

Quizá prima lejana de Insecure, Queenie es también una ficción que gira alrededor de una joven que, paso a paso, debe aprender a sobrellevar sus crisis cotidianas. A lo largo de los ocho episodios que la integran, la protagonista de esta serie atravesará distintas situaciones del día a día, que la ayudarán (o no) a establecer cuál es su verdadera identidad. Y es que el conflicto de Queenie Jenkins (Dionne Brown) es que si bien es oriunda de Jamaica, su mudanza a Londres la lleva a replantearse cuál es su esencia, en el marco de la que es su nueva realidad. En ese derrotero de anécdotas, relaciones y amistades londinenses, ella comprenderá que al hurgar en su pasado podrá encontrar la llave que definirá su futuro. La serie está basada en el libro homónimo escrito por Candice Carty-Williams en 2019, un título que rápidamente se convirtió en best seller.

Queenie estrena el 7 de junio por Star+

The Boys

Desde su estreno en 2019, The Boys se erigió como una serie única en su estilo. Basada en la historieta homónima escrita por Garth Ennis, esta ficción reimagina a la Liga de la Justicia, pero como un grupo de héroes violentos, fascistas y autoritarios, que bajo la premisa de luchar contra el mal, en realidad se dedican a tejer sus propios negocios y velar por sus intereses. Y frente a ellos se encuentra un grupo de humanos que conocen esa verdad y que a pesar de no contar con ningún tipo de poder, no dudarán en enfrentarse a ellos utilizando herramientas aún menos éticas que las de esos presuntos héroes. En esta cuarta temporada, The Boys no deja de destruir los límites del buen gusto y de lo políticamente correcto, y ahí está su indiscutido encanto.

Disponible en Amazon Prime Video, a partir del 13 de junio.

Cris Miró (Ella)

A partir del libro de Carlos Sanzol, titulado Hembra: Cris Miró, vivir y morir en un país de machos, esta biopic reconstruye la vida personal y profesional de la recordada vedette transgénero, quien fue capaz de conquistar al público masivo y se convirtió en una verdadera pionera. Dueña de un pasado que atravesó momentos muy duros, Cris confió en ella misma y logró abrirse camino en una sociedad que la prejuzgaba, o que la tomaba como objeto de burla. Sin embargo, ella persistió y en el año 1995, cumplió el sueño de convertirse en vedette del Teatro Maipo.

Gracias a un carisma todoterreno que marcó a fuego al público de la época, Cris Miró se convirtió en una figura de peso propio, y en una leyenda luego que fallecer por complicaciones derivadas de un diagnóstico de HIV. La historia de esta mujer resulta clave para comprender los logros (pero también algunos prejuicios que persisten) en la sociedad actual y por qué su figura aún hoy resulta relevante. La actriz española Mina Serrano es la encargada de interpretar a Cris y en el elenco la acompañan Katja Alemann, César Bordón, Agustín Aristarán, Martín Campilongo, Adabel Guerrero y Vico D´Alessandro, entre otros.

Estrena el 23 de junio, a las 22, por TNT, y luego estará disponible en FLOW.

Tierra de mujeres

La actriz Eva Longoria se pone al frente de esta comedia dramática, que hace foco en una mujer que debe huir intempestivamente con su familia cuando su vida toma un giro dramático. Gala (Longoria) lleva un día a día muy tranquilo en Nueva York, pero todo cambia cuando, de un momento para el otro, su marido desaparece misteriosamente, luego de entablar relación con unos peligrosos criminales. Decidida a salvar a su hija adolescente y a su madre, Gala huye a España y allí se instala en un pequeño pueblo, del que precisamente escapó cinco décadas atrás. Una vez más en el lugar de su infancia, la protagonista se reencontrará con una cultura que había jurado olvidar y con varios secretos familiares que saldrán a la luz. Tierra de mujeres es una ficción de seis episodios, y junto a Eva Longoria se encuentra la icónica Carmen Maura.

Disponible en Apple TV+ a partir del 26 de junio

