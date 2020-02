Series de febrero: qué ver en Amazon, HBO, Warner y más

El final de Arrow es uno de los mayores eventos televisivos de febrero

Martín Fernández Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 00:36

Desde el tan esperado arribo de Al Pacino a una serie hasta la despedida de una de las ficciones de superhérores que más fanáticos supo cosechar: febrero llega a las plataformas de streaming y señales televisivas con muchas novedades, estrenos y finales que vale la pena no dejar pasar.

Hunters (primera temporada)

Trailer de la serie Hunters - Fuente: YouTube 02:51

Video

Imposible no comenzar un repaso por lo más importantes del mes sin destacar la llegada de Hunters, la serie de Amazon Prime que cuenta con el protagónico de Al Pacino. A lo largo de su extensa carrera, el actor de El padrino trabajó muy poco en televisión, y su regreso a ese formato supone un verdadero evento para la pantalla doméstica.

Hunters comienza con un joven llamado Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), que en el funeral de su abuela, quien fue asesinada, entra en contacto con el misterioso Meyer Offerman (Pacino). El hombre le cuenta que es el líder de un equipo que se dedica a cazar nazis y que tienen en la mira una misión especialmente compleja. Según sus investigaciones, un grupo de nazis infiltrados en la sociedad neoyorquina, conspira en secreto para plantar la llegada de un cuarto Reich. Por ese motivo, Offerman y su grupo de cazadores deben recurrir a las medidas que sean necesarias con tal de frustrar esos planes.

Junto a líder del grupo, se encuentra un ecléctico mini ejército de soldados integrado por un maestro del disfraz llamado Lonny Flash (Josh Radnor), una experta en cerraduras, una espía y hasta una pareja de experimentados luchadores de artes marciales. Hunters es uno de los grandes lanzamientos de Amazon Prime en el 2020, y se espera que esta ficción posicione a la plataforma como una de las favoritas del público. Disponible a partir del 21 de febrero.

Arrow (ultimo episodio)

Trailer de la temporada final de Arrow - Fuente: YouTube 06:22

Video

Cuando en octubre de 2012 la ficción Arrow llegó a las pantallas, nadie esperaba demasiado. La premisa era la de adaptar la historia de Flecha Verde, el popular héroe de DC Comics, pero dándole una vuelta de tuerca y convirtiéndole en un héroe urbano. Poco a poco, la serie encontró un camino propio, y se alejó de una fórmula predecible para rodear a Oliver Queen ( Stephen Amell) de una atractiva galería de personajes secundarios, entre los que se encontraban poderosos enemigos y entrañables aliados. De ese modo, Arrow se ganó una sólida base de fans y los guionistas se animaron a explorar caminos que enriquecieron la evolución de la historia.

El éxito de Arrow fue tan importante que su productor Greg Berlanti tuvo la posibilidad de crear ficciones hermanas que transcurren en el mismo universo. Así llegaron también Flash, Supergirl y muchas más. Pero todo debe culminar y con su episodio número 170, las andanzas de Oliver llegan a su final. El último capítulo promete una emotiva resolución que le dará punto final (¿o no?) a la saga del héroe, a lo que queda de su relación con Felicity (Emily Bett Rickards) y con el resto de sus aliados. El último episodio se emitirá el 13 de febrero a la medianoche, por Warner Channel.

9-1-1 Lone Star (primera temporada)

La dupla creativa de Ryan Murphy y Brad Falchuk (responsables de Glee) lanza este mes 9-1-1 Lone Star, un spin off de 9-1-1. En esta historia el protagonista es Owen Strand (Rob Lowe), un bombero que carga con la angustia de haber sido el único sobreviviente de su equipo luego de trabajar durante la mañana en la que transcurrieron los atentados del 11 de septiembre, en Nueva York. Debido a eso, Owen entiende cómo ensamblar un nuevo escuadrón y para esa misión es reclutado en una nueva ciudad. A casi veinte años de esa tragedia, el protagonista trabaja ahora en un servicio de emergencias mientras ayuda a su hijo TK (Ronen Rubinstein) en su labor como bombero. Pero su vida atravesará un cambio cuando conozca a la paramédica Michelle Blake (Liv Tyler), una mujer obsesionada con descubrir el paradero de su hermana desaparecida. De ese modo, la cotidianidad de Owen transcurrirá entre la importancia por formar un nuevo equipo en Texas, a la vez que deberá aprender a luchar contra los fantasmas de su pasado. Todos los martes a las 22, por FOX.

