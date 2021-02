Super Bowl: Marvel presentó el nuevo trailer de The Falcon and the Winter Soldier

En el Super Bowl, Marvel Studios lanzó un nuevo avance de su próxima serie televisiva, The Falcon and the Winter Soldier, y confirmó su fecha de estreno.

La ficción cuenta qué sucede con los dos sucesores del legado del Capitán América (Chris Evans), luego de su muerte en The Avengers: Endgame. De esa manera, Falcon (Anthony Mackie) y Winter Soldier (Sebastian Stan) estarán al frente de su propia aventura, y lucharán por mantener vivo los ideales de justicia del primer Vengador.

En la historia, ambos medirán fuerzas contra Zemo (Daniel Bruhl), mejor conocido como el Barón Zemo. Este villano hizo su debut en Capitán América: Civil War, y aquí volverá con la característica capucha violeta que lució en su debut en los cómics, en el año 1964. En la ficción, también regresará Sharon Carter (Emily VanCamp), agente de SHIELD e interés romántico del Capitán en dos de las películas.

El Barón Zemo contra el Capitán América, en un cómic de Los Vengadores

Otro personaje que pudo verse brevemente en el avance, es el U.S. Agent (Wyatt Russell), un superhéroe creado con los mismos fines que el Capitán América, pero que no tardará en revelarse como una versión perversa de Steve Rogers.

The Falcon and the Winter Soldier debutará en la pantalla de Disney+ el próximo 19 de marzo, una semana después del final de Wandavision.

LA NACION