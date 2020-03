Streaming: cinco ficciones y documentales para amantes del deporte

Lebron James y Drake en The Shop Crédito: Hbo

Natalia Trzenko 16 de marzo de 2020

Con buena parte de los encuentros deportivos mundiales suspendidos hasta nuevo aviso a causa de la pandemia de coronavirus, la oferta televisiva para los seguidores de los equipos internacionales es casi nula. Algunas optan por ver los mejores momentos, los triunfos históricos de sus equipos favoritos, pero puede que eso no compense ni ocupe el espacio vacío para quienes suelen hacer malabares para no perderse ningún partido o encuentro de sus escuadras.

Una buena opción para ellos es ir en busca de los documentales y las ficciones que mejor captan la emoción, el drama y la pasión que generan los deportes. Menos promocionados y conocidos que las series, estas cinco propuestas para ver en casa tienen todos los elementos necesarios para ganar no sólo un partido sino el campeonato entero.

Fórmula 1. Una actividad donde la muerte acecha en cada curva, donde la norma es circular a más de 300 kilómetros por hora y los picos de gloria y los abismos del fracaso se chocan todo el tiempo. Esta serie documental de dos temporadas lo tiene todo: el drama de cada carrera, empezando por el gran premio de Melbourne que tiene al piloto local, Daniel Riccardo, como su protagonista. Un carismático personaje que a medida que transcurran los episodios se encontrará con su enemigo natural y compañero de equipo, el joven Max Verstappen, y con las intrigas políticas que influyen en los resultados más allá de lo que ocurre en las pistas. A los que siguen de cerca la Fórmula 1 , la serie no les contará nada nuevo, pero sí les habilitará una mirada especialmente cercana del deporte que incluye a los corredores, los dueños de los equipos y los directores que se desviven por llegar a la meta aunque no estén arriba de los autos. Para los que no conocen nada de automovilismo, este ciclo también resulta imperdible por la calidad de su realización y montaje que tiene tanta -o más- intriga y emoción que las mejores ficciones. Dos temporadas. Disponible en Netflix

The Shop. Hasta el más despistado de los espectadores sabe que LeBron James es uno de los grandes deportistas de las últimas décadas. Para los fanáticos del básquet, tal vez sea el más grande que haya existido jamás. Sus proezas en las canchas son legendarias y aunque en épocas recientes el deportista haya asumido un lugar de más alto perfil en la vida pública de su país y haya ampliado sus horizontes de interés a la producción audiovisual y hasta a la actuación -interpretó una versión de sí mismo en la comedia Esta chica es un desastre -, lo cierto es que este programa de entrevistas lo muestra como pocas veces se lo ha visto. En HBO, James reúne a estrellas del deporte de su país con comediantes y artistas para hablar sobre las presiones que experimentan, sus grandes momentos profesionales y los puntos de inflexión personales que los llevaron a dónde están. Por los sillones de la barbería en la que fueron grabados los episodios pasan figuras reconocidas como el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr.,los músicos Drake y Snoop Dogg, y además, Ben Simmons y los comediantes Seth Rogen, Jon Stewart y Kevin Hart, entre muchos otros. Dos temporadas. Disponible en Flow/HBO Go/ DirecTV Go.

Cheerleaders en acción. Algo que repiten entrenadores, fanáticos y protagonistas durante toda la temporada de este docu-reality de Netflix es que la mayoría de la gente no considera que los animadores sean verdaderos deportistas. Aunque tengan habilidades extraordinarias, se entrenen rigurosamente y compitan en torneos de alta exigencia. La disciplina que parece encapsular la cultura popular de los Estados Unidos es el objeto ideal para contar una historia de éxito, esfuerzo e intensas batallas que van más allá de las impresionantes coreografías que los jóvenes atletas exhiben en pantalla. La historia contada en seis episodios está centrada en el equipo de la pequeña Universidad de Navarro, una escuadra ganadora integrada mayormente por un grupo de jóvenes de hogares de pocos recursos y familias signadas por la tragedia y los conflictos. Cada uno de los personajes que examina el programa podría ser protagonista de su propia serie, como la dura pero justa entrenadora que honra su origen texano yendo a exhibiciones ganaderas y disparando rifles en el patio de su casa. O el corazón batiente de la serie: Jerry Harris, un joven que se transformó en sensación en los Estados Unidos cuando se estrenó la serie que lo muestra triunfando como animador a pesar de haber tenido una infancia marcada por la pobreza y la temprana muerte de su madre. Una temporada. Disponible en Netflix.

Borg vs McEnroe. Este film de 2017 está ambientado en la década del 80 en el tiempo de las grandes rivalidades del tenis que mantenían en vilo al mundo. En especial la batalla personal entre el metódico sueco Björn Borg y el temperamental norteamericano John McEnroe. La película dirigida por el danés Janus Metz (realizador de algunos episodios de la serie ZeroZeroZero en la que también trabaja Pablo Trapero ), narra los diferentes caminos de los deportistas hacia lo más alto del tenis global con una detallada mirada puesta en su infancia y adolescencia que determinó su estilo de jugar y vivir. Como Borg aparece el sueco Sverrir Gudnason, que algunos recordarán como uno de los protagonistas de la serie Wallander , mientras que Shia LeBeouf se luce como el irascible y rebelde tenista norteamericano en busca del primer puesto del ranking. Disponible en Flow.

Todo o nada: Manchester City. Con un acceso privilegiado a dirigentes, jugadores y todos los integrantes del staff del equipo inglés, sus fanáticos estarán de parabienes por la cantidad de detalles y escenas inéditas que revela la serie documental. Sin embargo, el ciclo no exige que el espectador sea seguidor del Manchester. Ni siquiera le pide que sea fanático del fútbol para disfrutar del relato épico que construye con lo que sucede dentro y fuera de las canchas. El modo en que el director técnico Pep Guardiola alienta a los jugadores -incluido Sergio Kun Agüero- , lo que ellos hacen para cumplir con las demandas de la liga inglesa de fútbol y el detrás de escena de los dirigentes resultan en una experiencia fascinante. El camino del héroe-los héroes-, está repleto de momentos de triunfo y de obstáculos aparentemente insalvables que con la narración del actor Ben Kingsley cobran un sentido épico que da como resultado un programa atrapante, entretenido y repleto de emociones. "Antes de amar la música, amé al City. Antes de amar mi esposa, amé al City. Antes de amar a mis hijos, amé al City. El equipo es mi primer amor", dice Noel Gallagher en el primer episodio de la serie que consigue que su declaración exagerada suene a lógica pura. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video