McMillions (miniserie)

Trailer de la nueva serie documental de HBO, McMillions 02:10

Video

El nuevo documental original de HBO presenta una investigación sobre una de las estafas más insólitas de los últimos años. Según revela esta miniserie de seis partes, en el año 1987 la casa de comidas rápidas McDonald's organizó una promoción con el popular juego de mesa Monopoly. La promoción consistía en incluir en los productos, tarjetas con premios que iban desde unas papas fritas hasta un millón de dólares. No había nada atípico en esa promo y se trataba de un concurso habitual, pero en el año 2001 un llamado al FBI lo cambió todo. Según el denunciante, la gran mayoría de los premios iban a parar a los mismos miembros de una familia. A partir de eso, varios agentes comenzaron una investigación en la que descubrieron que un criminal, conocido por el apodo "Uncle Jerry" tenía la capacidad de robar y manipular las tarjetas, y podía elegir a quien darle los mayores premios en metálico y cobrarlos como si todo se tratara de un acto del azar.

A lo largo de poco más de una década, "Uncle Jerry" fue el líder de una estafa por la que obtuvo 24 millones de dólares, y que para llevar adelante involucró no solo a casi toda su familia, sino también a peligrosos integrantes de la mafia. El primer episodio se estrena el 14 de febrero a las 23, por HBO Xtreme.

El Chapo (serie completa)

Trailer de la serie El Chapo 02:10

Video

La figura de el Chapo Guzmán siempre resultó de mucho atractivo para el público. El peligroso narcotraficante fue capaz de crear un imperio y se convirtió en uno de los líderes más importante de los cárteles mexicanos. Su captura fue seguida a nivel mundial, y eso derivó en el interés por contar la vida del delincuente. Y de ese modo, llega la serie El Chapo, que a lo largo de tres temporadas cuenta la vertiginosa carrera del narcotraficante desde 1985, cuando entra en contacto con el cártel de Sinaloa, su posterior ascenso y su captura en 2016. Lejos de la postal habitual, la intención de esta ficción es mostrar las dos caras de Guzmán, su vida familiar y su rol como padre, mientras se erigía como el líder de una poderosa banda criminal. De lunes a viernes a las 22, por A&E.

Gabby Duran: niñera de aliens (primera temporada)

Trailer de la serie Gabby Duran, niñera de aliens 04:29

Video

Disney Channel eligió este mes para estrenar su nueva serie en acción real. Se trata de Gabby Duran, niñera de aliens. Esta comedia esta protagonizada por Gabby, una niña que recibe la propuesta de cuidar a unos pequeños que en realidad, son extraterrestres camuflados bajo aspecto de niños humanos. El reto es muy grande para la preadolescente, pero ella está decidida a convertirse en la mejor niñera de la galaxia, y demostrarle a su familia que puede conservar su trabajo de manera responsable. Claro que cada día al cuidado de los pequeños será inesperado y repleto de aventuras insólitas. De lunes a viernes a las 18.30, por Disney Channel.

Outlander (quinta temporada)

Trailer de la quinta temporada de Outlander - Fuente: YouTube 02:20

Video

Luego de mucha espera, llega a la pantalla chica lo nuevo de esta popular serie. La quinta temporada de Outlander comienza en febrero y promete continuar la historia de Claire ( Catriona Balfe) y Jamie ( Sam Heughan). Los episodios estreno adaptarán principalmente el libro La cruz ardiente de la saga literaria, y aquí la trama hará foco en la rebelión de numerosas colonias de Estados Unidos contra los británicos. En ese contexto, la protagonista deberá repartir sus lealtades entre el amor por su marido y el participar activamente de la revolución.

La quinta temporada de Outlander llega con algunos meses de adelanto, ya que su fecha de estreno inicial estaba pautada para abril, y para alivio de sus fans se dio a conocer que no será su despedida. La cadena Starz, responsable de emitir la ficción en Estados Unidos, anunció no solo que la sexta temporada ya está confirmada, sino que también su final no está en los planes inmediatos. La autora de la saga de libros originales en los que se basa ese drama, Diana Gabaldon confirmó que a lo largo de este año confía publicar el noveno volumen, Go Tell the Bees That I Am Gone, por lo que es un hecho que en televisión aún hay mucho por contar sobre la vida y el futuro de Claire. Primer episodio estreno el 17 de febrero, por FOX Premium.

Reyes del dolor (primera temporada)

Trailer del reality Reyes del dolor - Fuente: YouTube 00:30

Video

La premisa de este reality es, sin lugar a dudas, de lo más original. Aquí los protagonistas son el biólogo Adam Thorn y el domador en animales Rob "el cavernícola" Alleva. Los dos son expertos en comportamiento animal, y en este programa proponen crear nuevas categorías y un ranking para descubrir qué tanto duele los ataques de distintas criaturas salvajes. Con esa idea en mente, ambos viajan por distintos países y se dejarán picar, morder y más, para clasificar los efectos que las agresiones de distintas criaturas tienen sobre el cuerpo humano. Todos los miércoles a las 19, por History.