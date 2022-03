Series en marzo: qué ver en Disney+, Apple TV+, HBO Max y más

Varias de las principales plataformas de streaming prepararon una batería de esperados lanzamientos para este mes de marzo. Un nuevo superhéroe de Marvel, una ficción que reúne a Adrián Suar y a Gustavo Bermúdez y una ingeniosa comedia a cargo de Martín Piroyanski, son algunas de las propuestas que vale la pena descubrir.

The Boys presenta: Diabolical (primera temporada)

Mientras la esperada tercera temporada de The Boys se acerca (llegará el 3 de junio), Amazon Prime Video tiene listo un spin off animado que sirve a modo de aperitivo. A través de ocho episodios, la ficción recorrerá distintos aspectos del universo centrado en estos violentos superhéroes, a través de relatos que no siempre estarán dedicados a los personajes ya vistos en la serie principal. De esa manera, habrá historias ancladas en protagonistas como Patriot, mientras otras echarán luz en tramas y figuras no tan conocidas. Pero lo más interesante de este título, es que cada episodio presentará un estilo muy variado, con distintos tipos de animaciones y diferentes registros para cada relato. Eso sí, el denominador común será la violencia y la incorrección política, firmas de todas las historias ambientadas en el mundo de The Boys.

The Boys presenta: Diabolical, ya está disponible en Amazon Prime Video.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (miniseries)

El director Adam McKay, responsable de No mires arriba y productor de Succession, le pone su firma a esta imperdible miniserie que recorre la historia de Los Angeles Lakers durante los años ochenta. A través de una mirada que recorre la vida profesional (y sobre todo nocturna) de los miembros de los Lakers, Winning Time reconstruye la importancia de un equipo que se convirtió en un indiscutido ícono popular. La ficción mostrará la cara más frívola y divertida, pero también algunos pasajes oscuros del mítico equipo que en esos años, encontró en Magic Johnson (Quincy Isaiah) a una de sus más grandes estrellas.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty estará disponible a partir del 6 de marzo por HBO MAX.

Los protectores (primera temporada)

Los protectores, la comedia dramática protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra ya está disponible en Star+. La historia gira alrededor de tres representantes deportivos que se encuentran estancados en un pésimo momento profesional. Pero cuando ellos cruzan sus caminos con una joven promesa del fútbol, deciden hacer causa común y trabajar juntos al prometedor deportista. Antes rivales pero ahora aliados, el trío fundará la firma “Los protectores S.A.”, un emprendimiento que no solo busca cuidar los intereses financieros de sus clientes, sino también cuidarlos y sobretodo, alejarlos de cualquier tipo de tentación non sancta. La primera temporada cuenta con ocho episodios y junto a los actores ya mencionados también se encuentran Jorgelina Aruzzi, Mey Scápola, Viviana Saccone y Laura Fernández.

Los protectores estará disponible a partir del 9 de marzo, por Star+.

Porno y helado (primera temporada)

Martín Piroyanski vuelve a la televisión con un proyecto que escribe, dirige y protagoniza. Una vez más, la comedia es el género en el que él demuestra sus mejores armas, para retratar esta vez, la saga de un atípico trío de personajes, que se encierra en su propia mentira. Pablo (Piroyanski) y Ramón (Nacho Saralegui) son dos treintañeros sin demasiadas perspectivas, que deciden armar una banda de rock falsa junto a una joven estafadora llamada Ceci (Sofia Morandi). Los tres entablan una gran amistad, a medida que la supuesta banda de rock crece en popularidad, atrapándolos en un laberinto que raya lo absurdo. Con mucho ingenio y grandes dosis de humor ácido, Porno y helado es uno de los títulos más interesantes del mes y una apuesta que no se parece a ninguna otra producción local. Y como ya es sabido, la frutilla del postre es la presencia de Susana Giménez, interpretando a un personaje del que todavía se sabe muy poco.

Porno y helado estará disponible a partir del viernes 11 de marzo, por Amazon Prime Video.

WeCrashed (miniserie)

Uno de los grandes lanzamientos de marzo es esta miniserie protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. Basada en el podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, esta propuesta cuenta la historia de una empresa inmobiliaria cuya especialización es establecer espacios de trabajo comunitarios. Ese negocio, que pronto se hizo muy exitoso y le reportó a sus creadores una suculenta suma de dinero, debió enfrentar diversas denuncias que aseguraban que en realidad se trataba de una estafa piramidal. De esa manera, una firma que había llegado a ser valorada en 47 mil millones de dólares, se desplomó casi de la noche a la mañana. La serie hará foco en uno de los fundadores de la empresa, Adam Neumann (Leto). Los directores de WeCrashed son John Requa y Glenn Ficarra, una dupla conocida por realizar diversos episodios de This is Us y el film Loco y estúpido amor.

WeCrashed estrena el 18 de marzo, por Apple TV+.

Pachinko (miniserie)

Afortunadamente, el éxito de El juego del calamar precipitó la llegada de nuevas ficciones de Corea del Sur, propuestas novedosas que permiten enriquecer el panorama de una televisión que se muestra algo huérfana de ideas. En Pachinko, la protagonista es Sunja, una joven coreana que junto a su familia se instala en el Japón de comienzos de siglo XX, en busca de una mejor vida. Con esa excusa, la serie desarrollará la trama a través de distintos períodos de tiempo y proponiendo un diálogo entre la joven Sunja, en contraste con su nieto adulto, que busca su lugar en el mundo durante la década de los ochenta. Un poco como Vientos de agua, Pachinko se vale de un relato protagonizado por dos épocas muy distintas, para dar cuenta del paso del tiempo, y cómo cada generación debe enfrentar sus propias adversidades.

Disponible desde el 25 de marzo, por Apple TV+.

Moon Knight (miniserie)

Uno de los héroes más peculiares del amplio abanico de cómics de Marvel finalmente se convierte en el protagonista de su propia ficción. El principal atractivo de este personaje es que tiene dos identidades secretas. De ese modo, un introvertido vendedor llamado Steven Grant (Oscar Isaac) descubre que tiene una segunda personalidad, que es la de un brutal mercenario llamado Marc Spector. Y a medida que ambas mitades de un mismo hombre intentan lidiar con esa realidad agobiante, encuentran en un viaje a Egipto la posible respuesta a todos sus problemas, gracias a la aparición de Moon Knight. Ese álter ego superheroico le permitirá a Grant combatir contra una poderosa amenaza, que quizá le ponga fin a sus problemas.