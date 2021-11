Series de noviembre: qué ver en Disney+, Amazon Prime Video, Star+ y más

Comienza un nuevo mes, y las plataformas streaming preparan una batería de estrenos que vale la pena descubrir. Superhéroes urbanos, un esperadísimo documental de los Beatles y el regreso de un popular personaje, son solo algunas de las propuestas que llegarán en las próximas semanas a la pantalla chica.

Yellowjackets (miniserie)

Un avión que llevaba a un grupo de jugadoras de fútbol de un colegio secundario sufre un accidente que lo lleva a caer en el desierto de Ontario. Sin medios para comunicarse con sus familiares, y con las raciones de comida justas, las adolescentes deberán sobrevivir en un terreno hostil, procurando no caer víctimas del pánico.

Bajo esa premisa, este drama psicológico cuenta cómo ese grupo de chicas logró sobrevivir, y cómo ese episodio repercutió en el futuro de todas ellas, al presentar una historia que alterna el pasado, con lo que sucede 25 años después . A lo largo de los diez episodios que la integran, Yellowjackets propone un drama con toques de suspenso, y pone el acento en el horror psicológico. “Me encanta cómo esta ficción hace de los vínculos femeninos, su núcleo”, expresó Melanie Lynksey, una de las actrices que trabaja aquí, junto a Christina Ricci, Juliette Lewis y Ella Purnell.

Yellowjackets ya se encuentra disponible en Paramount+

NCIS: New Orleans (última temporada)

Luego de seis años presentando todo tipo de casos criminales, llega la séptima temporada de este desprendimiento de NCIS. En este último año, el agente Dwayne Pride (Scott Bakula) continuará su infatigable lucha contra el delito, pero en un marco totalmente nuevo, porque como todas las ciudades del mundo, New Orleans también sufre los efectos de la pandemia por el covid. De ese modo, NCIS: New Orleans presenta un atrapante relato policial, con un pie anclado en la realidad .

A partir del 8 de noviembre, de lunes a viernes a las 22, A&E pondrá al aire un nuevo episodio de NCIS: New Orleans

No nos quieren ver (miniserie)

A partir de una profunda investigación, esta producción original de HBO retrata, mediante una ficción, uno de los episodios más dramáticos en la historia reciente de Chile. La trama hace foco en Paola (Tamara Acosta), una abogada que decide averiguar qué sucedió detrás de la inexplicable muerte de una niña de catorce años, que se encontraba alojada en un hogar de menores. Sin ayuda de ningún tipo, la profesional comenzará una investigación que revelará lo que realmente atraviesan muchos niños y niñas que viven en esos centros de menores.

Si bien la historia de esta serie es una ficción, la misma se inspira en numerosos casos de menores que sufrieron abuso o aparecieron sin vida en distintos hogares de menores que funcionan en Chile, y cuyas denuncias salieron a la luz en el 2016 .

No nos quieren ver se encontrará disponible en HBO Max a partir del 9 de noviembre

Dopesick (miniserie)

El actor Danny Strong (al que muchos conocerán por interpretar al novio de Paris en Gilmore Girls) escribió una adaptación a la pantalla chica de Dopesick (Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted America). Ese libro da cuenta los métodos utilizados por una empresa para ocasionar una alta demanda de opiodes, provocando adicciones de todo tipo y desarrollando la que fue considerada una pandemia de drogas. La trama desnuda los manejos de los grandes laboratorios, el lobby empresarial y las intrigas corporativas que funcionan detrás del negocio de esos medicamentos.

Michael Keaton encarna a Samuel Finnix, un médico que decide llevar adelante una cruzada personal para desenmascarar un negocio que valió la pérdida de miles de vidas . En una entrevista, el actor comentó sobre este trabajo: “Es un honor rendir este homenaje a las víctimas y arrojar algo de luz sobre los héroes que las defendieron”.

A partir del 12 de noviembre, todos los viernes un nuevo episodio de Dopesick por Star+

La casa de tus sueños en 100 días (reality show)

Brian y Mika Kleinschmidt, protagonistas de La casa de tus sueños en 100 días.

Discovery Home & Health apuesta por un nuevo show ambientado en el mundo de las construcciones y las remodelaciones hogareñas. De esa manera, en noviembre llega La casa de tus sueños en 100 días, un título protagonizado por el matrimonio integrado por Brian y Mika Kleinschmidt. Ella es agente inmobiliaria, él es maestro mayor de obra, y ambos deberán llevar adelante el reto de construir un hogar acorde a lo que demanden sus clientes, en solo cien días y partiendo desde cero .

La casa de tus sueños en 100 días estrena el 14 de noviembre, a las 21.20 por Discovery Home & Health

La rueda del tiempo (primera temporada)

A lo largo de catorce novelas, publicadas entre 1990 y 2013, la saga de fantasía titulada La rueda del tiempo, explora un mundo en el que Moiraine (Rosamund Pike) debe llevar adelante una peligrosa misión. Ella es una maga perteneciente a la organización conocida como Aes Sedai, y recibe el encargo de dirigir un grupo de cinco jóvenes en una expedición en la que recorrerán distintos puntos del mundo. El destino al que enfrenta ese quinteto es que uno de ellos podría revelarse como la reencarnación de Dragon, una criatura que tiene la llave para salvar toda la existencia o condenarla.

La búsqueda por adaptar La rueda del tiempo data desde hace poco más de veinte años, cuando la NBC compró los derechos de la obra en el año 2000. Debido a los altos costos que representaba, el proyecto pasó por varias manos, hasta que finalmente en 2018 Amazon Prime Video tomó la posta. Sin lugar a dudas, La rueda del tiempo es una de las propuestas más fuertes de la señal streaming no solo del mes, sino de todo el 2021 .

La rueda del tiempo está disponible a partir del 19 de noviembre en Amazon Prime Video

Hawkeye (primera temporada)

Con Hawkeye, Marvel Studios sigue adelante en la expansión de su universo dentro de la pantalla chica. Interpretado nuevamente por Jeremy Renner, el arquero de los Avengers estará al frente de una aventura en la que deberá hacer equipo con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una joven de 22 años que aspira a convertirse en una superheroína, valiéndose de su talento con el arco y la flecha. Y mientras el Vengador intenta reunirse con su familia para celebrar la navidad, un villano de su pasado volverá para cobrarse una vieja deuda.

Con un espíritu navideño, la serie de Hawkeye llega a la señal streaming para mostrar una aventura solista del héroe, haciendo hincapié en aventuras ambientadas en la ciudad, y alejándose de los relatos cósmicos en la línea de Loki .

Hawkeye estará disponible a partir del 24 de noviembre, por Disney+

The Beatles: Get Back (miniserie documental)

Luego de un aplaudido documental centrado en la Primera Guerra Mundial, Peter Jackson presenta una miniserie centrada en los Beatles. Valiéndose de una gran cantidad de material inédito, el director propone una minuciosa radiografía de los músicos, durante parte de su último período juntos, ante el desafío de componer catorce piezas para un nuevo disco y en los preparativos del que sería su primer show en vivo en casi tres años. Más de 55 horas de filmaciones caseras, y más de 140 horas de grabaciones, fueron la materia prima de esta serie documental.

Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company, expresó su entusiasmo y gran expectativa en lo referido a este lanzamiento, y comentó: “ Es una colección fenomenal de metraje nunca antes visto y que ofrecerá una mirada sin precedentes sobre la camaradería, la genial composición y el impacto indeleble de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de la historia. No veo la hora de compartirlo con todos los fans alrededor del mundo ”.

Los tres episodios de The Beatles: Get Back se estrenarán el 25, 26 y 27 de noviembre, por Disney+

De yapa: la vuelta de Dexter

En septiembre de 2013, Dexter llegó a su fin, con una conclusión que no dejó muy satisfechos a los fans. Por ese motivo, el asesino interpretado por Michael C. Hall regresa en una nueva temporada que, ahora sí, le pondrá un punto final a esta historia.

La vuelta de Dexter es sin lugar a dudas, una de las citas imperdibles de noviembre para los amantes de las series .